Brueghel, Van Gogh, Licht und Design

Die niederländische Region Brabant ist bekannt für ihren Reichtum an Kulturschätzen. Dieser präsentiert sich in einer spannenden Bandbreite von der Sammlung Alter Meistern in 's-Hertogenbosch über die Orte, die Van Gogh zu einem Großteil seiner Werke inspirierten, bis hin zu ultramodernen Designideen, die auf den mehrtägigen Festivals in Eindhoven dargeboten werden. Bei den Ausstellungen und Festivals in diesem Herbst spielen Licht und Farbe eine große Rolle und sorgen für einen besonders lohnenden Besuch in dieser naheliegenden Region ganz im Süden der Niederlande.Epische Familiengeschichten wie die der Tudors, der Medici oder der Manns faszinieren das Publikum immer wieder aufs Neue. Eine weltberühmte Familie, die fünf Generationen meisterhafter Maler hervorbrachte, wirdin einer beeindruckenden Ausstellung porträtiert. Dank ihres Unternehmergeists und ihrer Kreativität spielte die Familie Brueghel von etwa 1550 bis etwa 1700 eine zentrale Rolle in der europäischen Kunst. Fürbrachte dasetwa 80 Werke aus renommierten internationalen Sammlungen nach Brabant. Die Schau beleuchtet neue Aspekte, wie den Einfluss der mächtigen Brueghel-Frauen, und zeigt gleichzeitig Publikumslieblinge wie die blumenreichen Miniaturmalereien Jan Brueghel des Älteren und die Darstellungen bäuerlicher Feste von Peter Brueghel des Älteren. Die Farbkraft und Detailverliebtheit der Gemälde machen einen Besuch zum idealen Programm für graue Herbsttage. Die Ausstellung ist vom 30. September 2023 bis 7. Januar 2024 im Het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch zu sehen. Dort findet man außerdem verschiedene Werke eines weiteren Meisters: Vincent van Gogh. Der Maler wurde in Brabant geboren und hat dort einige Spuren hinterlassen, wie im Örtchen Nuenen.In Nuenen, einem beschaulichen Örtchen südlich von 's-Hertogenbosch, dreht sich alles um den berühmtesten Sohns Brabants,. Der Maler verbrachte hier wichtige Schaffensjahre, und so ist ihm nicht nur ein eigenes Museum gewidmet, auch verschiedene Wander- und Radwege laden dazu ein, der kreativen Entwicklung Van Goghs zu folgen. Licht spielte dabei eine bedeutsame Rolle. Mit seinem ganz eigenen Blick untersuchte Van Gogh nicht nur das Zusammenspiel von Licht und Farbe, das ihm zu seinem unverkennbaren Stil verhelfen sollte, sondern er fragte sich auch: Was ist Farbe? Was ist Licht? Imkönnen Besucher seit Kurzem die Experimente des weltberühmten Künstlers interaktiv nacherleben. Da hört die Entdeckungsreise in „Vincents Lightlab" jedoch nicht auf: Auch die Rolle von Farbe und Licht bei technologischen Innovationen der Gegenwart kommt zum Zuge.Wer nach dem Besuch in Nuenen weiter den Spuren Van Goghs folgen möchte, schwingt sich für den Weg nach Eindhoven aufs Fahrrad und folgt dem Van Gogh Roosegaarde-Radweg. Für diesen Teil des Van-Gogh-Radwegs entwickelte der Künstler Daan Roosegaarde eine innovative Technik, bei der der Weg von Tausenden funkelnder Kieselsteine beleuchtet wird. So entsteht ein Spiel aus Licht und Poesie wie auf den Bildern Van Goghs. In Eindhoven angekommen erwartet dieein echtes Highlight aus Farbe, Licht und vor allem Design. Die Dutch Design Week verwandelt die ganze Stadt in eine internationale Bühne für Innovation. Über 2.600 Designer und 350.000 Besucher aus dem In- und Ausland kommen zusammen, um Ideen auszutauschen, zu Ausstellungen, Vorträgen und Debatten einzuladen und gemeinsam eine positive Zukunft zu gestalten. Passend dazu fordert das diesjährige Themadie Besucher auf, sich vorzustellen wie die Welt in 20, 50 oder 100 Jahren aussehen würde, wenn wir weiterleben würden wie bisher. Ein dringender Aufruf, sich diesem Zukunftsszenario zu stellen und das Ruder herumzureißen.Wenn es ein paar Wochen später abends schon früh dunkel wird, schmückt das Festival GLOW Eindhoven mit zauberhaften Ideen aus Licht. Für dieses kostenlose Lichtkunstfestival, daslassen über 35 internationale Lichtkünstler LEDs zu Kunstwerken erstrahlen. Die fünf Kilometer lange, öffentliche Route taucht Eindhoven wortwörtlich in ein neues Licht, jeden Abend gibt es eine Lichtshow unter dem Motto „The Beat" zu erleben, und neu diesem Jahr sind die Audiotouren, auf denen die Künstler selbst die Hintergründe zu ihren Installationen beleuchten. Wer Eindhoven zu einer anderen Zeit besucht, kann sich dennoch über Lichtkunst freuen: Das ganze Jahr über gibt es zehn permanente Kunstwerke aus Licht zu bewundern.