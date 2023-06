Parabel über die Möglichkeit einer gerechten Gesellschaft

»“King A“ – Eine Ode an jedes Ritterherz« kommt auf die Bühne der BOXX

Ritter kämpfen für das Gute und für Gerechtigkeit, sie sind mutig und riskieren alles, um das Leben ihrer Schutzbefohlenen und ihrer Liebsten zu schützen. Das Wort »ritterlich« steht für Großmut und Selbstlosigkeit, aber auch dafür, mit allen Mitteln für seine Ideale einzutreten. Die Zeit der Ritter in ihren schweren Rüstungen ist zwar vorbei. Aber auch heute gilt es, schwierige Aufgaben zu erfüllen, bei Meinungsverschiedenheiten auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen, welche Werte und Freunde einem wichtig sind. Das sind zeitlose Themen, die auf dem Weg zum Erwachsenwerden eine wichtige Rolle spielen. 2002 hat die niederländische Regisseurin Inèz Derksen über diese Themen auf der Folie der Artuserzählung ein Stück für Kinder ab 9 Jahren entwickelt: »“King A“– Eine Ode an jedes Ritterherz«. Nicole Buhr, die Leiterin des Jungen Theaters Heilbronn, bringt dieses spannende und berührende Familienstück jetzt mit einem Ensemble aus fünf Schauspielerinnen und Schauspielern auf die Bühne der BOXX. Die Premiere ist am 11. Juni um 15 Uhr.



Artussage als Grundlage

Ob es den berühmten König Artus wirklich gab, darum streiten Historiker bis heute. Vielleicht sind auch mehrere Herrscher des Mittelalters in dieser Figur vereint. Viele Legenden und Fabeln ranken sich um diesen »idealen« König. So soll es ihm als einzigem gelungen sein, das Schwert Excalibur aus einem Stein zu ziehen, was ihn dazu prädestinierte, König zu sein. Allerdings soll Artus großen Respekt vor dieser Aufgabe gehabt haben. Denn die Leute erwarten von einem König, dass er ihre Probleme löst und dass er immer ein Vorbild ist. Er will nicht allein die Entscheidungen für das Land treffen, sondern nur zusammen mit einer Gruppe anderer Ritter. Er stellt einen großen runden Tisch auf, an dem kein Platz besser ist als der andere. Niemand ist dem anderen überlegen oder unterlegen, jede Meinung zählt gleichviel. Das gilt auch für den König. Auch wenn der eine oder andere Ritter der Tafelrunde lieber kämpfen würde, statt zu diskutieren, im Großen und Ganzen geht es von nun an gerecht zu im Land und die Mächtigen vergessen ihren Eigennutz. Alles ist gut, bis Liebe und Eifersucht dazwischen kommen. Was ist jetzt mit so edlen Eigenschaften wie Großmut und Verzeihen können, wenn einem das Herz gebrochen wird?

In Nicole Buhrs Inszenierung ist Artus eine Artura und wird von Nora Rebecca Wolff gespielt, Lancelot ist Lanci (Cosima Fischlein). Die anderen Ritter der Tafelrunde sowie viele weitere Figuren werden von Andreas Schlegel, Thomas Fritsche und Rouven Klischies gespielt.



Schule der Demokratie

»Eigentlich will ich mit King A den Ritter in jedem Menschen wieder zum Leben erwecken«, sagt Inèz Derksen anlässlich ihrer Stückentwicklung. Das Stück verbindet die Lust am Ritter-Spielen mit der Artus-Sage. Vor allem aber ist diese Tafelrunde eine Schule der Demokratie. Wie schafft man es, trotz unterschiedlicher Standpunkte, miteinander und ohne den anderen zu verletzen, zu einer Lösung zu kommen? Und wie schwer ist es, an seinen Werten von Freundschaft und Menschlichkeit festzuhalten, wenn diese von außen ernsthaft gefährdet werden. »King A« ist ein packender Theatertext, der die Grundlage für lebendiges, witziges und zugleich tiefgehendes Theater bietet: Eine Parabel über Freundschaft und Liebe und über die Möglichkeiten einer gerechten Gesellschaft.



Premiere am 11. Juni 2023, 15 Uhr in der BOXX des Theaters Heilbronn

»King A« -Eine Ode an jedes Ritterherz

Schauspiel für Kinder ab 9 Jahren

von Inèz Derksen



Regie: Nicole Buhr

Ausstattung: Carla Friedrich

Dramaturgie: Dr. Mirjam Meuser

Kampfchoreografie: Eva Klug



Artura/Schwarzer Ritter/Schauspielerin 4: Nora Rebecca Wolff

Lanci/Edelfrau/Schauspielerin 1: Cosima Fischlein

Gwyn/Landstreicher/Ritter/Edelmann A/Schauspieler 5: Andreas Schlegel

Kai/Edelmann B/Schauspieler 2: Thomas Fritsche

Merlin/Erzbischof/Schauspieler 3: Rouven Klischies



weitere Vorstellungen: 13. Juni, 14. Juni, 26. Juni, 27. Juni, 6. Juli, 7. Juli – jeweils um 11 Uhr; 18. Juli, 19. Juli – um 9 Uhr



Wiederaufnahme in der Spielzeit 2023/2024