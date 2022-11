Auffriesen: In Friesland hat der Winterblues keine Chance

Friesland ist nicht nur im Sommer schön, auch im Herbst und Winter lohnt sich eine Reise. Schließlich sind die Friesen die glücklichsten Niederländer, die eben keinen Winterblues kennen. Ihr Geheimnis ist das, also: In den kalten Monaten auf typisch friesische Art neue Energie tanken. Wie die echten Friesen könne Besucher dem Herbstwetter trotzen und sich vom Bosbergturm abseilen, in einem der Nationalparks eine nächtliche Bootsfahrt unternehmen oder einen Winterspaziergang durch das bezaubernde Watt machen. Weitere Ideen für einen Besuch in der vielseitigen Provinz gefällig? Diese Aktivitäten sollte man sich nicht entgehen lassen!Das Wattgebiet hat viel zu bieten. Das Wattenmeer ist Unesco Welterbe und das gesamte Gebiet gilt als eines der schönsten Naturschutzgebiete der Niederlande. Im Herbst ist es dort windiger, das Wetter ist turbulenter. Für die Friesen ist das jedoch kein Grund, drin zu sitzen – es ist vielmehr der Anlass, frische Luft zu schnappen. Was liegt da näher als ein Spaziergang auf dem Deich, der einen wunderbaren Ausblick über das Wattgebiet beschert. Hartgesottene machen eine ganze Winter-Wattwanderung. In Begleitung eines erfahrenen Wattführers entdecken Besucher die Schönheit dieses einzigartigen Naturschutzgebietes und entspannen sich beim Wattwandern.Wer Friesland sagt, der sagt Wasser. Etwa die Hälfte der Provinz besteht aus Wasser – ein weiterer Grund dafür, die Provinz vom Wasser aus zu entdecken, und sich von abwechslungsreichen Landschaften und idyllischen Orten verzaubern zu lassen. Wer meint, dies ginge nur im Sommer, der irrt. Immer mehr Brücken sind auch im Herbst in Betrieb und ermöglichen eine längere Bootssaison. Am besten kuschelt man sich in eine Decke, mit einer Tasse Tee, Kaffee oder Kakao in der Hand, und genießt einfach die friesischen Gewässer. So kann man die 11 friesischen Städte, die vielen Seen oder einer der Nationalparks ausgezeichnet entdecken.Wer andere Aktivitäten bevorzugt, kommt in einem der vielen friesischen Museen auf seine Kosten – und bei dem vielfältigen Angebot ist für jeden etwas dabei. So kann man entdecken, wie die friesische Gesellschaft in der Zeit von 1067-1567 aussah und sich fast wie im Mittelalter wähnen. Waren die Friesen damals schon so eigensinnig wie heute? Die Antwort auf diese Frage gibt die Ausstellung „Freiheit, Fehden und Fegefeuer“ im Fries Museum. Etwas mehr Spannung gefällig? Dann sind die messerscharfen Zähne und die enorme Größe des Tyrannosaurus rex genau das Richtige. Im Naturmuseum Fryslân gibt die Ausstellung „T. Rex in Town“ Antworten auf alle Fragen rundum Geschichte und Leben dieser beeindruckenden Tiere.Die Friesen gehen sorgsam mit ihrer Landschaft um; deshalb entstehen immer mehr nachhaltige Initiativen. So kann man auf einem E-Chopper und auf verantwortungsbewusste Weise den Nationalpark Drents Friese Wold entdecken. Diese elektrisch betriebenen Mopeds kann man auch an anderen Orten in der Provinz mieten. Mit diesen nachhaltigen Fahrzeugen lässt sich die friesische Natur unbesorgt entdecken. Für Höhenfans ist der 33 Meter hohen Bosbergturm in Appelscha ein Muss: Dort kann man sich vom höchsten Punkt Frieslands abseilen. Natürlich kann man den Bosbergturm auch ‘nur’ besuchen und die fantastische Aussicht ganz ohne Abseilen genießen.Friesland kann mit zwei Dark-Sky-Parks aufwarten! Es sind sogar die einzigen zwei Dark-Sky-Parks in den Niederlanden: Am Boschplaat auf Terschelling und im Dark-Sky-Park Lauwersmeer sind die Nächte noch wirklich dunkel. Diese beiden Orte wurden von der International Dark Sky Association zum offiziellen Dark-Sky-Park erklärt. Aufgrund der geringen Luftverschmutzung bleibt die Dunkelheit erhalten, und können Besucher einen funkelnden Sternenhimmel genießen und bei klarem Himmel die Milchstraße bewundern! Mit ein bisschen Glück kann man sogar Nordlichter sehen – das ist die Stunde weniger Schlaf schon wert.Gegen den Winterblues hat Visit Friesland ein neues Konzept lanciert: das. Ein neues Wort für ein bekanntes Erlebnis: Auftanken und im Winter neue Energie gewinnen. Spazieren gehen, Abseilen oder Baden - das kann jeder! Man braucht nur das Bedürfnis, den Kopf freizubekommen und sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. In Friesland gelingt dies besonders gut!Weitere Informationen über dasin Friesland stehen auf der Website www.auffriesen.de