Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037240

Theater Heilbronn Berliner Platz 1 74072 Heilbronn, Deutschland http://www.theater-heilbronn.de
Ansprechpartner:in Frau Silke Zschäckel +49 7131 563403
Logo der Firma Theater Heilbronn

Lieder, die das Leben begleiten

»Wunschkonzert – Der Soundtrack deines Lebens« eröffnet am 27. September die Saison im Salon3

(lifePR) (Heilbronn, )
Premiere am 27. September 2025, 20 Uhr, Salon3
Wunschkonzert – Der Soundtrack deines Lebens
Liederabend mit Lisanne Hirzel, Lennart Olafsson, Johannes Zimmermann und Gästen

Konzept und Einrichtung: Sophie Püschel
Musikalische Leitung: Johannes Zimmermann
Bühne: Karin von Kries
Kostüme: Jochen Friebertshäuser
Licht: Kevin Mast
Es singen und spielen: Lisanne Hirzel, Lennart Olafsson und Gäste 

die nächsten Vorstellungstermine: 2. Oktober, 16. Oktober, 23. Oktober, 8. November, 18. Dezember – jeweils um 20 Uhr

Es gibt Lieder, die begleiten einen durch das ganze Leben. Sie wecken Erinnerungen oder sind mit besonderen Momenten verbunden. Fast jeder hat solche Lieblingssongs. Sophie Püschel, Schauspielleiterin und Dramaturgin am Theater Heilbronn, hat schon seit langem die Idee, aus einer Playlist des Publikums einen Liederabend der besonderen Art zu gestalten. Jetzt ist es soweit. Am 27. September 2025 um 20 Uhr hat »Wunschkonzert – Der Soundtrack deines Lebens« Premiere im Salon 3. Ein Abend, der aus den Musikwünschen des Publikums und den zu den jeweiligen Songs dazugehörigen Geschichten kombiniert ist. Eins vorweg: Das Wunschkonzert wird so bunt und überraschend wie das Leben selbst.

Im Frühsommer hat das Theater einen Aufruf gestartet, Songs und die damit verbundenen Anekdoten zu schicken. Eine Vielzahl von Zuschauern ist der Bitte gefolgt und hat Lieder unterschiedlichster Couleur eingesandt: Von der Pop-Ballade bis zum Partyhit, vom Chanson bis zu Alternative Rock, vom Schlager bis zu Songs der 68-er Protestbewegung. Die Geschichte, die die Zuschauer dazu aufgeschrieben haben, erzählen von den Höhen und Tiefen des Lebens, von Momenten größter Freude oder von Situationen, in denen die Musik einfach nur Trost gespendet hat. Das Theater bedankt sich schon einmal vorab herzlich für das Vertrauen.
Danach begann die eigentliche Arbeit. Der Musiker Johannes Zimmermann hat all die wunderbaren Songs gemeinsam mit den Ensemblemitgliedern Lisanne Hirzel und Lennart Olafsson arrangiert, wodurch sie einen ganz eigenen Charme entwickeln. Die beiden Schauspieler führen durch den Abend. Sie schenken den Liedern nicht nur ihre Stimme, sondern präsentieren bisher ungeahnte musikalische Fähigkeiten an den unterschiedlichsten Instrumenten. Sophie Püschel hat aus den zugesandten Geschichten einen roten Faden gesponnen. 

Jede Vorstellung des Wunschkonzertes wird ungefähr 20 Songs umfassen. Da viel mehr Wünsche eingegangen sind, werden an jedem Abend zusätzlich zum festen Programm weitere Lieder per Zufallsprinzip gewählt. Zusätzliche Abwechslung bringen weitere Mitglieder des hochmusikalischen Heilbronner Schauspielensembles ins Programm, die eigene Musikwünsche beisteuern. So ist jede Vorstellung ein Original. Und man hat ganz sicher seine Freude daran, egal, ob man selbst mit (s)einem Musikwunsch vertreten ist oder nicht. Ein Blick in die Song-List gefällig? Roxette, Ton Steine Scherben, Vicky Leandros, Stevie Wonder, Edith Piaf, Janis Joplin, Bosse … Sie alle sind mit dabei und garantieren einen Liederabend der besonderen Art: Den Soundtrack deines Lebens!   

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.