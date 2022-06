Brabant - naheliegend für Familien

Urlaub beginnt direkt hinter der deutsch-niederländischen Grenze. Die Region Brabant im Süden unseres Nachbarlandes ist nicht nur für ihre schöne Landschaft mit gut ausgeschilderten Radwegen, den berühmten Maler Van Gogh und kräftiges Bier bekannt. Mittelalterliche Städte, renommierte Museen und spannende Freizeitparks liegen nah beieinander und sorgen für einen abwechslungsreichen und zugleich entspannten Familienurlaub. Von Folterkellern über Kult-Turnschuhe bis zu Jeep-Safaris wird den Besuchern diesen Sommer viel Neues geboten.Wenn eine Region auf eine derart lange Geschichte zurückblickt wie Brabant, gibt es spannende Geschichten zu erzählen. Von Folter und Bestrafungen im finsteren Mittelalter erzählen die Keller von Kasteel Heeswijk , einem der schönsten Schlösser der Niederlande. Die Keller wurden erst im April für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und sind nichts für schwache Nerven: Daumenschrauben, Schandpfahl und Schafott zeigen den Besuchern, warum wir dankbar für die moderne Justiz sein können.In den weiter südlich gelegenen Brabante Kempen erwarten Familien weitere spannende Geschichten. Vier neue, gut ausgeschilderte Sagen- und Legenden-Radrouten zwischen 22 und 40 Kilometern Länge erzählen von Hexen, Schmugglerbanden und verfluchten Gutsbesitzern.Nur einen Katzensprung von Schloss Heeswijk entfernt liegt die mittelalterliche Stadt Den Bosch. Zwischen der imposanten Kathedrale und den Grachten der Binnendieze warten verschiedene Museen auf große und kleine Besucher. In der Ausstellung „Sneakers Unboxed“ im Design Museum Den Bosch dreht sich bis zum 16. Oktober alles um das Kultobjekt Sneakers – besonders für Kinder im Teenageralter ein Muss. Am 28. Juni eröffnet sogar ein ganzes „ Schuhviertel “ in Waalwijk, mit Museum, Infozentrum und Mitmachlabor. Gleich in der Nähe von Waalwijk liegt mit dem Freizeitpark Efteling ein weiterer Höhepunkt, der auf keinem Familienurlaubs in Brabant fehlen darf.Im Freizeitpark Efteling gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Anlässlich seines 70. Geburtstags hat sich der Park nun etwas ganz Besonderes ausgedacht: ein täglich stattfindendes „Pop-up-Märchen". Bis Oktober feiern Darsteller und Besucher dabei jeden Nachmittag eine gemeinsame Tee-Party im Stil von „Alice im Wunderland“. Darüber hinaus eröffneten mit Sirocco und Archipel unlängst zwei neue Attraktionen aus der Welt von Sindbad dem Seefahrer. Auf dem Wasserspielplatz Archipel treten kleine Besucher in die Fußspuren des berühmten Seefahrers, während Familien auf der wirbelnden Attraktion Sirocco eine der Geschichten aus 1.001 Nacht nacherleben.Wer vom Efteling Richtung Süden fährt, am wunderschönen Nationalpark Loonse en Drunense Duinen vorbei, erreicht schon bald das „Afrika der Niederlande“. Der Ferien- und Safari-Park Beekse Bergen (in Kürze unter dem neuen Namen) eröffnet nach umfangreicher Renovierung am 2. Juni sein neues Besucherzentrum Ganvie Village, den Strand Bojo Beach und zahlreiche erneuerte Unterkünfte. Wie wäre es mit einer Nacht im Safari-Zelt oder afrikanisch anmutender Hütte? Ein Höhepunkt ist die Teilnahme an der ab Sommer stattfindenden Jeep-Safari, auf der Giraffen, Gnus und Antilopen aus nächster Nähe zu bewundern sind.Für einen längeren Aufenthalt finden Familien weitere spannende Anregungen auf der Webseite von VisitBrabant vom größten Kletterpark der Benelux bei Vught bis zu einem Besuch der ersten Wasserrutsche mit Looping im Schwimmbad des Ferienparks Kempervennen. Weitere Informationen und Tipps: www.visitbrabant.de