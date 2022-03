Ein versteckter Palast zum 900. Geburtstag

Charmante Grachten, der Dom und ein studentisches Flair mit hippen Restaurants und Cafés machen die Stadt Utrecht zu einem beliebten Ziel für Kurzreisen. Zusätzlich lockt die grüne Umgebung der Provinz Aktivurlauber an. Dieses Jahr gibt es einen weiteren Grund, die Stadt im Herzen der Niederlande zu besuchen. Vom 2. Juni bis 11. November 2022 feiert Utrecht seinen 900. Geburtstag und wartet mit zahlreichen großen und kleinen Feiern und Veranstaltungen auf. Höhepunkt bildet die Eröffnung des unterirdischen Stadtpalasts Lofen, der zum ersten Mal für Besucher zugänglich gemacht wird.Auf einem Spaziergang entlang der Grachten zeugen zahlreiche historische Kirchen sowie der beeindruckende Dom von Utrechts Wohlstand während des Mittealters. Der wichtige Handelsknotenpunkt erhielt am 2. Juni 1122 von Kaiser Heinrich V. die Stadtrechte – und dadurch eine eigene Verwaltung, Stadtmauern, Zollrechte und ein Stück Unabhängigkeit vom Bischof. Die Stadtmauern verschwanden im 19. Jahrhundert, sodass Utrecht heute auch „Stadt ohne Mauern“ genannt wird. Der Beiname bezieht sich ebenfalls auf die Mentalität der Bewohner: offen, gastfreundlich und engagiert. Das spiegelt sich auch im Programm zum 900. Geburtstag wider. So konnte jeder Einwohner Ideen für den Stadtgeburtstag einreichen und sich für Subventionen für deren Umsetzung bewerben. Das sorgt für ein buntes, zur Vielfalt der Stadt passendes Programm. Außerdem verschenkte die Stadt 900 Obstbäume; zum Selberpflanzen natürlich. Ein Stadtgeburtstag mit viel Eigeninitiative, das ist typisch Utrecht.Auch jene Festlichkeiten, die von der Stadt selbst organisiert werden, können nur als vielseitig beschrieben werden. So findet vom 27. bis 31. Juli das Chorfestival Leading Voices statt und am 19. August startet das internationale Radrennen La Vuelta in Utrecht. Das stadteigene Centraal Museum widmet der Stadtgeschichte vom 2. Juni bis 11. September die Ausstellung „Die gesunde Stadt“. Unbestrittener Höhepunkt der Feierlichkeiten wird jedoch die Eröffnung des Palasts Lofen am 2. Juni. In dieser ehemaligen kaiserlichen Residenz verlieh der deutsche Kaiser Heinrich V. im Juni 1122 Utrecht das Stadtrecht. Der Bau wurde im 13. Jahrhundert von einem Feuer zerstört, die Kellergewölbe blieben jedoch intakt und gelten seitdem als das am besten gehütete Geheimnis Utrechts. Der Eingang am zentral gelegenen Vismarkt ist so unscheinbar, dass selbst alteingesessene Bürger ihn oft nicht kennen. Mittels einer Audiotour können Besucher diesen Sommer auf Zeitreise gehen und den Streit zwischen Kaiser Heinrich V. und dem Utrechter Bischof sowie die Verleihung der Stadtrechte ‘live‘ miterleben.Die Stadt Utrecht ist das Zentrum der gleichnamigen, sie umgebenden Provinz. Wie die Stadt selbst blickt auch die Region Utrecht auf eine ruhmreiche Vergangenheit zurück, die Besucher heute noch an den zahlreichen Schlössern, Forts und Landsitzen der Umgebung ablesen können. Auf dem Fahrrad, mit dem Boot oder zu Fuß gilt es wunderschöne Schlossgärten und Wasserburgen zu entdecken. Nicht umsonst gilt die Provinz als das grüne Herz der Niederlande.