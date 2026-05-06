Buchpremiere »achtzehn« und Ausstellungseröffnung »Der Stoff, aus dem die Träume sind«
Grund genug, an diesem denkwürdigen Abend auch ein Resümee der 18 Jahre zu ziehen, in denen Axel Vornam die künstlerische und geschäftliche Leitung des Theaters Heilbronn innehatte.
Bereits um 18 Uhr ist das Publikum herzlich zur Ausstellungseröffnung »Der Stoff, aus dem die Träume sind – Ein Gang durch 18 Jahre Theatergeschichte(n) in Heilbronn« eingeladen. Unter der Leitung von Dramaturgin und Schauspielleiterin Sophie Püschel und Ausstatter Toto verwandelt sich der gesamte Foyerbereich des Großen Hauses in eine begehbare audio-visuelle Theaterinstallation, die einen sinnlichen Eindruck auf die Arbeit hinter den Kulissen gewährt.
Zu sehen sind aufwendige Perücken, Kostüme, Figurinen und Bühnenbildmodelle. In einer großen Fotoinstallation lassen sich alle Premieren zwischen 2008 und 2026 bestaunen; mehr als 100 Inszenierungen sind zudem in einer Trailer-Show versammelt. Akustische Collagen ermöglichen Einblicke in Interviews mit Regisseuren, Bühnen- und Kostümbildnern, Schauspielern sowie weiteren Akteuren hinter den Kulissen. In jeder Ecke des Foyers gibt es etwas zu entdecken und zahlreiche Geschichten zu erleben. Zwischendurch kann man sich auf dem begrünten Balkon in handgefertigten Liegestuhl-Unikaten entspannen, die aus Prospekten aus dem Malersaal gefertigt wurden. Am Tag der offenen Tür, dem 18. Juli, können diese einzigartigen Liegestühle ersteigert werden.
Die Ausstellung ist ab dem 9. Mai von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet und natürlich auch bei Vorstellungen im Großen Haus. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen für Gruppenführungen bitte bei Sophie Püschel an pueschel@theater-hn.de.
Ebenfalls um 18 Uhr findet die Buchpremiere des Bildbands »achtzehn« statt. Dieser prächtige Bildband ist der Versuch, die Erinnerungen an diese 18 Jahre auf 400 Seiten festzuhalten. Das Buch enthält zahlreiche Geschichten, Hintergrundinformationen, Meilensteine, Anekdoten sowie eine große Auswahl der schönsten Theaterfotos aus dieser Zeit. Zu Wort kommen viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie Menschen, die das künstlerische Profil des Hauses mitgeprägt haben.
Ein zentraler Gedanke bei der Gestaltung des Buches war es, zu zeigen, dass Theater Teamsport ist und nur im perfekten Zusammenspiel aller Kolleginnen und Kollegen auf und hinter der Bühne funktioniert. Gemeinsam mit dem Designer Wolfgang Seidl, der über die gesamten 18 Jahre hinweg für das Corporate Design des Theaters Heilbronn verantwortlich war, entwickelte und realisierte Projektleiterin Silke Zschäckel – in dieser Zeit Pressesprecherin des Theaters – das Konzept.
Das Eintauchen in die vergangenen Theaterjahre bereitete beiden großen Spaß, der sich – so hoffen alle Beteiligten – auch auf das Publikum überträgt. Gedruckt wurde der Band in der auf Kunstbücher spezialisierten Offsetdruckerei Karl Grammlich GmbH in Pliezhausen.
Das Buch ist in einer Auflage von 2.500 Exemplaren erschienen und wird ab dem 9. Mai zu folgenden Preisen angeboten: 10 Euro für alle, die vorbestellt haben, 15 Euro für Abonnenten und 18 Euro für alle weiteren Interessierten.
Der Theaterverein des Theaters Heilbronn hat die Entstehung des Buches finanziell unterstützt.