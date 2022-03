Ontdek Einbeck: vakwerkhuizen, oldtimers en biertraditie

Wandelen door, dat is een wandeling door het verleden. Einbeck is in de eerste plaats een vakwerkstad. Prachtige vakwerkhuizen uit de Renaissance, vaak rijkelijk versierd, laten de toerist vol verbazing achter. Eén huis springt eruit: het Eikesche Haus, 400 jaar oud en versierd met 100 prachtige koppen en maskers.Einbeck is ook oldtimerstad. Niet ver van het historische centrum bevindt zich in een historische monumentale voormalige graansilo PS.Speicher, een afwisselende, interactieve tentoonstelling over geschiedenis en toekomst van de mobiliteit. Een enorme verzameling van in totaal 2500 oldtimers op 22.000 m² – de grootste verzameling van Europa! De oldtimerdagen van de stad Einbeck zijn van 15 t/m 17 juli.Wie Einbeck zegt, zegt ook bierstad. De brouwerijtraditie gaat hier 700 jaar terug. En... zonder Einbeck geen bockbier! Het ‘Einbecker Bier’, dat de basis legde voor het latere, beroemde bockbier, was naar verluidt het lievelingsbier van Martin Luther. Het oudste biervat van Duitsland is te bewonderen in de biertentoonstelling van het StadtMuseum. Naast typisch Einbecks bier kun je trouwens ook typisch Einbeckse mosterd proeven. In de oude mosterdmolen in het historische centrum wordt dit gele goedje nog op de traditionele manier gemaakt. 2022 staat Einbeck helemaal in het teken van De eeuwenoude blauwdruktechniek, die in 2018 is uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed van de Unesco. Je leert er alles over in tentoonstellingen en rondleidingen, en je kunt ook zelf een stuk stof bedrukken.Ook bij de andere steden duik je zó het verleden in. De 9 steden in vogelvlucht: indraait natuurlijk alles om de rattenvanger van Hameln. Bezoekers aan de stad in het Weserbergland komen de wereldberoemde sprookjesfiguur op elke hoek tegen. Een boottocht over de Weser of een fietstochtje over de Weserradweg, er is veel te beleven in Hameln. De historische oude stad vanen de ertsmijn Rammelsberg staan op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De keizerstad, idyllisch gelegen aan de noordelijke rand van het Harzgebergte, viert dit jaar zijn 1100-jarig bestaan met een gevarieerd evenementenprogramma.is vooral beroemd om zijn unieke kerken en culturele monumenten. De kathedraal en de Sint-Michaëlskerk zijn meesterwerken van kerkelijke architectuur en zijn ook Unesco Werelderfgoed. Meer dan 30.000 studenten verlenen een levendige en internationale flair aan het historische straatbeeld van, een universiteitsstad die rijk is aan traditie. Het culturele aanbod van de stad is uitzonderlijk.maakt indruk met het grootste aaneengesloten vakwerkensemble van Europa, een van de mooiste kastelen van de Welfendynastie in Noord-Duitsland en de stad is ook een ideaal vertrekpunt voor tochten over de Lüneburger Heide. De Herrenhäuser tuinen zijn een indrukwekkende getuigenis van de Welfen in. De ‘Große Garten’, een unieke baroktuin, vormt in de zomer het decor voor sfeervolle evenementen. Prachtige herenhuizen en middeleeuwse pleinen ingetuigen nog van de belangrijke rol van de stad als Hanzestad en als residentie van de Welfen. Braunschweig is daarnaast een aantrekkelijke winkelstad en een levendige cultuurstad. Het naburige stadjeis wereldberoemd om zijn Jägermeister-likeur, die natuurlijk extra goed smaakt in de historische oude stad met zijn meer dan 600 charmante vakwerkhuizen. Een reis door de tijd, van de geschiedenis naar de toekomst van de mobiliteit, belooft veel afwisseling in de. Het 28 ha grote themapark van de Volkswagen Groep is een belevenis voor het hele gezin.Meer informatie: www.9staedte.de