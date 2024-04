Mutmacher-Stück in einer Zeit voller Krisen

Premiere am 6. April 2024, 19 Uhr, BOXX des Theaters Heilbronn

Und alles

von Gwendoline Soublin

Deutsch von Corinna Popp

Ab 12 Jahren



Regie: Nicole Buhr

Ausstattung: Gesine Kuhn

Dramaturgie: Katrin Aissen



Chalipa: Nora Rebecca Wolff

Sam: Cosima Fischlein

Nelson: Max Lamperti

Salvador: Chris Carsten Rohmann



Nachrichten über die Katastrophen und Kriege auf dieser Welt machen auch vor Kindern und Jugendlichen nicht halt. Wie es gelingt, die Augen nicht vor den Problemen zu verschließen und sich dennoch nicht von damit verbundenen Ängsten unterkriegen zu lassen, davon erzählt das Stück »Und alles« von der französischen Autorin Gwendoline Soublin, das sie speziell für Heranwachsende geschrieben hat. Die Idee kam der Autorin, als sie selbst von der dauernden Berichterstattung über Kriege, Umweltverschmutzung und dekadente Präsidenten überfordert war und einen Ausweg für sich suchte. Sie hat viele Interviews mit Kindern und Jugendlichen geführt und sich mit deren Sicht auf die Welt auseinandergesetzt. Jetzt feiert das Stück in der Inszenierung von Nicole Buhr und der Ausstattung von Gesine Kuhn im Theater Heilbronn Premiere. Die Regisseurin ist begeistert davon, mit welcher Leichtigkeit und welchem Humor, mit wieviel Anarchie und Tiefgründigkeit sich dieses Stück der Thematik nähert. Es blickt konsequent durch die Augen von jungen Menschen auf unsere Welt und ist ein echter Mutmacher, der zeigt, warum das Leben trotz allem schön ist. Die Premiere findet am 6. April um 19 Uhr in der BOXX statt.



Zum Inhalt

Eshan, 12 Jahre alt, sitzt am liebsten den ganzen Tag in seinem Zimmer und verfolgt Nachrichtensendungen. Wie hält er das nur aus, dass dort rund um die Uhr von Kriegen, Unwettern, Überschwemmungen, Unfällen, steigenden Preisen und gestrandeten Walen die Rede ist? Eines Tages, als Eshans jüngere Schwester Chalipa, die 14- jährige Sam, die eigentlich auf die Geschwister aufpassen soll, und ihr Kumpel Salvador an seine Zimmertür klopfen, kommt keine Antwort. Er ist weg, einfach verschwunden. Der kleine Nachbarsjunge Nelson will beobachtet haben, dass Eshan sich im Bunker verkrochen hat, den die Familie im Garten gebaut hat, falls es mal ganz dicke kommen sollte. Chalipa ist überzeugt, dass Eshan sich auf der Flucht vor dem ganzen Unheil, das täglich über die Nachrichten auf ihn einprasselt, darin versteckt hat. Das Problem: Von außen kommt man nicht rein. Den Kindern und Jugendlichen bleibt nichts anderes übrig, sie müssen Eshan überzeugen, dass es sich lohnt, wieder herauszukommen und dass das Leben in jedem Fall lebenswert ist. Und so fangen sie an, ihm zu zeigen, wie man mit unserer komplexen und komplizierten Welt voll schlechter Nachrichten zurechtkommen kann. Sie ahnen allerdings nicht, dass Eshan längst seinen eigenen produktiven Weg gefunden hat, sich von Ängsten nicht unterkriegen zu lassen.



Preisgekröntes Werk

Gwendoline Soublin hat ein Stück geschrieben, das mit dem Deutschen Kindertheaterpreis 2022 und dem Baden-Württembergischen Jugendtheaterpreis 2022 ausgezeichnet wurde und das mehr als einmal mit einer Überraschung aufwartet. Nichts ist so, wie es am Anfang scheint, und doch hat alles mit allem zu tun. Es ist spannend wie ein Krimi und voller Optimismus.



Ausgezeichnet mit dem Deutschen Kindertheaterpreis 2022:

In der Laudatio bezeichnet die Jury den Text als ein »Stück über die Potenziale des kindlichen Gerechtigkeitsempfindens. Mit einem mutigen Plot-Twist führt die Autorin vor Augen, dass einzig politisches Handeln hilft, um nicht an der Welt zu verzweifeln. Das Stück für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit starken Kinderfiguren und einem abwesenden Helden reißt mit und lässt das Publikum nicht hoffnungslos zurück.«



Ausgezeichnet mit dem Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg 2022:

»Und alles « ist ein Krimi mit tiefgründiger Gesellschafts- und Medienkritik, ein philosophischer Text, der dazu einlädt, gemeinsam über Menschen und deren Umgang mit der Welt nachzudenken. Er ist ein Geschenk für gutes Kinder- und Jugendtheater. Vor allem aber ist er ein Aufruf zum produktiven Handeln, die Zukunft in etwas Angenehmes, Emanzipiertes zu verwandeln! Bei aller Hoffnungslosigkeit, die wirklich Migräne macht, sprüht »Und alles« mit seinen fünf starken Persönlichkeiten nämlich nur so vor Hoffnung. Danke, Gwendoline Soublin, für diese wohltuende Kopfschmerztablette.

(aus der Laudatio von Jurymitglied Agnes Gerstenberg)

(lifePR) (