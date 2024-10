Herbst in Friesland: neue Energie durch Natur, Weite und das Wattenmeer

Wenn im Herbst die Tage kürzer werden, klagen viele Menschen über Müdigkeit, Antriebslosigkeit und schlechte Laune. Der Akku scheint sich wie von selbst zu entleeren. Die niederländischen Friesen kennen ein gutes Rezept gegen den Herbstblues: die Kombination aus Bewegung an der frischen Luft, neuen Eindrücken in der Natur und Wellness. In der weitläufigen Landschaft ganz im Norden der Niederlande können Besucher ihren Akku bei Wattspaziergängen, Sternenbeobachtungen und Saunagängen mitten in der Natur perfekt aufladen. Damit auch der Kopf neue Impulse bekommt, gilt es anschließend, die Kulturschätze Frieslands in den historischen Städten, spannenden Museen und auf Festivals zu entdecken. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen , dass das Staunen über die Natur einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Sei es ein Sonnenuntergang oder die Weite des Horizonts über dem Meer: wenn wir die Natur bewundern, steigert sich unsere Laune und unser mentales Wohlbefinden. In Friesland stellt sich das Gefühl des Staunens zu fast jeder Tageszeit ein. Morgens taucht der Sonnenaufgang die Küste der Watteninseln in die schönsten Farben. Tagsüber bewundert man auf einer Radtour durch den Nationalpark „De Alde Feanen“ die Weite des prächtigen Torfmoores mit über 100 Vogelarten oder begibt sich auf einer Wattwanderung mitten in die unendliche Weite des Wattenmeeres. Für den Sonnenuntergang bieten sich die „Klippen von Gaasterland“ an. Von einer der kleinen Klippen, die in der vorletzten Eiszeit entstanden, genießt man einen besonders guten Blick auf die im Ijsselmeer verschwindende Sonne. Sogar nachts kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Der Dark Sky Park Lauwersmeer ist einer der dunkelsten Orte Europas und eignet sich perfekt zur Sternenbeobachtung. Und was lässt einen schöner Staunen als der Blick auf die Milchstraße?Wellness hat viele Gesichter. Neben den klassischen Saunagängen bietet die Region Friesland auch eine Wellness für die Füße. Auf dem Barfußpfad Opende , mitten im Naturgebiet Westerkwartier, erleben Besucher mit ihren Füßen die verschiedensten Untergründe. Morast, Wasser, Gras und Baumstämme sorgen wie von selbst für eine Fußmassage – und für reichlich Matschspaß bei Groß und Klein. Es gibt eine kurze Route von 1,6 Kilometern und eine 3,4 Kilometer lange Variante. Wer den klassischen Saunaaufguss bevorzugt, hat dazu besondere Möglichkeiten. Wie wäre es mit einem Ferienhaus mit Privatjacuzzi mitten auf einem alten Landgut? Das Bed & Breakfast Allingastate bietet nicht nur ein Outdoor-Sprudelbad mit Blick auf grüne Weiden, sondern liegt zudem in unmittelbarer Nähe des Ijsselmeers. In der Panoramasauna von Wellness Pollepleats genießt man einen Aufguss mit Blick auf den See Rietmeer. Der See gehört zur friesischen Seenplatte , einem Paradies für alle Wassersportler. Auf einer Segel- oder Kanutour durch Wind und Weite den Kopf frei zu bekommen ist eine ganz besondere Form von Wellness.Wem nach den Erlebnissen in der Natur und entspannenden Wellnesseinheiten der Sinn nach Kunst und Kultur steht, ist in Friesland ebenfalls an der richtigen Adresse. In den zahlreichen Museen der elf friesischen Städte oder auf einem der Kulturfestivals bekommt so auch der Kopf neue Energie. Auf einer Wanderung entlang der besonderen Skulpturen „11 Fountains“ durch die Städte Sneek, Harlingen oder Workum, im ältesten Planetarium der Welt in Franeker oder auf dem Noordelijk Film Festival vom 13. bis 17. November in der friesischen Hauptstadt Leeuwarden werden neue Impulse freigesetzt.Weitere Informationen unter: www.friesland.nl/de