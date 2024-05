Über die Feiertage in die Niederlande – ganz ohne Planungsstress

Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam eignen sich perfekt für einen Kurzurlaub in den Niederlanden. Besonders die naheliegende Region Brabant, ganz im Süden unseres Nachbarlands, lockt mit einer Mischung aus trendigen Städten, spannender Kultur und viel Natur. Jede Reise bedeutet jedoch einiges an Planung: Wo kann man schön übernachten und gut essen? Welche Museen sind einen Besuch wert? Gibt es für Kinder auch etwas zu erleben? Mit knapp 20 ausgearbeiteten Reiseideen nimmt die Region Brabant ihren Besuchern diesen Planungsaufwand nun ab, sodass man einfach ins Auto steigen und losfahren kann. Das Angebot umfasst Kurztrips von 24 oder 48 Stunden und längere Reisen, deckt verschiedene Themen und Zielgruppen ab, und wird zudem stetig erweitert.Eine der Reiseideen lädt zu einem Kennenlernen mit dem berühmtesten Sohn Brabants ein: Vincent van Gogh. Der dreitägige „Van-Gogh-Fahrradurlaub“ führt von Breda aus zu seinem Geburtsort Zundert, und weiter über einen Zwischenstopp im pulsierenden Eindhoven in das „Van Gogh Village“ Nuenen. Unterwegs erlebt man die Landschaft, die Van Gogh zu zahlreichen Gemälden inspirierte, hautnah. Im Van Gogh Village Museum Nuenen erfährt man mehr über das Leben des Künstlers, bevor man am letzten Abend den leuchtenden Van-Gogh-Roosegaarde-Radweg erkundet, der von dem weltberühmten Werk „Sternennacht“ inspiriert wurde. Der Reiseplan beinhaltet Tipps von Einheimischen, wie eine Übernachtung im Turm eines ehemaligen Philips-Gebäudes, ein Mittagessen auf dem Spargelhof oder eine Bierverkostung im alten Kloster.Einer der ausgearbeiteten Städtetrips führt in die Heimat des Elektroriesen Philips, des Dutch Designs und der Lichtkunst: Eindhoven. In Museen, Fabrikhallen und Restaurants zeigen die Eindhovener, was Innovation bedeutet. Am ersten Tag beleuchtet ein Besuch im Philips Museum den Weg von der ersten Glühbirne bis zur Ideenschmiede – und wie die Stadt sich dadurch veränderte. Anschließend geht es weiter zum ehemaligen Philips-Gelände Strijp-S, heute ein Hotspot für Kultur und Kulinarik. Auf einem Abendspaziergang entdeckt man überall in der Stadt Lichtkunstwerke, wie das 90 Meter lange Werk Space am Hauptbahnhof. Nach einer Übernachtung in einer früheren Militärkaserne oder einem Klosterkomplex geht es am nächsten Tag auf Shopping-Tour. Im Strijp-S findet man viele tolle Concept Stores, aber Eindhoven hat noch ein weiteres hippes Stadtviertel zu bieten: Woensel West Side Stores. Nach einem köstlichen Lunch, zum Beispiel im Lokal FIFTH NRE mit dem typischen Eindhovener Industriecharme, geht es zurück nach Hause.Ein Familien-Kurzurlaub, der Action, Natur und ein wenig Kultur miteinander kombiniert, macht Eltern und Kinder gleichermaßen glücklich. Die Reiseidee „Ein magisches Wochenende“ startet im Nationalpark De Loonse en Drunense Duinen. Er liegt zwischen den Städten Tilburg, Waalwijk und ’s-Hertogenbosch und ist eines der größten Flugsandgebiete Westeuropas. Mit anderen Worten: ein riesiger Sandkasten. Spielspaß für die Kleinen, erholsame Ruhe und Weite für die Großen. Vom Nationalpark aus ist es nur ein Katzensprung bis in den Freizeitpark Efteling. Nach einer Übernachtung, zum Beispiel im parkeigenen Hotel, geht auf wilde Achterbahnen, in den liebevoll gestalteten Märchenwald oder zu einer Show. Am nächsten Tag endet der Kurzurlaub nach einer Reise ins Mittelalter. Auf Schloss Heeswijk und in der Festungsstadt Heusden erwachen die Geschichten plündernder Heere und vagabundierender Räuberbanden zum Leben. Den Abschied versüßt ein typisch niederländischer Pfannkuchen beim De Pannekoekenbakker.Diese und weitere Reiseideen findet man auf www.visitbrabant.de