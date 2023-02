Türkei wird zum neuen Gesundheitsziel der Deutschen

Mit einer breiten Palette von Dienstleistungen, darunter Flüge, Überweisungen und Unterbringung bis hin zu Beratungen, speziellen Programmen und Behandlungen, zogen örtliche Gesundheitseinrichtungen in der Türkei im Jahr 2022 1.258.382 Gesundheitstouristen in das Land. Während sich die Zahl der Menschen, die für den Gesundheitstourismus in die Türkei reisten, im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelte, kamen die meisten von ihnen aus europäischen Ländern, wobei Deutschland den ersten Platz einnahm.Die Aesthetics Crew, die mit ihren Kliniken in der Kulturhauptstadt Istanbul und der Tourismushauptstadt Antalya in der Türkei – einem beliebten Gesundheitsziel für Deutsche – tätig ist, ist Gastgeber für Gesundheitstouristen aus vielen Ländern, insbesondere aus Deutschland. Die Schönheitsklinik hat ihre Kundenzahl im Vergleich zu 2021 um 300% gesteigert und bietet den Patienten Dienstleistungen in Bereichen wie Zahnmedizin, Adipositas, Ästhetik, Krampfadern und Venen, Haartransplantation und Körperkonturierung an, begleitet von einem Team aus medizinischen Fachkräften und modernsten medizinischen Geräten.Schönheitschirurg Feridun Elmas von The Aesthetics Crew sagte: „Die Türkei verstärkt ihre Wachstumsdynamik im Gesundheitstourismus mit erfahrenen Fachleuten auf diesem Gebiet und medizinischen Diensten, die mit ausgezeichneter Technologie ausgestattet sind. Da sie den Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen erleichtert, wird sie immer attraktiver für Gesundheitstouristen.“Elmas sagte weiter: „Die Türkei ist für viele Länder die erste Wahl im Gesundheitstourismus, insbesondere in Europa und im Nahen Osten. Als The Aesthetics Crew begrüßen wir Patienten aus vielen verschiedenen Regionen der Welt in unseren Kliniken in Istanbul und Antalya. Besonders Deutsche bevorzugen die Türkei zu gesundheitlichen Zwecken.“Elmas sagte abschließend: „Wir stehen unseren Patienten während des gesamten Ablaufs zur Seite, von der Planung bis zur Organisation, von der Beratung bis zur Erstellung eines speziellen Programms, von der Behandlung bis zur Genesung. Mit den Dienstleistungen, die wir über unsere Geschäftspartner anbieten, verwandeln wir den gesamten Ablauf ihrer Reise von Anfang bis Ende in ein angenehmes Erlebnis.“