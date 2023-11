"Sindbad der Seefahrer"- Premiere am 5. November im Großen Haus

.

Premiere am 5. November 2023, 15 Uhr, Großes Haus des Theaters Heilbronn

Sindbad der Seefahrer (UA)

Märchen aus 1001 Nacht

für Kinder ab 5 Jahren

Fassung von Michael Schachermaier



Regie: Michael Schachermaier

Ausstattung: Jessica Rockstroh

Musik: Mary Broadcast

Dramaturgie: Dr. Mirjam Meuser



Sindbad: Nils Brück

Charlotte, genannt Charly: Romy Klötzel

Alex, ihr Freund: Felix Lydike

Vogelbaby, Riese, Affenmensch, Unterwasserwesen: Lennart Olafsson

Stimme des Riesen, Affenmensch, Unterwasserwesen: Gabriel Kemmether

Affenmensch, Unterwasserwesen, Vogel Roch, Schlange: Alexander Redwitz



Wilde Abenteuer und jede Menge Seemannsgarn

»Sindbad der Seefahrer« kommt als Weihnachtsmärchen auf die Große Bühne



Das Weihnachtsmärchen am Theater Heilbronn entführt diesmal in die phantastische Welt aus 1001 Nacht. »Sindbad der Seefahrer« steht auf dem Programm – in einer extra für das Theater Heilbronn geschriebenen Bühnenfassung von Michael Schachermaier, der auch Regie führt. Gemeinsam mit Ausstatterin Jessica Rockstroh inszeniert er eine humorvolle und opulente Geschichte in einer Welt voller skurriler und überlebensgroßer Figuren, die mit viel Liebe in den Werkstätten des Theaters hergestellt wurden und von den Schauspielern mit Leben erfüllt werden. Mary Broadcast schrieb die Musik für diese Inszenierung.



Zum Inhalt

Sieben ist eine magische Zahl. In dieser Geschichte geht es nicht nur um die sieben Weltmeere, sondern auch um sieben Diamanten, sieben Wünsche und sieben Abenteuer. Charly und Alex, zwei Kinder von heute, landen plötzlich mitten in einem Märchen aus 1001 Nacht, als ihnen beim Spielen ein merkwürdiger Mann namens Sindbad begegnet. Ist der gerade der Flasche entstiegen? Ist er vielleicht ein Dschinn? Auf jeden Fall ist Sindbad ein großer Geschichtenerzähler, der von seinen aufregenden Erlebnissen als Lastenträger und Seefahrer auf der Suche nach einem Zuhause berichtet.

Sindbad besitzt einen wunderschönen Diamanten, von dem es noch weitere sechs geben soll. Er ist schon seit langem auf der Suche nach den Steinen, denn wer alle sieben besitzt, kann mit ihnen bis ans Ende der Welt reisen. Den ersten hat er in einem Vogelnest gefunden. Alex möchte sehr gern das Ende der Welt sehen und nachschauen, was dahinter liegt. Auf der Stelle wünscht er sich, gemeinsam mit Sindbad und Charly die anderen Edelsteine zu finden. Und weil sieben Wünsche, die man im Beisein eines Dschinn äußert, prompt in Erfüllung gehen, befinden sich die drei im Handumdrehen in einem großen Abenteuer. Dieses führt sie in die Höhle eines gefährlichen Riesen, auf eine Affeninsel und auf den Meeresgrund. Sie begegnen dem musikverrückten Riesenvogel Roch und landen schließlich im Tal der Diamanten, das von einer Schlange bewacht wird, der man auf keinen Fall in die Augen schauen darf. Die Kinder müssen viele Mutproben bestehen und erleben, dass unvorsichtig geäußerte Wünsche manchmal schneller in Erfüllung gehen, als einem lieb ist.



Seemannsgarn und Alltagsbezüge

Auch wenn man mitunter nicht weiß, wie viel Seemannsgarn in den Abenteuern von Sindbad dem Seefahrer versponnen wurde, enthält die Geschichte doch auch viel alte Weisheit und charmante Ideen für die Lösung von Problemen unserer Tage. Fakt ist: Jeder kann in seiner Phantasie bis ans Ende der Welt reisen – und immer wieder Wunder erleben, wenn er bereit ist, sie auch in den kleinen Dingen des Alltags zu entdecken.



Kulturelles Hybrid

Die »Geschichten aus 1001 Nacht« sind ein kulturelles Hybrid, das mythologische Einflüsse aus Orient und Okzident, aus der arabischen, indischen, persischen, aber auch aus der antiken Welt in sich vereint und auch durch seine europäische Rezeption seit dem 17. Jahrhundert mit geprägt wurde. Sie sind Ausdruck einer diversen, bunten, multikulturellen Welt, die in ihren gemeinsamen Erzählungen Grenzen und Ressentiments überwindet und Ambivalenzen aushält.



Michael Schachermaier (Autor und Regisseur) wurde 1982 in Hallein (Österreich) geboren und studierte Theater- und Kulturwissenschaft / Cultural Studies in Wien. Während seines Studiums arbeitete er in diversen Sparten im Kulturbereich, u. a. am Austrian Cultural Forum New York, als Regieassistent für verschiedene Festivals und Theater sowie als Künstlerischer Produktionsleiter für die Salzburger Festspiele und die Wiener Festwochen. Von 2009 bis 2011 war Michael Schachermaier Regieassistent u. a. bei Andrea Breth, Matthias Hartmann, Christoph Schlingensief und Alvis Hermanis sowie Regisseur am Wiener Burgtheater. Seit 2011 ist Michael Schachermaier als freischaffender Regisseur tätig. Er inszenierte u. a. am Volkstheater Wien, Saarländischen Staatstheater, Landestheater Linz, Theater Freiburg, Landestheater Salzburg, Theater Oberhausen, Anhaltisches Theater Dessau, Stadttheater Klagenfurt, Landestheater Vorarlberg, Schauspielhaus Salzburg, Theater der Jugend Wien sowie am Next Liberty Theater Graz. Michael Schachermaier arbeitet auch im Bereich Musiktheater und Oper. »Sindbad der Seefahrer« ist Michael Schachermaiers erste Regiearbeit am Theater Heilbronn.



Jessica Rockstroh (Bühne und Kostüme) wurde in Stuttgart geboren und studierte dort von 1989 bis 1994 Bühnen- und Kostümbild an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste bei Professor Jürgen Rose. Es folgte eine dreijährige Assistenzzeit, während der sie hauptsächlich mit dem Bühnenbildner Martin Zehetgruber zusammenarbeitete. Seit 1998 führen sie Engagements als selbstständige Bühnen- und Kostümbildnerin im Bereich Schauspiel und Musiktheater an verschiedene europäische Häuser, u.a. an das Deutsche Theater Berlin, das Düsseldorfer Schauspielhaus, das Slowenische Nationaltheater Ljubljana, das Residenztheater München, das Staatsschauspiel Dresden, das Theater Lübeck, das Theater Basel, das Theater Dortmund und das Burgtheater Wien. Wiederholt arbeitete Jessica Rockstroh mit den Regisseuren und Regisseurinnen Nora Schlocker, Itay Tiran, Sandra Leupold, Michael Schachermaier, Ingo Kerkhof und Martin Kušej. An der Lübecker Produktion »Don Carlo«, die 2014 den »Faust«-Preis für Regie (Sandra Leupold) gewann, war Jessica Rockstroh als Kostümbildnerin beteiligt. Die Produktion »Die Eingeborenen von Maria Blut« in der Regie von Lucia Bihler und mit Jessica Rockstroh als Bühnenbildnerin am Wiener Akademietheater wurde zum Theatertreffen 2023 eingeladen. Nach der Ausstattung von Petra Wüllenwebers »Netboy« 2018 ist »Sindbad der Seefahrer« Jessica Rockstrohs zweite Arbeit am Theater Heilbronn.



Mary Broadcast (Musik) ist Sängerin, Gitarristin, Musikerin, Komponistin, Bookerin, Produzentin und CEO ihres eigenen Projekts. Sie ist Bandleaderin der österreichischen Indie-Pop-Band »Mary Broadcast«. Ihr Diplomstudium in Jazzgesang schloss sie am Gustav Mahler Konservatorium in Wien ab und studierte außerdem an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, an der Metropolia University of Applied Science Helsinki sowie an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Sie ist seit vielen Jahren als Musikpädagogin und Musikerin tätig. Ihr Spezialgebiet ist die populäre Musik von Jazz bis Pop. Die Musik zur Inszenierung von »Sindbad der Seefahrer« ist ihre erste Arbeit am Theater Heilbronn.