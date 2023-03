Fünf Tipps für den Brabant-Urlaub mit Teenagern

Die Osterferien stehen vor der Tür und damit die perfekte Zeit für einen Kurztrip oder Urlaub in den Niederlanden. Die naheliegende Region Brabant, ganz im Süden unseres Nachbarlandes, lockt mit spannenden neuen Ausflugszielen, die besonders Teenager begeistern. In surrealen Labyrinthen, Schuh-Laboren und in der DJ-Stadt sind Mitmachen und selbst Erleben angesagt. Und das Beste: die Höhepunkte Brabants liegen nur einen Katzensprung voneinander entfernt und lassen sich perfekt miteinander kombinieren.Das beschauliche Örtchen Nuenen liegt gleich neben Brabants größter Stadt Eindhoven. Zwischen Flussläufen, historischen Kirchen und Wäldern schuf der berühmteste Sohn Brabants seine ersten großen Werke: Vincent Van Gogh. Der Künstler starb vor mehr als 100 Jahren, sein Leben und sein Werk faszinieren aber auch junge Leute noch immer. Im April 2023 öffnet das ihm gewidmetenach umfangreichen Renovierungsarbeiten seine Türen. Zur Wiedereröffnung am 20. April zeigt die interaktive Ausstellung „Vincents Lightlab“, wie Van Gogh Perspektive und Licht erforschte und auf ganz eigene Weise in seinen Werken umsetzte. Ein beeindruckender Blick in die „Trickkiste“ des weltberühmten Künstlers.Auch in der nahegelegenen Designstadt Eindhoven warten spannende Einblicke in die Magie des Lichts auf neugierige Besucher. Früher prägte die Firma Philips mit ihren Erfindungen rund um Leuchtmittel und Elektronik das Image der Stadt, und dieses Erbe wird heute kreativ fortgeführt. In dertauchen Besucher in eine Fantasiewelt aus Licht, Klang und Installationen ein. In verschiedenen Räumen fühlt man sich abwechselnd wie in einer Lava-Lampe, einer feenhaften Märchenlandschaft aus Lichterglanz oder einem kaugummibunten Film. Ganz am Puls der Zeit eignen sich die verschiedenen Räume und LED-Tunnel perfekt für Selfies, Videos und Instagram-Stories.„Eine Reise ins Ungewisse“ erwartet die Besucher desim zentral gelegenen Städtchen Tilburg laut der eigenen Webseite. Tatsächlich sollte man sich für die individuelle Tour durch die 40 Räume dieses ungewöhnlichen Labyrinths bequeme Kleidung anziehen. Laufend, kletternd oder krabbelnd geht es durch surrealistische Kunstwerke, Designs und Installationen. Im Spiel aus Farben, Licht und Geräuschen ahnt man, wie Alice sich auf ihrem Weg ins Wunderland gefühlt haben muss. Wer nach all diesen Sinneseindrücken wieder zu klarem Verstand kommen will, kehrt anschließend in die schönste Rooftop-Bar Tilburgs ein, die sich direkt über dem Meta Maze befindet.Schuhe sind für viele Jugendliche das wichtigste Kleidungsstück, um der eigenen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Besonders Sneakers spielen dabei eine wichtige Rolle. Was liegt da näher als ein Besuch im Museum(„Schuhviertel“) in Waalwijk? Nur 20 Minuten von Tilburg entfernt erwartet die Besucher eine überraschende Mischung aus Museum und Mitmach-Labor. Die beeindruckende Sammlung umfasst 13.000 Schuhe und zeigt den gesamten Produktionsprozess vom Gerben der Tierhaut bis hin zum Versand. Selbst Hand anlegen können Schuhfans in einem Workshop (Anmeldung erforderlich), bei dem unter fachkundiger Anleitung Sneakers, Taschen oder Armbänder designt werden. Extratipp: Auf dem Weg von Tilburg nach Waalwijk laden derzu einer Radtour oder derzu wilden Achterbahnfahrten ein.Ein spannender Mix aus mittelalterlichem Charme und moderner Club-Kultur erwartet die Besucher der Stadt Breda, eine halbe Stunde von Waalwijk entfernt. Denn während Breda sich im Mittelalter einen Namen als Handelsstadt machte, gilt es heute alsDJ-Stadt der Niederlande. Mit Tiësto und Hardwell sind gleich zwei internationale Größen der Szene hier zuhause. Wie wird man zum Star? Welche Arbeit ist damit verbunden? Wie fühlt es sich an, vor einem Publikum zu performen? In derwerden diese Fragen interaktiv beantwortet. Mithilfe eines virtuellen Tour-Managers sucht man einen Künstlernamen, schießt Pressefotos und produziert eine eigene Show im Mixed-Reality-Modus. Der Spaß steht dabei im Vordergrund.Noch viel mehr Tipps für Familien mit Teenagern unter www.visitbrabant.com/de/teenager Weiter Tipps, auch für Familien mit jüngeren Kindern unter www.visitbrabant.com/de/kinder