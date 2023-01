Mit diesen 5 Neuheiten startet Brabant gut ins Neue Jahr

Schon lange begeistert Beekse Bergen Jung und Alt und ab 2023 können dort noch mehr Tierliebhaber übernachten. Gleich neben dem Safari Resort und dem Lake Resort entstehen 112 Luxuszimmer verteilt auf 15 Lodges rund um eine neue Savanne. Der Baustil ist von der Dogon-Kultur inspiriert, eine westafrikanische Volksgruppe, die in den steilen Felswänden (und UNESCO-Welterbe) des 150 km langen Kliffs von Bandiagara in Mali lebt. Die Apartments verfügen über vollständigen Hotelservice und – auch das ist neu – es gibt dort nun Frühstück, Mittagstisch und Abendessen. Ganz gleich, ob ein Wochenende mit der ganzen Familie oder (nur) eine romantische Nacht zu zweit – alles ist möglich! Die ersten Gäste können bereits im Frühjahr 2023 einchecken.Rundum Van Gogh hat Brabant jedes Jahr etwas Neues zu bieten. Der Künstler starb vor gut 132 Jahren, sein Leben und Werk jedoch faszinieren Jung und Alt mehr denn je. Seit 2010 empfängt das Museum Vincentre in Nuenen, nun Van Gogh Village Museum, jährlich gut 20.000 Besucher, mit steigender Tendenz. Da die Räumlichkeiten des Museums nicht für die wachsenden Besucherzahlen ausgelegt waren, schloss das Museum für eine umfassende Renovierung und Erweiterung. Im Mai 2023 steht die Wiedereröffnung mit größerer Ausstellungsfläche und innovativen und interaktiven Einrichtungen an.Doch damit nicht genug: Neben der ständigen Ausstellung über Van Goghs Zeit in Nuenen werden im Neubau auch temporäre Programme und Wechselausstellungen präsentiert. Zur Wiedereröffnung wird dort die interaktive Ausstellung „Vincents Lichtlab“ gezeigt, in der Jung und Alt die Aspekte Perspektive und Licht erforschen können – so wie Van Gogh seinerzeit.Dieses Jahr ehrt Brabant die weltberühmte belgische Malerfamilie: Die Ausstellung „Familientreffen“ ist der Künstlerfamilie Brueghel gewidmet und stellt alle fünf Generationen ebenso vor wie ihre starken Familienbande, ihr innovatives Denken, den unbändigen Ehrgeiz und selbstverständlich auch die meisterlichen Kunstwerke. Damit gewährt die Ausstellung einen Einblick in das Wirken der Künstlerfamilie.Die Ausstellung ist vom 30. September 2023 bis zum 7. Januar 2024 zu sehen.Auch Breda wird bald um ein Schmuckstück reicher: Im lebhaften Viertel der Chassékaserne wird das Hotel Botanique eröffnet, nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt. Das Hotel verspricht angenehme Übernachtungen in stylischen Zimmern mit unvergleichlichem Interieur, dank des respektvollen Umgangs mit dem denkmalgeschützten Gebäude. Die Suiten sind mit einer freistehenden Badewanne in exklusivem, opulentem Raum ausgestattet.Bonus-Tipp: Ein Aufenthalt im Hotel Botanique lässt sich hervorragend mit einem Besuch des umgebauten Stedelijk Museum Breda verbinden. Ende Mai wird das Museum wiedereröffnet und wartet mit gleich zwei neuen, permanenten Ausstellungen auf: „Die Nassaus von Breda: Schloss, Stadt und Land“ sowie „Die neue Stadt“. Nicht so der Museumstyp? Kein Problem, die Spazier-Routeführt an zahlreichen kreativen Hotspots entlang.Im Herzen der rauen Spoorzone um den Bahnhof wurde das einzigartige Industriegebäude – früher ein besetztes Schwimmbad – in eine faszinierende Kulturfabrik umgewandelt und bietet viel Platz für neugierige Besucher. Zur Hall of Fame gehören auch der Ladybird Skatepark, ein Wettbewerbspark aus Holz sowie ein Junior-Streetpark. Ergänzt wird dieses Ensemble durch ein Skatecafé und einen Konzertsaal und bekommt demnächst eine weitere Attraktion: Im Januar öffnet die LOC Brewery, eine Craft Beer Bar, wo alles für einen angenehmen Aufenthalt zusammenkommt – frisch gezapftes Bier, interessante Führungen und köstliches Essen!Alle Informationen für zukünftige Tripps und Buchungen sind hier gebündelt: www.visitbrabant.de