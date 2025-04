Lebenslügen und Gewissensbisse

»Das sicherste Geheimnis ist das, das man niemandem verrät«, sagt ein chinesisches Sprichwort. Mit diesem Argument versucht Fabian seinen Freund Éric davon abzuhalten, ihm Dinge mitzuteilen, die eigentlich niemand wissen darf. Denn Fabian ahnt, dass ihn diese vertraulichen Informationen in tiefe Gewissenskonflikte stürzen könnten. Und tatsächlich entwickelt sich aus dieser Ausgangssituation in Sébastien Blancs Kammerspielkomödie »Geheimnisse« eine Folge von Turbulenzen, die das Leben der Protagonisten vollkommen auf den Kopf stellen. Das Theater Heilbronn bringt dieses im April 2024 in Paris uraufgeführte Schauspiel als Deutschsprachige Erstaufführung heraus. Die Premiere findet am 4. April um 20 Uhr in Anwesenheit des Autors im Salon3 statt. Regie führt Luise Leschik, die in Heilbronn zuletzt »NippleJesus« und »Die Donauprinzessin« inszeniert hat.



Zum Inhalt

Eigentlich freut Fabian (Lennart Olafsson) sich auf den schönsten Abend im Jahr. Mit seinen besten Freunden, den Zwillingen Éric (Sven-Marcel Voss) und Jérôme (ebenfalls Sven-Marcel Voss), will er nach guter alter Tradition gemeinsam das Finale der French Open anschauen und gepflegt 2-3 Flaschen Wein dazu trinken. Da taucht Éric eine Stunde zu früh bei ihm auf, weil er Fabian unbedingt allein sprechen möchte, um ihm ein Geheimnis anzuvertrauen. Dieses werde nicht nur sein Leben, sondern auch das seines Zwillingsbruders und von dessen Frau Juliette grundsätzlich verändern, kündigt Éric an. Aber auf gar keinen Fall dürfe Fabian irgendjemandem davon erzählen und sich vor allem während des Tennis-Matches gegenüber Jérôme nichts anmerken lassen. Fabian bittet Éric, alles für sich zu behalten. Aber sein Freund ist nicht zu bremsen, er verrät Fabian sein Geheimnis, um anschließend schnell zu verschwinden. Denn seinem Bruder Jerome möchte er auf gar keinen Fall begegnen.

Doch ein Geheimnis kommt selten allein. Wenig später erscheint Jérôme früher als verabredet, um Fabian ebenfalls etwas Vertrauliches von großer Tragweite mitzuteilen. Von beiden Brüdern qua Freundschaftsschwur zum Stillschweigen verpflichtet, gerät der zunehmend verzweifelte Fabian zwischen die Fronten einer immer weiter eskalierenden Situation.



Spiel um Lüge und Wahrheit

Die Idee für »Geheimnisse« kam Sébastien Blanc, als ein Freund ihn anrief und ihm unbedingt eine Geschichte erzählen wollte, über die er Stillschweigen bewahren sollte. Hin- und hergerissen zwischen Neugier und der Furcht, dass es schwer sein könnte, sich an das Versprechen zu halten, ließ er sich darauf ein. Doch viel spannender als den Tratsch fand er schließlich die Komödienidee, die aus dieser Situation, die eigentlich jeder kennt, geboren wurde.

»Geheimnisse« besticht durch ein ausgeklügeltes Timing und ist ein gleichermaßen kluges wie absurd witziges Spiel über Lüge und Wahrheit. Auch Themen wie die Rivalitäten unter Brüdern oder der Zwang zur Loyalität unter Freunden werden lustvoll aufs Korn genommen. Das Stück bietet Paraderollen für zwei Schauspieler. Besonders amüsant: Die beiden ungleichen, ja geradezu gegensätzlichen Zwillingsbrüder werden von einem Darsteller gespielt. Die dritte große Rolle spielt übrigens eine Tür, die von Bühnenbildnerin Eva Butzkies mitten auf die Bühne gestellt wird.



Sébastien Blanc schreibt seit vielen Jahren zusammen mit Nicolas Poiret für Fernsehen und Theater. Ihr gemeinsames Stück »Zwei Lügen und eine Wahrheit« war 2018 für den Prix Molière in der Kategorie »Beste Komödie« nominiert und wurde 2021 erstmals in Deutschland aufgeführt.



Premiere am 4. April 2025, 20 Uhr, Salon 3 des Theaters Heilbronn

Geheimnisse

Komödie von Sébastien Blanc

Deutsch von Georg Holzer

Deutschsprachige Erstaufführung



Regie: Luise Leschik

Bühne: Eva Butzkies

Kostüme: Jochen Friebertshäuser

Dramaturgie: Mara Goga



Mit:

Lennart Olafsson (Fabian)

Sven- Marcel Voss (Jérȏme/Éric)

(lifePR) (