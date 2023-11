Eleganter Rotwein aus Saint Mont und zarte Entenbrust - ein perfektes Duo für winterliche Genussmomente

Ein Geheimtipp für hervorragende Rotweine mit gutem Preis-Genuss-Verhältnis ist die Appellation Saint Mont im Südwesten Frankreichs an den Ausläufern der Pyrenäen. Von hier stammt der ausdrucksstarke Rotwein Monastère de Saint Mont. Er passt hervorragend zu kräftigen, winterlichen Gerichten mit Rind oder Ente.Die Trauben für diese elegante Cuvée aus den einheimischen Rebsorten Tannat (60%) und Pinenc (20%), ergänzt durch 20 % Cabernet Sauvignon stammen aus den Weinbergen des Monastère de Saint-Mont. Das im 11. Jahrhundert von den Mönchen von Cluny gegründete Kloster thront hoch über dem gleichnamigen Dorf und ist heute im Besitz der Winzergenossenschaft Plaimont, die sich um die Weinberge und die Weinbereitung kümmert.Das Terroir des Monastère zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Vielfalt an Lehmböden sowie durch seine kühle Lage (Nordosthänge) aus. Hier zeigt der autochthone Tannat sein ganzes Können, entwickelt eine gute Tanninstruktur und eine unvergleichliche Kraft. Nur wenige Trauben werden am Stock belassen, um hochkonzentrierte Beeren für hochkonzentrierte Weine zu erhalten. Der Wein reift bis zu 14 Monate in neuen Eichenfässern. Dank seines ausgeprägten Tanningerüstes und seiner guten Struktur kann der Monastère de Saint-Mont problemlos 10 bis 15 Jahre gelagert werden. Doch auch schon jetzt, in seiner Jugend, verspricht dieser Rote jede Menge Trinkvergnügen - keine Frage. Im Glas präsentiert sich der Wein in einem tiefen Rot mit fast schwarzen Reflexen. Typisch sind die intensiven Aromen von roten und schwarzen Früchten, Gewürzen, Lakritznoten und kräftigen, aber eleganten Tanninen. Im Herbst und Winter passt der Monastère hervorragend zu Fleisch- und Geflügelgerichten wie rosa gebratener Entenbrust.Eine gebratene Entenbrust mit Haselnussbutter und weihnachtlichen Gewürzen wie Sternanis, Kardamom und Kreuzkümmel ist ganz einfach zuzubereiten. Inklusive Vorbereitung dauert es nicht lange, bis das Gericht die Gäste am Tisch erfreut. Als Beilagen eignen sich cremiges Kartoffelpüree, Rosenkohl und Karotten. Dazu gesellt sich der vollmundige Monastère de Saint Mont aus dem Südwesten Frankreichs – eine tolle Kombination. Das cremige Kartoffelpüree des Gerichts fängt die Kraft des Monastère de Saint Mont gekonnt ab, Rosenkohl, Haselnüsse und Gewürze bieten seinen Aromen genügend Anknüpfungspunkte, um sich geschmacklich voll zu entfalten.Das Rezept und die detaillierte Zutatenliste gibt es unter www.culinarypixel.de , Suchwort "Entenbrust, rosa".