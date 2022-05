Wie unsere Profis Orientteppiche reinigen

Bei My Fair Cleaning sind wir engagiert und wissen, dass Ihre Orientteppiche aus empfindlichen Stoffen bestehen und eine wichtige Investition für die kommenden Jahre sind. Wir helfen Ihnen gerne und sorgen für die richtige Pflege und Aufmerksamkeit in der Reinigung.Unser sachkundiges, zertifiziertes und geschultes Fachpersonal behandelt alle Orientteppiche mit höchster Sorgfalt, den bewährtesten Methoden und leistungsstarken, aber auch schonenden Reinigungsprodukten, die umweltfreundlich, sicher für Haustiere und Kinder sowie allergenfrei sind.Ob Orient-, Seiden- oder Wollteppich, wir behandeln sie nicht nur als Investitionen, sondern auch als Kunstschätze, weshalb wir sie mit größter Liebe zum Detail reinigen. Laut Experten beinhaltet die empfohlene Methode zur Reinigung von Naturfaserteppichen ein komplettes Tauchbad, wodurch Schmutz, Staub, Tierhaare, Bakterien oder Verunreinigungen entfernt werden, die tief in den Fasern sitzen.Unsere Fachleute verwenden daher keine automatisierten Maschinen, um empfindliche Teppiche, wie den Orientteppich, zu reinigen. Jeder Teppich, den wir erhalten, wird einzeln von Hand gewaschen. Unsere Fachleute sind sich der Tatsache bewusst, dass jeder Teppich seine eigene einzigartige Struktur, Faserart, Chemie des Farbstoffs und natürlich den Zustand des Teppichs hat, den sie zunächst analysieren, um einen individuellen Plan zu machen, um Ihren Orientteppich gründlich und schonend zu reinigen.Wenn man sich richtig um Teppiche kümmert, können sie Generationen überdauern. Wir reinigen immer wieder antike Teppiche, wie z.B. Orientteppiche, die zwischen 50-100 Jahre alt sind.Damit Ihr Orientteppich die Reinigung erhält, die er verdient, wird unser Prozess wie folgt durchgeführt:Unsere Fachleute untersuchen jeden Teppich auf Erde, Färbemittel, Flecken oder Farbstoffblutungen, abgenutzte Bereiche oder Knoten.Unsere Inspektion deckt u.a. auf, wenn sich auf Ihrem Teppich Urin- oder Insektenschäden befinden. Diese werden jedoch mit Ihnen telefonisch oder per E-Mail mit Bildern der Ergebnisse besprochen, bevor wir mit dem Prozess der eigentlichen Wäsche fortfahren.Wenn ein Orientteppich bei uns ankommt, wird nach der Inspektion und vor dem Waschen ein Farbtest durchgeführt. Denn in manchen Fällen weisen Teppiche aufgrund der verwendeten Farbstoffe, hohen Temperaturen oder Alkalität durch den Teppichbesitzer, Haustierurin oder DIY-Teppichreinigung Farbblutungen auf.Eine gründliche Planung ist daher ein wesentlicher Schritt, bevor ein Teppich sicher gewaschen wird.Jetzt saugen und stauben wir Ihren Orientteppich gründlich ab. Wir beginnen mit dem Absaugen beider Seiten des Teppichs und verwenden dann eine professionelle Abstaubmaschine.So gelangen wir in die Fasern des Teppichs und entfernen jeglichen Schmutz und Staub, die sich über Jahre in Ihrem Teppich angesammelt haben.Als nächstes behandeln wir alle hartnäckigen Flecken mit speziellen schonenden Mitteln, um die Teppichfasern zu lockern und den Fleck zu entfernen.Lesen Sie hier den vollständigen Artikel