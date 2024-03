Premiere »Wie werde ich reich und glücklich?« von Felix Joachimson und Mischa Spoliansky am 9. März im Großen Haus

Premiere am 9. März 2024, 19.30 Uhr, Großes Haus des Theaters Heilbronn

Wie werde ich reich und glücklich?

Kabarettrevue von Felix Joachimson und Mischa Spoliansky



Musikalische Leitung: Kai Tietje

Regie: Thomas Winter

Ausstattung: Toto

Choreografie: Lidia Melnikova

Dramaturgie: Sophie Püschel



Kibis: Lennart Olafsson

Lis: Sarah Finkel

Geheimrat Regen: Stefan Eichberg

Marie: Eve Rades

F.D. Lohrenz: Arlen Konietz

Die, die für die Reihenfolge verantwortlich ist: Juliane Schwabe

Der, der für die Reihenfolge verantwortlich ist: Oliver Firit



Mittelloser Hochstapler trifft

auf einsame Lady aus besseren Kreisen

Reich UND glücklich? Wer wäre das nicht gern. Da unterscheiden sich unsere Wünsche heute kaum von denen der Menschen vor nahezu 100 Jahren. In den 1920er Jahren gab es eine Flut an Ratgebern, die Patentrezepte dafür lieferten, wie das Leben gelingen könnte. Sie fielen in der krisengeschüttelten Zeit zum Ende der Weimarer Republik auf fruchtbaren Boden. Der Komponist Mischa Spoliansky und der Autor Felix Joachimson waren befreundet und schlossen sich zusammen, um diesen Zeitgeist in der Kabarettrevue »Wie werde ich reich und glücklich?« aufzugreifen. Sie erzählen darin die turbulente Geschichte eines charmanten Hochstaplers und einer sich nutzlos fühlenden Tochter aus reichem Hause. Die Uraufführung wurde 1930 in der Berliner Komödie am Kurfürstendamm frenetisch gefeiert.



Für den musikalischen Leiter Kai Tietje und den Regisseur Thomas Winter ist es ein Herzensprojekt, diese Kabarettrevue auf die Große Bühne zu bringen. Nicht nur weil sie großartige Hits der 1920er Jahre wie »Erstens kommt es anders« und »Auf Wiedersehn« enthält, sondern auch, weil die Parallelen ins Heute so unübersehbar sind: einfache Antworten auf komplexe Fragen haben Konjunktur. Die Premiere der Revue mit einem siebenköpfigen Schauspielensemble und 14 Musikerinnen und Musikern findet am 9. März 2024 um 19.30 Uhr auf der Großen Bühne statt. Die Songs werden von Kai Tietje für die Heilbronner Inszenierung neu arrangiert. Ausstatter Toto führt mit seinen detailverliebten und aufwendigen Kostümen und seinem Großstadtlabyrinth als Bühnenbild mitten hinein in die 1920-er Jahre. Choreografin Lidia Melnikova sorgt mit den von ihr choreografierten Tanzeinlagen für Schwung und Temperament auf der Bühne.



Kai Tietje ist übrigens dem Heilbronner Publikum bestens bekannt als musikalischer Leiter und Arrangeur von »Born to Be Wild«. Regisseur Thomas Winter hat in Heilbronn unter anderem »The Rocky Horror Show«, »Zwei hoffnungslos verdorbene Schurken«, Brechts »Die Dreigroschenoper«, das Märchen »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel«, das Musical »Männer« und die Komödie »Sechs Tanzstunden in sechs Wochen« inszeniert. »Wie werde ich reich und glücklich?« ist die erste gemeinsame Arbeit von Kai Tietje und Thomas Winter.



Zum Inhalt



Trotz seiner finanziellen Sorgen nimmt Kibis (Lennart Olafsson) das Leben mit Humor. Doch langsam wird es eng für den jungen Mann. Seit sieben Monaten ist die Miete überfällig, und es droht ihm die Kündigung der Wohnung. Da fällt ihm die Broschüre »Wie werde ich reich und glücklich?« in die Hände, die ihn von allen Sorgen zu erlösen verspricht. Wenn er von nun an nach deren Ratschlägen leben würde, sei der Erfolg nicht mehr fern. Grundsatz Nummer 1 lautet: »Sei zu jedem liebenswürdig. Dann verhilft dir jeder gern zu Reichtum und Glück.« Sofort befolgt Kibis diesen Rat und staunt über die Ergebnisse seines neuen Handelns. Von nun an ändert sich sein Leben grundlegend. Mit Täuschungen und Blenderei gelingt es ihm, die Aufmerksamkeit der reichen aber unglücklichen Marie (Eve Rades) zu erregen und damit die Eintrittskarte in die Welt der Wohlhabenden zu lösen.



Marie kennt als Tochter des erfolgreichen Automobilverkäufers Regen (Stefan Eichberg) keine wirklichen Sorgen, außer vielleicht: Was soll ich anziehen und wie bleibe ich schlank? Sie möchte so gern einmal glücklich und zu etwas nütze sein. Und da flattert auch ihr diese Broschüre ins Haus.



Kibis will reich werden, Marie glücklich. Sie sind das perfekte Paar, um ihr Leben nach den Ratschlägen von Dr. Pausback, dem Verfasser des Ratgebers, gemeinsam zu gestalten, und heiraten Hals über Kopf. Kibis hat nun endlich Geld, und Marie sollte eigentlich vor Glück nur so strahlen. Doch sie müssen einsehen, dass es für ein schönes Leben kein Patentrezept gibt.



Mit von der Partie sind auch Kibis‘ Jugendfreundin Lis (Sarah Finkel) und Regens Geschäftsfreund F. D. Lohrenz (Arlen Konietz). Und ganz im Stil der Kabarettrevue führen die beiden Conférenciers Oliver Firit und Juliane Schwabe durch das Programm und schlüpfen dazu in insgesamt 14 Rollen.



Tanzparty nach der Premiere »Wie werde ich reich und glücklich?«



Im Anschluss an die Premiere lädt das Theater zur Tanzparty gemeinsam mit den Mitwirkenden im Oberen Foyer ein. DJ Rudi unternimmt eine Zeitreise in die späten 1920er und frühen 1930er Jahre. Ein Muss für alle Liebhaber von Swing, Lindy Hop, Charleston und Co.

