Die Sportkurse der Volkshochschule jetzt auch mobil

Die aktuellen Sport- und Gesundheitskurse der VHS Stuttgart sind jetzt auch in der Wiesbadener Sport-App UrbanX zu finden. Sportbegeisterte können auf Basis ihrer Sportinteressen nach passenden Kursen suchen und sich direkt anmelden. Kursteilnehmer haben die Möglichkeit sich über die App untereinander auszutauschen und werden stets über Ort und Zeit ihrer Kurse auf dem Laufenden gehalten. Als eine der fünf größten Volkshochschulen Deutschlands, bietet die VHS Stuttgart ein breites Sportangebot an. Ob Yoga, Pilates, Kampfkunst oder Zumba – hier ist für jeden etwas dabei.Auch die VHS Wiesbaden ist mit an Bord und bietet ihre Kurse bereits seit Anfang des Jahres über die App an. Philipp Salamon-Menger, Direktor der VHS Wiesbaden, erklärt die Vorteile der Kooperation: „UrbanX macht das Leben für uns an der Volkshochschule leichter. Wir kriegen damit mehr Bewegung unter die Leute, mehr Kurse und die Leute leben gesünder!“Für das Wiesbadener StartUp bedeuten die neuen Kooperationen einen Auftakt zur deutschlandweiten Expansion über das Rhein-Main-Gebiet hinaus. Gespräche mit weiteren Volkshochschulen und Universitäten in ganz Deutschland sind bereits im Gange und lassen einen sportlichen Start in den Sommer erwarten.Die App ist komplett kostenlos und steht für iOS und Android in den App Stores zum Download bereit.Die Social Sports App UrbanX ist ein Produkt deraus Wiesbaden und steht für iOS und Android kostenlos zum Download bereit. Die App richtet sich an Freizeitsportler, aber auch an Sportveranstalter, Personal Coaches und Vereine. Herzstück von UrbanX ist das Radar, über welches Nutzer andere Sportbegeisterte und spannende Sportveranstaltungen in ihrer Umgebung finden können. Wer lieber selbst die Initiative ergreift, kann in wenigen Schritten eigene Meetups erstellen. Dazu kommt der Kern eines jeden sozialen Netzwerkes: Die Möglichkeit sich mit anderen Nutzern zu verbinden, gemeinsame Erlebnisse zu teilen, zu liken und zu kommentieren.Weitere Infos auf: http://www.urbanxapp.com