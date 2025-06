Rom geht unter und der Kaiser züchtet Hühner

.

Premiere am 6. Juni 2025, 19.30 Uhr, Großes Haus, Theater Heilbronn

Romulus der Große

Eine ungeschichtliche historische Komödie in vier Akten

von Friedrich Dürrenmatt



Regie: Gustav Rueb

Bühne: Florian Barth

Kostüme: Nina Kroschinske, Juliane Molitor

Musik: Fiete Wachholtz

Licht: Niko Bock

Dramaturgie: Christine Härter



Romulus Augustus, Kaiser von Westrom: Oliver Firit

Julia, seine Frau/Odoaker: Sarah Finkel

Rea, seine Tochter: Sophie Maria Scherrieble

Zeno der Isaurier, Kaiser von Ostrom: Judith Lilly Raab

Ämilian, Römischer Patrizier: Richard Feist

Mares, Kriegsminister/Phylanx, Schauspieler: Tobias D. Weber

Tulius Rotundus, Innenminister: Nils Brück

Spurius Titus Mamma, Reiterpräfekt: Felix Lydike

Achilles, Kammerdiener: Stefan Eichberg

Apollyon, Kunsthändler/Koch: Sabine Unger

Cäsar Rupf, Industrieller: Tobias Loth

Phosphoridos, Kämmerer/Bote/Theoderich, Neffe des Odoaker: Lennart Olafsson



Einen sehr speziellen Blick auf den Untergang des Römischen Reiches bietet Friedrich Dürrenmatts ungeschichtliche historische Komödie »Romulus der Große«, die am 6. Juni 2025 Premiere im Großen Haus des Theaters Heilbronn hat. Rom brach zusammen, weil der letzte Kaiser Romulus sich nur um seine Hühner statt um seine Staatsgeschäfte gekümmert hat. Allerdings, so die These dieses Stückes, verfolgte der Kaiser mit seiner Tatenlosigkeit angesichts des bevorstehenden Bankrotts und der militärischen Niederlage einen höheren Plan. Dürrenmatt, dessen Markenzeichen es ist, sich auf satirische- burleske Weise ernster Themen anzunehmen, entwirft hier das Porträt eines passiven Herrschers, der sich dem Handeln verweigert und bewusst den Untergang seines Staates ansteuert. Es lockte mich »einmal einen Helden nicht an seiner Zeit, sondern eine Zeit an ihrem Helden zugrunde gehen zu lassen«, schrieb Dürrenmatt in seinen Anmerkungen zum Stück.



Gustav Rueb, der in Heilbronn zuletzt »Achtsam morden« inszeniert hat, führt Regie. Mit im Team ist auch wieder sein Ausstatter Florian Barth, außerdem die Kostümbildnerinnen Juliane Molitor und Nina Kroschinske sowie der Musiker Fiete Wachholtz. Oliver Firit spielt den Kaiser Romulus.



Zum Inhalt

Das römische Weltreich bricht zusammen, doch das scheint Kaiser Romulus kaum zu interessieren. Trotz des rasanten Vordringens der germanischen Truppen unter dem Feldherrn Odokar hat er die Ruhe weg und beabsichtigt keinesfalls, sein Frühstück von schlechten Nachrichten stören zu lassen. Viel wichtiger ist ihm, ob seine Hühner, die größtenteils die Namen großer römischer Kaiser tragen, gut Eier legen. Denn der Zucht dieses Federviehs gehört seine ganze Leidenschaft. Seit Romulus vor 20 Jahren die Herrschaft über das weströmische Reich übernommen hat, kümmert er sich nur noch um die gackernden Vögel. Sein Palast ist so heruntergekommen, wie das ganze Land. Gerade ist sein Finanzminister mit der Staatsschatulle geflohen, so dass er seine Angestellten mit einem der letzten verbliebenen Blätter aus seinem goldenen Lorbeerkranz bezahlen muss. Romulus Frau Julia und der noch verbliebene Hofstaat sind in großer Sorge angesichts der weltumstürzenden Meldungen und fordern den Kaiser auf, endlich etwas zu unternehmen. Aber Romulus denkt gar nicht daran. Er ist auch nicht bereit, das Angebot des schwerreichen Hosenfabrikanten Cäsar Rupf anzunehmen, der Millionen in die Rettung Roms hineinpumpen würde, wenn er Romulus Tochter zur Frau bekäme und das Tragen von Hosen zur Bürgerpflicht erklärt werden würde.



Mit seiner Faulheit und seinem Desinteresse treibt der Kaiser seine Mitstreiter in die Verzweiflung. Was diese nicht ahnen können, ist, dass Romulus mit dieser scheinbaren Lethargie in Wirklichkeit ein höheres Ziel verfolgt. Er arbeitet gezielt am Untergang seines Weltreiches, das es aus seiner Sicht nicht verdient hat, weiter zu bestehen und er sieht sich selbst als Richter seines verkommenen Vaterlandes.



Denkmodell über den Zusammenbruch hoch entwickelter Zivilisationen

Friedrich Dürrenmatts Komödie spielt vom Morgen des 15. März bis zum Morgen des 16. März 476 und spielt auf den Untergang des römischen Reiches im 5. Jahrhundert nach Christus an. Allerdings hat er sich nur sehr lose an die Historie angelehnt und diese für ein amüsantes und zugleich analytisch scharfes Denkmodell über den Zusammenbruch hochentwickelter Zivilisationen benutzt, die an ihrer Sattheit, Überheblichkeit und dem Gefühl vermeintlicher Überlegenheit, mit dem die ganze Welt zu beglücken ist, zugrunde gehen.



Zur Entstehungszeit 1949 lagen die Anspielungen auf den Nationalismus und Krieg nahe. Bis 1980 hat Dürrenmatt diesen immer aktuell bleibenden Text regelmäßig überarbeitet. In unserer Gegenwart der wiedererstarkenden autokratischen Herrschaftsformen wirkt es erschreckend aktuell. Das Setting und die Figuren in »Romulus der Große« sind von absurder Komik. Gleichzeitig blitzen sehr viel Klugheit und ein umfassendes Verstehen politischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge aus dieser Geschichte um den »kaiserlichen Hühnerzüchter« und als »Narren verkleideten Weltrichter«, wie Dürrenmatt ihn selbst nennt, hervor. Ein typischer Dürrenmatt eben!





