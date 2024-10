Das Junge Theater Heilbronn in der BOXX wird 10 Jahre alt

Vor zehn Jahren, am 10. Oktober 2014, wurde das Junge Theater am Theater Heilbronn gegründet. Die ehemaligen Kammerspiele wurden damals zur BOXX ̶ als Spielstätte und Laboratorium für alle jungen und junggebliebenen Menschen zwischen 4 und 99 Jahren.

Mit der Gründung des Jungen Theaters in der eigenen Spielstätte ging das Theater qualitativ einen großen neuen Schritt in der Kinder- und Jugendarbeit, die mit Beginn der Intendanz von Axel Vornam 2008 begonnen wurde. Vornam entschied sich 2014 für den Schritt, weil das Haus am Berliner Platz mit seinen theaterpädagogischen Angeboten eine so große Nachfrage nach Theater für Heranwachsende generiert hat, dass es dieser nur gerecht werden konnte, indem das Junge Theater eigenständig agiert. Das Junge Theater bekam ein eigenes festes Ensemble mit vier Schauspielern und Gästen, einer Leitung, technischem Personal und Regieassistenz. Aus einer Stelle in der Theaterpädagogik wurde eine ganze Abteilung mit drei festen Kräften. Intendant Axel Vornam gewann für diesen Schritt Unterstützer, die dem Theater eine langfristige Förderung für das Junge Theater zusagten. Bis heute unterstützen die Kreissparkasse Heilbronn und ein weiterer Premiumpartner das Junge Theater Heilbronn. Seit 2021 ist Nicole Buhr die Leiterin des Jungen Theaters, dem sie seit 2016 zunächst als Regieassistentin, dann als Regisseurin verbunden ist.



In den zehn Jahren besuchten annähernd 200.000 Kinder und Jugendliche mehr als 1800 Vorstellungen von rund 50 verschiedenen Inszenierungen. In unzähligen Workshops wurden Gedanken zu den Inszenierungen ausgetauscht und über die wirklich wichtigen Fragen des Lebens philosophiert. 40 Kooperationsschulen sind dem Theater Heilbronn besonders verbunden. Das Junge Theater erreicht nahezu 100 Prozent aller Kinder und Jugendlichen aus der Region.

Die Heranwachsenden für das Theater zu begeistern, ihre Neugier auf andere Welten und fremde Geschichten zu wecken, Hemmschwellen abzubauen und Selbstbewusstsein aufzubauen, Lebensentwürfe aufzuzeigen und im Gespräch heiß zu diskutieren – das sind die Aufgaben und Herausforderungen, denen sich das Junge Theater stellt. Dabei bilden zeitgenössische Stücke mit aktuellen Bezügen, die unmittelbar die Lebenswirklichkeit der Heranwachsenden berühren und »aus junger Sicht« die Welt betrachten, den Löwenanteil des Repertoires.



Breites theaterpädagogisches Angebot

Das Angebot im Jungen Theater geht allerdings weit über den Vorstellungsbesuch hinaus. Die Abteilung Theaterpädagogik gibt Workshops, Nachgespräche und Führungen hinter die Kulissen für das junge Publikum. Auf dem Programm stehen zudem Weiterbildungen für Pädagogen sowie Vor- und Nachbereitungen zu den einzelnen Inszenierungen.

In vier Theaterclubs, den Spiel-Boxxen, beschäftigen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihrer Freizeit mit dem Theater-Spiel und entwickeln in jeder Spielzeit ein eigenes Stück unter professioneller Anleitung. Einige der Mitstreiter bleiben dem Theater lebenslang verbunden, nicht nur als Zuschauer, sondern auch professionell.



Auftakt des Jubiläumsjahres mit UA »Die fantastische Verwandlung der Familie F.«

Das Junge Theater in der BOXX entwickelt sich dank seines quicklebendigen Publikums immer weiter. Sichtbares Zeichen dafür ist das brandneue Stück der renommierten Autorin Christina Kettering »Die fantastische Verwandlung der Familie F.«, das am 13. Oktober uraufgeführt wird. Mit der Premiere, wird der Auftakt des BOXX-Jubiläums-Jahres gefeiert.

Das Besondere an diesem Stück ist, dass es innerhalb eines ausführlichen Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsprozesses aus den Wünschen der jungen Zuschauer entstanden ist und von Christina Kettering vollendet wurde. Die Idee zur Geschichte und die ersten Szenenentwürfe sind zusammen mit Heilbronner Grundschülern entstanden.

Als Höhepunkt des Jubiläums-Jahres wird es am 3. Juli 2025 ein großes Fest mit den Kooperationsschulen und allen BOXX-Fans geben.

