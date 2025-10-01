Alles für den schönen Schein
»Rent a friend« von Folke Braband eröffnet die Saison im Komödienhaus
Sarah, eine erfolgreiche Immobilienentwicklerin, arbeitet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Zeit für ein Privatleben bleibt da nicht. Doch so tough sie auch ist, vor einem hat sie mächtigen Respekt, vor ihrem Vater Big Daddy. Der hat nun nach längerer Zeit seinen Besuch angekündigt und möchte unbedingt Sarahs Verlobten kennenlernen. Zu dumm, dass es den gar nicht gibt. Aber auf genau solche Fälle hat sich die Agentur »Rent-a-friend« spezialisiert, die Familienmitglieder und Freunde für alle Lebenslagen vermietet. Sarah hat einen gutaussehenden Mittfünfziger geordert, Typ George Clooney, der ihrem Vater einen erfolgreichen Schönheitschirurgen vorspielen soll. Durch eine Verwechslung sitzt dieser Typ jetzt allerdings auf einem Kindergeburtstag fest und bei Sarah erscheint Gabriel, ein viel zu junger Mann im Skaterlook, der nicht im Mindesten ihren Erwartungen entspricht. Zeit für einen Tausch bleibt nicht mehr, außerdem sind die gutaussehenden Männer über 50 rar. In weniger als 20 Minuten muss sich Gabriel die Superman-Vita des angeblichen Verlobten draufschaffen, nebenbei noch einige Grundzüge der Schönheitschirurgie lernen und das natürlichste Verhältnis zu Sarah entwickeln, die er selbstverständlich heiß und innig liebt. Da taucht auch schon Big Daddy Karl auf, an seiner Seite Juanita, eine ehemalige lateinamerikanische Schönheitskönigin. Drunter würde es der Selfmade-Millionär nie machen. Für seine Tochter will er nur das Beste. Deshalb prüft er ihren Zukünftigen auf Herz und Nieren. Gelingt es Gabriel, die Rolle des adäquaten Verlobten glaubwürdig zu verkörpern? Gabriel improvisiert sich um Kopf und Kragen und hat alle Mühe, sich nicht in seinem Lügengespinst zu verirren. Doch wie sieht es eigentlich mit der Wahrhaftigkeit der Gäste aus?
Premiere am 4. Oktober 2025, 20 Uhr, Komödienhaus
Rent a Friend
Komödie von Folke Braband
Regie: Folke Braband
Ausstattung: Stephan von Wedel
Licht: Niko Bock
Dramaturgie: Christine Härter
Mit:
Sabine Fürst (Sarah, Immobilienentwicklerin und Single)
Pablo Guaneme Pinilla (Gabriel von der Agentur „Rent a friend“)
Tobias D. Weber (Karl, Sarahs Vater)
Birgit Reutter (Juanita, Karls dritte Ehefrau)