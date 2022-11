Wintermagie in negen historische steden in Nedersaksen

De kerstmarkten in de negen steden kennen een rijke traditie en zijn echt anders dan anders. Een insidertip voor iedereen die houdt van de klassieke kerstsfeer, feestelijk versierde binnensteden en stijlvolle cadeaus en hebbedingen. En met de indrukwekkende historische gevels op de achtergrond wordt kerstshoppen een bijzondere belevenis. Als bezoekers meerdere steden aandoen, dan wacht hen bovendien veel afwisseling. Een kerstbos, een sprookjesachtig versierde winkelstraat, een historische of een Finse kerstmarkt: elke stad heeft zijn eigen charme en bijzondere highlights. De vele gezellige evenementen maken het programma compleet. En ook het thema- en attractiepark Autostadt in Wolfsburg wordt in de aanloop naar kerst omgetoverd in een winterwonderland.In de negen steden met al hun bezienswaardigheden kunnen bezoekers de geschiedenis van dichtbij beleven. Middeleeuwse pleinen, Unesco Werelderfgoed, kastelen, parken en tuinen vormen een fraai decor voor de kerstmarkten en -evenementen.In de universiteitsstad, bijvoorbeeld, kun je bij ambachtslieden over hun schouder meekijken hoe hun glaskunst, houtsnijwerk en kaarsen tot stand komen. Dagelijks is er weer een ander cultureel aanbod op de kerstmarkt.In de stad van de beroemde rattenvanger,, is de voorgevel van het Hochzeitshaus, een feestzaal uit de zeventiende eeuw, in een heuse adventskalender omgetoverd. Op de Lütjenmarkt zorgt een elf meter hoge, traditioneel Duitse kerstpiramide voor kerstsfeer. In de ‘Glashütte Hameln’ kunnen bezoekers hun eigen glazen kerstbal blazen.Uniek in Duitsland is het kerstbos in de UNESCO Werelderfgoedstadaan de rand van het Harzgebergte. Meer dan veertig dennen met tienduizend feestelijke lichtjes geven de kerstmarkt op het historische marktplein een heel bijzondere sfeer.Ook inis er elk jaar een kerstmarkt tegen de achtergrond van de oude vakwerkhuizen. In het oude centrum zijn levensgrote kerstfiguren te zien. Nieuw dit jaar is een enorme kerstbal met zitjes: een heuse kerstlounge met uitzicht op het kasteel.Een populaire ontmoetingsplek op de kerstmarkt in de ’Leeuwenstad’- zo genoemd vanwege de Saksische hertog Hendrik de Leeuw - zijn de vlotten op de sfeervol verlichte slotgracht. Op en rond het kasteelplein bieden zo’n 150 ambachts- en marktlieden in prachtig versierde kraampjes hun koopwaar aan.De kerstmarkt in, residentiestad van de hertogen, is ingekaderd in het grootste vakwerkensemble van Europa. De kerstverlichting geeft de kleurrijke gevels een feestelijke glans.Een middeleeuws en een Fins kerstdorp maken deel uit van de kerstmarkt in de oude stad van. Het adventsprogramma in de stad is met recht afwisselend te noemen. Twee bijzondere highlights zijn het wintervariété en de Christmas Garden in de dierentuin in Hannover.Het hart van de kerstmarkt vanbevindt zich op het historische marktplein. Hier staan kunstig vormgegeven houten kraampjes rondom een grote kerstpiramide. De hoogste kerktoren van Nedersaksen biedt een fantastisch uitzicht op de sprookjesachtige markt.Inopent het traditionele kerstdorp weer zijn poorten. De kerstverlichting dompelt de binnenstad onder in een warme gloed en bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd aanbod aan kunstnijverheid en regionale specialiteiten.Tip: Combineer een reis langs de historische steden met een bezoek aan de Autostadt in Wolfsburg Van eind november tot eind december wordt dit thema- en attractiepark rond auto’s een uit ijs, sneeuw en lichtjes opgetrokken sprookjeswereld. Er is een ijsbaan van 4.000 vierkante meter met een disco, sneeuw- en rodelpret voor kinderen, een wintermarkt met prachtig gedecoreerde stalletjes en nog veel meer.Meer informatie over de negen steden en de openingsdata van de kerstmarkten: