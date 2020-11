Flashsale am 11.11. mit jecken Preisen im Thanyapura Sports & Health Resort Phuket

Alternativprogramm für reiselustige Karnevalsfreunde, die in diesem Jahr am 11.11. um 11.11 Uhr den Sessionsbeginn wegen Corona nicht feiern dürfen: Das Team des Thanyapura Sports & Health Resort auf der thailändischen Insel Phuket startet zum Karnevalsbeginn einen Flashsale mit dem Code 11.11. Ein Zimmer kostet bei dieser Aktion 1.111 Baht pro Nacht – das sind rund 30 Euro. Es sind kein Mindestaufenthalt und keine Festlegung auf ein Reisedatum erforderlich. Der Aufenthalt muss bis zum 31. Oktober 2021 angetreten werden. Durch die Zeitverschiebung startet der 12-stündige Flashsale bereits ab 5.00 Uhr morgens deutscher Zeit (thailändische Zeit 11.00 Uhr).„Flashsale“-Buchungen können via E-Mail info@thanyapura.com oder hier über die Website von Thanyapura mit dem Code FLASH11.11 vorgenommen werden. Informationen und Bedingungen für dieses Angebot sind unter „Terms & Conditons“ aufgeführt.Die Zimmerpreise beinhalten auch den kostenlosen Zugang zu allen sportlichen Einrichtungen wie Fitness- und Krafträume, Gruppenkurse und Nutzung des 25 Meter-Trainingspools und des 50 Meter-Olympiapools sowie den Outdoor-Tennisplätzen, Sauna, Dampfbad, Jacuzzi und Eisbad.Zudem profitieren die Gäste von 20 Prozent Rabatt auf Speisen und Getränke im Resort, 20 Prozent Rabatt auf therapeutische Massagen und mehr.Für 1.111 Baht (circa 30 Euro) können Zusatzleistungen wie eine Einheit Personal Training (Meditation, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Tennis, Yoga & Pilates), Physiotherapie (60 Minuten) oder eine Signature Massage (85 Minuten) dazu gebucht werden.Übersetzt bedeutet Thanyapura „Land von Überfluss“. Auf 23 Hektar, umgeben von tropischem Regenwald und abseits der Touristenströme, genießt das Sport- und Gesundheitsresort mit einer der besten Trainingsanlagen Asiens Weltklassestatus: 50 Meter Olympiapool, 25 Meter Trainingspool, 500 Meter Tartanbahn und unterschiedlich lange Strecken entlang des angrenzenden Nationalparks. Nur wenige Schritte vom Hotel entfernt werden im Thanyapura Sports Club bis zu 100 Gruppenkurse wöchentlich für Hotelgäste kostenfrei angeboten: Aqua Cardio, Pilates, Stretching, Yoga, Mind-Training, X-Fit, Bootcamps, Triathlon, Core-Training, Spinning oder Muay Thai, das traditionelle thailändische Kickboxen. Auch Tennisspieler finden ihr sportliches Glück auf vier Innen- und zwei Außenplätzen.Das Thanyapura Sports & Health Resort ist ein Ort für sportbegeisterte Urlauber. Und für Menschen, die etwas verändern möchten, die einen Neustart im Visier haben. Dabei hilft ein Team aus Trainern, Physiotherapeuten, Wellness- und Ernährungsberatern. Hand in Hand entwickeln sie individuelle Bewegungs-, Entspannungs- und Gesundheitsprogramme. Westliche Medizin wird erfolgreich mit östlicher Philosophie und Gastfreundschaft kombiniert. Neu wird seit Oktober 2020 auch Stammzellentherapie angeboten. Das mehrfach ausgezeichnete Resort wird auch wegen seiner hervorragenden veganen Küche geschätzt. Und trotzdem kommt auch die Urlaubsfreude nicht zu kurz. Das Resort liegt in der paradiesischen Umgebung des Nationalparks Khao Phra Taeo, aber nur 20 Minuten von den schönen Stränden der Insel entfernt. Zweimal täglich gibt es einen kostenfreien Hotelshuttle zum Strand.Übernachten: Im Poolwing stehen 77 und im Gardenwing 37 Zimmer und Suiten zur Verfügung.Thanyapura Sports & Health Resort Phuket120/1 Moo 7 Thepkasattri RoadThepkasattri, ThalangPhuket 83110, Thailand