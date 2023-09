Duurzaam en dichtbij: treinvakantie naar de 9 steden in Nedersaksen

Een fietssnelweg, fairtrade en klimaatvriendelijk winkelen, de eerste duurzame stad van Noord-Duitsland, e-Bikes om te huren en het water op per vlot, kano of raft. De negen steden in Nedersaksen zetten volop in op groen, duurzaam en milieuvriendelijk vakantievieren om de ecologische voetdruk waar mogelijk te beperken.is een stop op de IC-route van Amsterdam naar Berlijn en is in vier uur treinen te bereiken. Het is een van de groenste steden van Duitsland, met de Maschsee en het stadsbos Eilenriede in het stadscentrum. Verken de stad te voet of ga per e-Bike over de ongeveer 1.000 kilometers aan fietspaden. Kanotochten zijn er over de Ihme en Leine op de ‘Hannover Runde’ en vlakbij liggen het Steinhuder Meer en de Deister-heuvelrug waar mountainbikers downhill freeride-trajecten maken.Hannover heeft goede treinverbindingen naar de andere steden, variërend in tijd van een ongeveer een half uur (Hildesheim, Celle en Hameln per S-Bahn) tot ruim een uur (Goslar per Harz Express).Cultuurstadligt ruim 30 minuten treinen verderop. Deze officiële, fairtrade gemeente laat zich verkennen vanaf het water met een vlot of per kano op de rivier de Oker. Fietsen kan ook. Een E-bike is zo gehuurd en de groene ring van Braunschweig is gemaakt voor lokale recreatie, met een geïntegreerd voet- en fietspad.Of maak een rondje op de 285 kilometer lange Aller-Radweg tussen de Weser en de Elbe in residentie- en vakwerkstaden zie de omgeving al kanoënd op de Aller-rivier. Celle voert het TourCert-keurmerk voor duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen en is de eerste duurzame stad in Noord-Duitsland. De plaats is verbonden met de Heidschnuckenweg, het wandelpad dat wandelaars meeneemt over Lüneburger Heide.Invoeren wandelingen langs 400 vakwerkhuizen, de historische stadsmuur en door het ‚Hube‘ stadsbos. Of fiets van kasteel naar kasteel en maak een kanotocht op de Leine en Ilme. Met als afsluiter het ambachtelijk gebrouwen Einbeck-bier.Vlakbij Einbeck ligt. Deze levendige universiteitsstad heeft de eerste fietssnelweg van het land, die vier kilometer lang door de stad loopt. Klimaatvriendelijk winkelen wordt er gestimuleerd met de Göttinger Klimakarte en een tour over de stadsmuur richting de historische binnenstad is altijd een goed idee., bekend van de Rammelsbergmijnen die ook zijn te bezoeken, grenst direct aan het Harzgebergte met talloze wandelroutes. Het UNESCO-werelderfgoed in de stad en omgeving laten zich ontdekken met een begeleide fietstocht of e-mountainbike vanuit het OutdoorCenter Harz. Neem de Oberharzer Wasserwirtschaft, een waternetwerk met vijvers, sloten en waterlopen om doorheen te cruisen. Om vervolgens een actieve dag bewust en met regionale ‘Typische Harz’-producten te eindigen.Al wandelend en per kano laat fairtrade en UNESCO-werelderfgoedstadzich van een groene kant zien. Wie wil fietsen, kiest voor een begeleide stadsrit van zo'n drie uur. Om te leren over de geschiedenis van de stad en de Innerste-rivier, Steuerwald en domein Marienburg te verkennen. Wie de smaak te pakken heeft, stapt op de pedalen voor 460 kilometers fietsplezier in de omgeving om daarna te genieten van streekproducten met het HI-logo. In de officiële fairtradestad wordt eerlijke en regionale handel gestimuleerd.Dan rattenvangerstad, in het Weserbergland langs de Duitse Sprookjesroute, ook bekend als de dichtst beboste stad van Noord-Duitsland. Ga hier per e-bike, kano of vlot op de Weser op zoek naar de magie van het verhaal. Of zet koers naar de kliffen van de Hohenstein langs de langeafstandwandelroute de ‘Weserbergland-Weg’.Om vervolgens inop de fiets of per geocache helemaal tot in Braunschweig in de voetsporen van de Duitse schrijver Lessing te treden. Lessings route van Wolfenbüttel naar Braunschweig en terug zorgt voor een mix van bewegen en cultuur. Zoals in alle Nedersaksische steden liggen ook in Wolfenbüttel kano’s klaar om de stad vanaf het water te zien.Tot slot de toeristische attractie Autostadt in Wolfsburg, als partner van het negen steden samenwerkingsverband eenvoudig te bereiken per trein vanuit Braunschweig of per e-Bike via de Aller-Radweg die ook Celle aandoet. De bekroonde tentoonstelling ‘LEVEL GREEN - The Idea of Sustainability’ geeft een goed beeld van de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.Kijk voor meer informatie op www.9cities.de