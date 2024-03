The Illusionist Dsitillery präsentiert ihre alkoholfreie Alternative „Masquerade“ und „The Illusionist Gin FC Bayern München Edition"

The Illusionist Distillery ist unter Spirituosenliebhabern bekannt für ihren Gin, der mit Tonic Water die Farbe wechselt. Erstmalig auf der ProWein, der Leitmesse für Wein und Spirituosen weltweit, wird ihr neues Produkt „The Illusionist Masquerade“ großem Fachpublikum vorgestellt. Die alkoholfreie Destillat ist eine Alternative zum Illusionist Gin und besticht durch Aromen von Akazienblüten, Zitronengras und Piment. Genau wie der Illusionist Gin ist der Masquerade Blau und ändert seine Farbe durch die Zugabe von Tonic Water oder anderen sauren Getränken in Rosa - Einzigartig bei alkoholfreien Spirituosen.



Auch „The Illusionist Gin FC Bayern München Edition“ wird erstmalig auf der ProWein präsentiert. Der Gin zeichnet sich durch fruchtige Aromen von Brombeeren und einem neuartigen Farbwechsel aus. Der Brombeerschwarze Gin verändert seine Farbe mit der Zugabe von Tonic Water in ein kräftiges FC Bayern Rot.



Neben den neuen Produkten werden auch die etablierten Produkte „The Illusionist Dry Gin“ und „The Sentinel Scented Rum“ präsentiert



The Illusionist Distillery



ProWein Messe Düsseldorf



10.-12. März 2024

Halle 7 / D13

