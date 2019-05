Sporturlaub in Thailand

Die Mischung macht´s. Thanyapura ist ein außergewöhnliches Sport- und Gesundheits-Resort, abseits der Touristenhochburgen von Phuket und trotzdem nur 20 Minuten von den schönsten Stränden entfernt. Das weitläufige Resort liegt paradiesisch am Rande des größten zusammenhängenden Regenwaldes, dem Khao Phra Thaeo Nationalpark, im Norden von Phuket.Das Thanyapura Health & Sport Resort hat sich zu einer der besten Adressen in Asien gemausert. Freizeitsportler trainieren hier genauso gerne wie Weltklasse-Athleten. Erst kürzlich hat sich Weltmeister und zweimaliger Ironman-Hawaii Sieger Patrick Lange im Thanyapura auf sein erstes Rennen der Saison vorbereitet.Übersetzt bedeutet Thanyapura „Land von Überfluss“. Was den Sport anbelangt, trifft das den Nagel auf den Kopf. Auf 23 Hektar befindet sich eine der besten Trainingsanlagen Asiens mit 50- Meter Olympiapool und einem 25-Meter Trainingspool, einer 500-Meter Tartanbahn und markierten, unterschiedlich langen Strecken entlang des angrenzenden Nationalparks. Nur wenige Schritte vom Hotel entfernt werden im Thanyapura Sports Club 80 Gruppenkurse wöchentlich für Hotelgäste kostenfrei angeboten: Aqua Cardio, Pilates, Stretching, Yoga, Mind-Training, X-Fit, Bootcamps, Triathlon, Core-Training, Spinning oder Muay Thai, das traditionelle thailändische Kickboxen.Aber nicht nur der Körper wird im Thanyapura fit gemacht, auch die Seele und der Geist bekommen Trainingseinheiten bei Massagen, Yoga und Mind-Training. Die medizinische Abteilung des Thanyapura Health & Sport Resorts wird ebenfalls gerne von Sportlern genutzt, sei es zur Physiotherapie, Rehabilitation, Chiropraktik oder zur Ernährungsberatung. Denn eine achtsame, nährstoffreiche Ernährung gehört ebenfalls zur Philosophie von Thanyapura. In den zwei hoteleigenen Restaurants können gesundheitsbewusste Gäste aus dem vielfältigen Angebot wählen, das sich auch an Veganer und Rohkost-Liebhaber richtet. Für gesunde Snacks und Detox-Säfte steht das Booster Deli & Cafe mit Blick auf den 50-Meter Pool und den Nationalpark bereit.Das Resort ist auch für Paare geeignet, die unterschiedliche Interessen haben. Während der/die PartnerIn auf dem Bike die Gegend erkundet oder im Pool Bahnen von Palme zu Palme zieht, kann sich der/die andere mit Massagen verwöhnen lassen, Gesundheitspakete buchen, Kochkurse belegen oder sich an den schönen Stränden von Phuket erholen. Zweimal täglich fährt ein Shuttle kostenfrei zu den schönen Stränden von Phuket (ca. 20 Minuten Fahrt). Das Thanyapura liegt 15 Minuten vom Phuket International Airport entfernt.Sieben Übernachtungen im Poolwing oder Gardenwing im Doppelzimmer inklusive täglichem Frühstück ab 595,00 EUR (pro Zimmer). Inklusive sind Fitness-, Yoga- und Mind-Gruppenkurse, Trinkwasser während der Mahlzeiten und in den Sportanlagen, Handtuchservice in den Sportanlagen, freies Wi-Fi, Zugang zum Lifestyle-Umkleideraum inklusive Sauna, Dampfbad, Eisbecken.Thanyapura Health & Sports Resort120/1 Moo 7 Thepkasattri Road,Thepkasattri, ThalangPhuket 83110, Thailand