Alles für den schönen Schein

Was ist so schlimm daran, einfach zuzugeben, dass man Single ist? Offenbar gehört für manche Menschen auch der perfekte Partner zu einem erfolgreichen Leben. Darauf beruht das Geschäftskonzept der Agentur »Rent-a-friend« in der gleichnamigen Komödie von Folke Braband. Eine Komödie, die sich auf ebenso turbulent-witzige wie charmant-berührende Weise mit dem Thema Schein und Sein beschäftigt und der Frage nachgeht, warum wir in einer Zeit der ständigen Selbstoptimierung so gerne unsere »Profile« bearbeiten und uns lieber mit Heldengeschichten schmücken, statt unsere Niederlagen, Fehler und kleinen Schwächen einzugestehen. Folke Braband, ein Profi des Boulevardtheaters, ist dem Heilbronner Publikum bisher vor allem als Regisseur bekannt – zuletzt inszenierte er hier »Der Sittich« und »Extrawurst«. Aber auch als Autor feiert er Erfolge. Seine neue Komödie »Rent a Friend« untersucht, warum wir dazu neigen – gerade unseren Nächsten gegenüber – nie wirklich die ganze Wahrheit zu sagen. »Rent a Friend« eröffnet am 4. Oktober 2025 um 20 Uhr die Saison im Komödienhaus. Der Autor selbst führt Regie.



Sarah, eine erfolgreiche Immobilienentwicklerin, arbeitet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Zeit für ein Privatleben bleibt da nicht. Doch so tough sie auch ist, vor einem hat sie mächtigen Respekt, vor ihrem Vater Big Daddy. Der hat nun nach längerer Zeit seinen Besuch angekündigt und möchte unbedingt Sarahs Verlobten kennenlernen. Zu dumm, dass es den gar nicht gibt. Aber auf genau solche Fälle hat sich die Agentur »Rent-a-friend« spezialisiert, die Familienmitglieder und Freunde für alle Lebenslagen vermietet. Sarah hat einen gutaussehenden Mittfünfziger geordert, Typ George Clooney, der ihrem Vater einen erfolgreichen Schönheitschirurgen vorspielen soll. Durch eine Verwechslung sitzt dieser Typ jetzt allerdings auf einem Kindergeburtstag fest und bei Sarah erscheint Gabriel, ein viel zu junger Mann im Skaterlook, der nicht im Mindesten ihren Erwartungen entspricht. Zeit für einen Tausch bleibt nicht mehr, außerdem sind die gutaussehenden Männer über 50 rar. In weniger als 20 Minuten muss sich Gabriel die Superman-Vita des angeblichen Verlobten draufschaffen, nebenbei noch einige Grundzüge der Schönheitschirurgie lernen und das natürlichste Verhältnis zu Sarah entwickeln, die er selbstverständlich heiß und innig liebt. Da taucht auch schon Big Daddy Karl auf, an seiner Seite Juanita, eine ehemalige lateinamerikanische Schönheitskönigin. Drunter würde es der Selfmade-Millionär nie machen. Für seine Tochter will er nur das Beste. Deshalb prüft er ihren Zukünftigen auf Herz und Nieren. Gelingt es Gabriel, die Rolle des adäquaten Verlobten glaubwürdig zu verkörpern? Gabriel improvisiert sich um Kopf und Kragen und hat alle Mühe, sich nicht in seinem Lügengespinst zu verirren. Doch wie sieht es eigentlich mit der Wahrhaftigkeit der Gäste aus?



Premiere am 4. Oktober 2025, 20 Uhr, Komödienhaus

Rent a Friend

Komödie von Folke Braband



Regie: Folke Braband

Ausstattung: Stephan von Wedel

Licht: Niko Bock

Dramaturgie: Christine Härter



Mit:

Sabine Fürst (Sarah, Immobilienentwicklerin und Single)

Pablo Guaneme Pinilla (Gabriel von der Agentur „Rent a friend“)

Tobias D. Weber (Karl, Sarahs Vater)

Birgit Reutter (Juanita, Karls dritte Ehefrau)





