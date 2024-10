Nordsee-Abenteuer im Winter: Winterwandern auf den niederländischen Watteninseln

Nach nur 20 Minuten auf der Fähre ab Den Helder ist Texel schon erreicht, die größte der fünf Watteninseln. Es lohnt sich, ein Fahrrad zu mieten und die Insel radelnd zu erkunden. Für Romantiker ist das Prins Hendrikhotel am Rande des Wattenmeeres der perfekte Startpunkt für die verschiedenen Routen.Der Weg zum Leuchtturm führt am Pumpwerk Eierland vorbei. In der kühleren Jahreszeit kann man sich beim Strandpavillon Kaapnoord am Kamin aufwärmen und für den Aufstieg zum Leuchtturm stärken. Dieser 118 m hohe Leuchtturm bietet den besten Ausblick über die Insel, über die verschiedenfarbigen Gräser in den Dünen und den nahegelegenen Wald. Hier mischen sich die Gerüche von Sand- und Waldboden mit dem Meeresrauschen – Natur pur.Auf Vlieland wird man eins mit der Natur, den Gezeiten, denn die sind hier hautnah zu erleben. Es gibt zahlreiche Routen bei der Touristeninformation und dann heißt es: Wanderschuhe an, Mütze auf und los. Am besten am Strand entlang, wo man mit etwas Glück aus sicherer Entfernung Seehunde sehen kann, die ebenfalls die Herbstsonne genießen.Wer weiter wandert, kann von der Inselspitze aus – wo Nordsee und Wattenmeer verschmelzen – die Nachbarinsel Terschelling sehen. Wandern macht hungrig und dann ist das Restaurant Gestrand eine gute Idee, auch mit Kindern. Nachher lässt es sich herrlich weiterwandern, entweder zurück oder entlang der Deichanlagen, die die Insel vor Hochwasser schützen. Wunderbare Ausblicke sind garantiert!Die Fähre bringt Besucher direkt ins größte Inseldorf, kurz West genannt. Dort locken kleine Läden, Straßencafés (mit wärmenden Decken) und natürlich hübsche Unterkünfte als Startpunkte für ausgiebige Wanderungen. So beginnt der Groene Strand unweit des Dorfes und bietet einen schönen Anlauf in die Dünen. Die sogenannte Seinpaalduin, oder Signalpostdüne, ist unbedingt einen Besuch wert, denn von dort aus kann man bei klarem Wetter sogar die Insel Vlieland sehen. Der namensgebende Semaphor gibt Schiffen Signale in unterschiedlichen Farben – Natur trifft Technik. Aber das ist noch nicht alles! Auf Terschelling gibt es auch Waldgebiet, sodass die unterschiedlichsten Landschaftstypen dort abwechslungsreiche Wanderungen ermöglichen. Wandern macht hungrig, weshalb eine Einkehr bei Pura Vida eine gute Idee ist.Der historische Dorfkern des Hafenstädtchens Nes bezaubert mit seinen Fischerhäusern: Manche Häuser stammen bereits aus dem 17. Jahrhundert, wie die Maueranker verraten. Die Dorfbäckerei und das gemütliche Restaurant lassen die Zeit stillstehen – die beste Voraussetzung, um sich bei langen Wanderungen den Wind um die Nase wehen zu lassen. Das Naturgebiet ‘t Oerd ist ein abwechslungsreiches Wandergebiet, besonders dann, wenn der Kwelder trocken ist und man auf dieser Salzwiese spazieren kann. Die Dünen selbst belohnen den Wanderer mit fantastischen Meerblicken. Nach Dünen, Wiesen und Strand kann man beim Fischrestaurant Stranders trefflich tafeln und sich im Apartment De Vlindertuin herrlich aufwärmen. Vielleicht steht für den nächsten Tag der nachhaltigste Strandpavillon auf dem Programm, sei es für einen Kaffee zwischendurch, zum Mittag oder für einen Nobeltje zum Aufwärmen.Fast die gesamte Insel ist Naturschutzgebiet, daher gibt es nur ein einziges Dorf. Vogelliebhaber bringen ein Fernglas mit – sofern der Wasserstand den Weg zum Beobachtungsstand ermöglicht, ist hier das Paradies für Vögel zu sehen. Auch die Salzwiesen locken Ringelgänse, Uferschnepfen und andere gefiederte Wintergäste.Schiermonnikoog hat gleich zwei fotogene Leuchttürme, einen weißen und einen roten. Letzterer steht in den Westdünen und eröffnet ein unglaubliches Meerespanorama. Auf dem Rückweg zum Dorf nehmen Mutige vielleicht noch ein Bad im Berkenplas-See, ehe sie sich im Restaurant des Hotels De4Dames verwöhnen lassen. Bei Ebbe ist eine Wattexkursion mit Naturführer ein absolutes Highlight eines Inselurlaubs.Die fünf Perlen des Meeres bieten alles für Natur- und Kulturliebhaber, auch in der kühleren Jahreszeit.Weitere Informationen: www.visitwadden.nl/wattenwinterwanderung