Lieder, die das Leben begleiten

Premiere am 27. September 2025, 20 Uhr, Salon3

Wunschkonzert – Der Soundtrack deines Lebens

Liederabend mit Lisanne Hirzel, Lennart Olafsson, Johannes Zimmermann und Gästen



Konzept und Einrichtung: Sophie Püschel

Musikalische Leitung: Johannes Zimmermann

Bühne: Karin von Kries

Kostüme: Jochen Friebertshäuser

Licht: Kevin Mast

Es singen und spielen: Lisanne Hirzel, Lennart Olafsson und Gäste



die nächsten Vorstellungstermine: 2. Oktober, 16. Oktober, 23. Oktober, 8. November, 18. Dezember – jeweils um 20 Uhr



Es gibt Lieder, die begleiten einen durch das ganze Leben. Sie wecken Erinnerungen oder sind mit besonderen Momenten verbunden. Fast jeder hat solche Lieblingssongs. Sophie Püschel, Schauspielleiterin und Dramaturgin am Theater Heilbronn, hat schon seit langem die Idee, aus einer Playlist des Publikums einen Liederabend der besonderen Art zu gestalten. Jetzt ist es soweit. Am 27. September 2025 um 20 Uhr hat »Wunschkonzert – Der Soundtrack deines Lebens« Premiere im Salon 3. Ein Abend, der aus den Musikwünschen des Publikums und den zu den jeweiligen Songs dazugehörigen Geschichten kombiniert ist. Eins vorweg: Das Wunschkonzert wird so bunt und überraschend wie das Leben selbst.



Im Frühsommer hat das Theater einen Aufruf gestartet, Songs und die damit verbundenen Anekdoten zu schicken. Eine Vielzahl von Zuschauern ist der Bitte gefolgt und hat Lieder unterschiedlichster Couleur eingesandt: Von der Pop-Ballade bis zum Partyhit, vom Chanson bis zu Alternative Rock, vom Schlager bis zu Songs der 68-er Protestbewegung. Die Geschichte, die die Zuschauer dazu aufgeschrieben haben, erzählen von den Höhen und Tiefen des Lebens, von Momenten größter Freude oder von Situationen, in denen die Musik einfach nur Trost gespendet hat. Das Theater bedankt sich schon einmal vorab herzlich für das Vertrauen.

Danach begann die eigentliche Arbeit. Der Musiker Johannes Zimmermann hat all die wunderbaren Songs gemeinsam mit den Ensemblemitgliedern Lisanne Hirzel und Lennart Olafsson arrangiert, wodurch sie einen ganz eigenen Charme entwickeln. Die beiden Schauspieler führen durch den Abend. Sie schenken den Liedern nicht nur ihre Stimme, sondern präsentieren bisher ungeahnte musikalische Fähigkeiten an den unterschiedlichsten Instrumenten. Sophie Püschel hat aus den zugesandten Geschichten einen roten Faden gesponnen.



Jede Vorstellung des Wunschkonzertes wird ungefähr 20 Songs umfassen. Da viel mehr Wünsche eingegangen sind, werden an jedem Abend zusätzlich zum festen Programm weitere Lieder per Zufallsprinzip gewählt. Zusätzliche Abwechslung bringen weitere Mitglieder des hochmusikalischen Heilbronner Schauspielensembles ins Programm, die eigene Musikwünsche beisteuern. So ist jede Vorstellung ein Original. Und man hat ganz sicher seine Freude daran, egal, ob man selbst mit (s)einem Musikwunsch vertreten ist oder nicht. Ein Blick in die Song-List gefällig? Roxette, Ton Steine Scherben, Vicky Leandros, Stevie Wonder, Edith Piaf, Janis Joplin, Bosse … Sie alle sind mit dabei und garantieren einen Liederabend der besonderen Art: Den Soundtrack deines Lebens!

