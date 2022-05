Nieuwe Naturparkweg in Mecklenburg-Vorpommern

Het UNESCO-biosfeerreservaat Schaalsee is een natuurgebied van 310 km², gelegen tussen de steden Hamburg, Lübeck en Schwerin. In dit voormalige grensgebied kon de natuur zich vrij ontwikkelen. Het gebied wordt gekenmerkt door heidevelden en meren, waaronder de Schaalsee, akkers, weiden en beukenbossen en is een bekende rustplaats voor trekvogels, zoals kraanvogels. Het moderne bezoekersinformatiecentrum Pahlhuus in Zarrentin geeft een schat aan informatie en is tevens het vertrekpunt voor diverse wandelroutes. Je kunt er ook fietsen huren.Een bezoek aan Schwerin , de hoofdstad van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, ook wel ‘stad van de zeven meren’ genoemd, mag op de wandeltocht zeker niet ontbreken. Op een eiland in het Schwerinermeer staat het sprookjesachtige kasteel van Schwerin, de vroegere residentie van de hertogen en groothertogen en tegenwoordig zetel van het parlement. De royale kasteeltuin is al even feeëriek. In de oude binnenstad vind je smalle straatjes met kleine knusse winkeltjes en traditionele banketbakkers om te genieten van koffie met taart. In de stad vind je ook een dierentuin, ‘Zoo Schwerin’. Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het prachtige Mecklenburgisches Staatstheater.is het grootste nationale park van Duitsland en het beukenbos in het park is UNESCO-Wereldnatuurerfgoed. Het Müritzeum is een multimediaal aquarium-museum in Waren (Müritz), aan de noordkant van de Müritzsee, dat de bijzonderheden van het Mecklenburgse merengebied en het nationale park laat zien. Je kunt er met al je zintuigen van de natuur genieten: sta oog in ook met marenen (zalmachtigen), geef een concert met boomkikkers of vis met kraanvogels.Overigens is Waren (Müritz) zélf ook een bezoekje waard: het is een schilderachtig havenstadje met leuke gekleurde vakwerkhuizen.De Müritzsee is het grootste binnenmeer in Duitsland. Vanwege de vele wateractiviteiten is dit een ideale bestemming voor liefhebbers van watersport.In hetligt in Carwitz aan het Carwitzermeer hetHet is gewijd aan de Duitse schrijver, bekend van het werk ‘Kleiner Mann, was nun?’ uit 1932, dat in 20 talen is vertaald en hem wereldberoemd maakte.Het landschap van het natuurpark Am Stettiner Haff , vlak bij Polen, wordt gekenmerkt door een natuurlijke lagunekust, zandgronden en heuvelachtige landschappen en biedt een plek aan zeldzame en bedreigde vogels zoals de bruine kiekendief, de grauwe klauwier en de watersnip. Het bezoekerscentrum bevindt zich in Eggesin. Bijzonder populair bij toeristen zijn de botanische tuin in Christiansberg, het dierenpark met otterverblijf in Ueckermünde en een vaart met het drijvende museum UCRA, een oude Pommernkogge (middeleeuws koopvaardijschip).Tot slot het eiland Usedom , dat deels Duits, deels Pools is. Dit is na Rügen het op een na grootste eiland van Duitsland en met 42 km strand, 2000 zonuren per jaar en drie keizerlijke badplaatsen een populaire vakantieregio voor gezinnen. Er is ook een avontuurlijk ‘Baumwipfelpfad ’ : een wandeling tussen de boomtoppen.Deze en andere interessante langeafstandswandelpaden zoals de bekende ‘Ostseeküstenwanderweg’, maar ook verschillende pelgrimsroutes en kortere wandelroutes zijn te vinden op www.auf-nach-mv.de/wandern