Die faszinierende Kraft des tanzenden Körpers

Vom 13.-18. Mai 2025 findet im Theater Heilbronn zum mittlerweile 15. Mal das internationale Festival Tanz! Heilbronn statt. Mit Wim Vandekeybus und Akram Khan sind Choreografen dabei, die das zeitgenössische Tanztheater maßgeblich mitgeprägt haben. Aber auch spannende Neuentdeckungen stehen auf dem Programm. Kuratorin Canan Erek hat ein Programm zusammengestellt, das die Grenzen des Tanzes auslotet und die faszinierende Kraft der Körper in all seinen Facetten zeigt. Wichtig ist ihr außerdem, dass die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Arbeiten am Puls der Zeit sind und zum gesellschaftlichen Diskurs einladen.Das Festival beginnt mit der atemberaubenden Performance »Foreshadow« an der Grenze von Tanz, Neuem Zirkus und Kampfsport vom belgischen Shooting-Star Alexander Vantournhout und seiner Compagnie »not standing«. Vantournhout ist einer der angesagtesten und prägendsten Choreographen des aktuellen Tanzszene. Seine Tänzerinnen und Tänzern agieren wie ein Körper auf der Bühne, kreieren atemberaubend schnell immer neue menschliche Skulpturen und überschreiten die Grenzen des physisch Vorstellbaren. Der Name seiner Compagnie »not standing« ist Programm.Die Tanzkompanie De Dansers aus den Niederlanden ist berühmt für ihre vielseitigen Mitglieder, die tanzen, singen und musizieren können, sowie für ihre Arbeiten für ein junges Publikum. So auch in ihrer Produktion »Hush«, die die Suche nach Liebe und Zusammenhalt thematisiert. Daraus entsteht eine Mischung aus Tanzperformance und Popkonzert. Diese Vormittagsvorstellung richtet sich besonders an Jugendliche, aber natürlich sind auch alle anderen Tanzinteressierten herzlich willkommen.Mit »Chotto Desh« bringt die weltberühmte Akram Khan Company aus London ein Solo auf die Bühne, das von der Reise eines jungen Mannes erzählt, der seine Träume verfolgt – eine universelle Geschichte von Identität und Selbstfindung, die sowohl in tänzerischer als auch in szenografischer Hinsicht ein berührendes Meisterwerk ist.Ein besonderer und humorvoller Abend wird der Double Bill mit zwei Duetten. Aus Luxembourg kommt »Megastructure« von den Künstlern Sarah Baltzinger und Isaiah Wilson, ein preisgekröntes Erfolgsstück, in dem die Konstruktion einer Paarbeziehung voller Selbstironie und unter radikalem Einsatz der Körper gezeigt wird.Im zweiten Teil des Abends ist »Taranto aleatorio« aus Spanien zu erleben. Die Tänzerin und Choreografin Maria del Mar Suàrez alias La Chachi und die Sängerin Lola Dolores präsentieren eine humorvolle Interpretation des Flamencos, die garantiert jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert.Beiden Duetten ist gemeinsam, dass sie sich rein aus dem Körper heraus entfalten, ohne jegliche technische Bühnenunterstützung.Mit einer neuen Arbeit des großen belgischen Tanzrevolutionärs Wim Vandekeybus und seiner herausragenden Company Ultima Vez endet Tanz! Heilbronn 2025 am Samstag und Sonntag im Großen Haus. »Void« ist ein faszinierendes Tanztheater, bei dem die Außenseiter, diejenigen, die von vermeintlichen gesellschaftlichen Normen abweichen im Mittelpunkt stehen. Eine bewegende, wilde, kraftvolle Darbietung, die das Publikum einlädt, sich mit Fragen von Individualität und Unterschieden zu beschäftigen.Workshops 14.-18. Mai 2025 im Probenzentrum des Theaters Heilbronn18. Mai 16 Uhr – Großes Finale auf dem MarktplatzTanz! Heilbronn lädt wie in jedem Jahr die Menschen dazu ein, selbst zu tanzen. Die Choreographin und Tanzdozentin Karolin Stächele und die Soundkünstlerin und Komponistin Fiona Combosch werden eine diverse Gruppe von Menschen zusammenbringen, die gemeinsam »Im Rhythmus der Vielfalt« realisieren wollen – ein Tanzprojekt für alle. Egal ob jung oder alt, mit oder ohne Erfahrung, einzig die Lust an tänzerischer Kreativität zählt.Während des Festivals Tanz! Heilbronn probt die Gruppe an vier Tagen und entwickelt in der Zeit eine mitreißende Choreografie, die beim großen Finale am 18. Mai um 16 Uhr auf dem Markplatz von Heilbronn aufgeführt wird.17. Mai 2025, 11-15 UhrUnter Leitung von Nicki Schell erlenen Jugendliche die Tanzschritte des Hip Hop und entdecken ihren eigenen Flow um nachdem Erwerb der Grundlagen mit Freestyle-Elementen zu experimentieren. Es geht nicht nur um eine feste Choreo, sondern darum, einen eigenen Style zu finden und im Austausch mit anderen richtig Spaß zu haben, zu tanzen und eine gute Zeit zu erleben.