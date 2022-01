Wie wir Teppichreinigungen optimieren und digitalisieren

In der heutigen Zeit wird fast jeder Prozess digitalisiert und vereinfacht. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genau das auf die professionelle Teppichreinigung – und Reparatur zu übertragen.Lästige Anrufe und die Bindung an Öffnungszeiten gehören längst der Vergangenheit an. Der Bestellprozess von myfair.cleaning läuft komplett online und ist somit 24/7 für Sie verfügbar. Wenn nun an einem Sonntagabend das Glas Rotwein verschüttet wird, können Sie am selben Tag rund um die Uhr unseren Reinigungsservice buchen.Ein weiterer großer Vorteil bei der Teppichreinigung mit myfair.cleaning ist der optimierte Lieferprozess und die Nutzung eines großen Liefernetzwerkes. Unser Partnerunternehmen DHL holt Ihren Teppich zu einem ausgemachten Termin ab und liefert ihn nach der Reinigung bis zu Ihrer Haustür. Da die Lieferboten von DHL nicht extra in Ihre Nachbarschaft fahren, um den zu reinigenden Teppich zu holen, sondern sich in der Regel schon in der Nähe befinden macht dies den gesamten Prozess um einiges umweltfreundlicher und effizienter. Die geografische Bindung an einen bestimmten Reinigungsdienstleister entfällt dadurch komplett. Darüber hinaus ist Ihr Teppich gegen Schäden beim Transport und im Falle eines Verlustes über DHL versichert, wodurch Ihnen entstehende Kosten erstattet werden.All das kombiniert macht myfair.cleaning zu einer organisierten, sicheren und modernen Alternative für Ihren beschädigten oder beschmutzten Teppich.