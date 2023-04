Duits eiland Rügen opent toeristenseizoen met o.a. nieuwe attractie ‘Skywalk Königsstuhl’

Het nieuwe platform biedt een spectaculair uitzicht op de krijtkust, de Oostzee en de Königsstuhl , de grootste krijtrots. Het platform is een 185 m lange lusvormige rondweg die plaats biedt aan 11000 mensen. De bouw begon in de eerste helft van 2021 uit de noodzaak om de erosieprocessen bij de toegang tot de Königsstuhl te overwinnen en het wereldberoemde uitkijkpunt te behouden.Op 6 april werd al de multimediatentoonstelling in het bezoekerscentrum Nationaalpark Königsstuhl heropend. Het gehele pand is gemoderniseerd en viertentoonstellingszalen volledig opnieuw ingericht. Hier komt de bezoeker alles te weten over de dynamiek van de krijtkust, de bescherming van soorten en biodiversiteit en het unieke karakter van de nationale parken in Duitsland en wereldwijd. Er is aandacht voor actuele milieu- en klimaatbeschermingsthema’s en buiten zijn er nieuwe milieu-educatieve activiteiten. De audiotour is ook in het Nederlands beschikbaar.Een bezoek aan het Nationaal Park Jasmund is goed te combineren met een wandeling langs de Hochuferweg (12 km), die een uitzicht biedt op de oude groene beukenbossen, de blauwe zee en de witte krijtkust. De hele maand april vindt de ‘ Wanderfrühling’ plaats: bezoekers kunnen het eiland tijdens het Rügense lentewandelseizoen ontdekken via de rond- of langeafstandswandelingen.Ook de bekende Ostseeküsten Radweg , een meer dan 1140 km lange fietsroute voert langs de Skywalk Königsstuhl.Maar Rügen , het grootste eiland van Duitsland, biedt meer hoogtepunten. Denk aan badplaats Binz met zijn oude badhuizen en het Boomtoppenpad, en aan de oude pier van Sellin. Of een ritje met de ‘Rasender Roland’, een stoomtrein uit 1895 die de bezoekers van Putbus naar Göhren brengt.Meer informatie: https://www.off-to-mv.com en https://www.koenigsstuhl.com