Wie sich My Fair Cleaning innovative, gesunde und nachhaltige Teppichreinigung einsetzt

Teppiche im Büro oder zu Hause zu pflegen und ordentlich zu halte, was schon immer mühsam. Das ist einer der Gründe, warum viele ihre alten Teppiche zu voreilig entsorgen. Aber Tatsache ist, dass es derzeit kaum innovative Unternehmen gibt, die das Ziel haben, diese Verschwendung von Teppichen durch Reinigung, Reparatur und Restaurierung in Form professionellen Teppichdienstleistungen zu reduzieren.Als visionäres Unternehmen, das all diese Dienstleistungen anbietet und Teppiche retten will, bevor sie auf dem Müll landen, sind wir bei My Fair Cleaning die Vorreiter, wenn es um die Restaurierung von Teppichen in Deutschland geht. Denn bei My Fair Cleaning bieten alle Arten von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Teppichen an, einschließlich Reinigung, Restaurierung, Reparatur und Färben. Mit uns verlieben Sie sich wieder in Ihre alten Teppiche!Wir sind das einzige Unternehmen in Deutschland, das einem alten Teppich neues Leben einhaucht und die Teppichverschwendung reduziert. Als innovatives Unternehmen ist es vor allem unser Ziel, Dienstleistungen anzubieten, mit denen Sie Ihren alten Teppich noch lange nutzen können.Um den Teppichreinigungsprozess bequem und effektiv zu gestalten, ist es schon immer unsere Vision, den Service online verfügbar zu machen. Also haben wir den Schritt gemacht gewagt und unsere Plattform aufgewertet, damit Sie unsere Dienstleistungen jederzeit und überall in Deutschland online buchen können. Für unsere Teppichreinigungsdienste verwenden wir die besten Produkte für jeden Teppich, damit er nach der Reinigung wieder wie neu aussieht.My Fair Cleaning ist seit jeher auf der Mission, grün zu arbeiten. Unsere Methoden sind umweltfreundlich und schonend, damit Sie keinen Gesundheitsrisiken wie Hautreizungen und Asthma aufgrund giftiger Chemikalien ausgesetzt sind. Stattdessen verwenden wir pflanzliche und biologisch abbaubare Reinigungsmittel.Wir kümmern uns darum, alte Teppiche zu restaurieren und Teppichabfälle zu reduzieren. Mit den neuesten und modernsten Reinigern sorgen wir außerdem dafür, dass die Umwelt in Deutschland nicht unter freigesetzten Chemikalien leidet.Die meisten Teppiche haben eine Lebensdauer zwischen 7 und 20 Jahren. Diese hängt jedoch stark von der Nutzungsintensität und -qualität des Teppichs ab.Schätzungen zufolge werden in Deutschland jährlich rund 1,6 Millionen Tonnen Teppichmaterial entsorgt. Rund 60% der Teppiche in Europa werden deponiert, die restlichen 40% werden in Öfen verbrannt. Die Emission von Gasen wie Kohlendioxid aufgrund übermäßiger Teppichverbrennungsaktivität verursacht u.a. einen Temperaturanstieg in umliegenden Gebieten.Da wir uns vorgenommen haben, die Umwelt zu schonen, wollen wir Teppichabfälle mit innovativen Lösungen für die Restaurierung und Reparatur von Teppichen reduzieren. Wir stehen Ihnen zur Seite, wenn Sie Ihre alten Teppiche nicht wegwerfen wollen. Mit unseren modernen Restaurierungsmethoden sieht jeder noch so abgenutzte Teppich bald wieder wie neu aus.So schaffen wir es, dass viele Teppiche, die eigentlich weggeworfen worden wären, ihren Besitzern noch viele Jahre Freude bereiten.In der Kreislaufwirtschaft werden Ressourcen wiederverwendet, um wirtschaftliche und ökologische Verluste zu vermeiden, z.B. indem Sie Ihren 20 Jahre alten Teppich für 20 weitere Jahre verwenden. Wir kümmern uns um Ihren Bodenbelag und verwandeln Ihren alten Teppich in etwas, das Ihr Zuhause aufwertet.Für eine nachhaltige Wirtschaft ist es wichtig, gebrauchte Teppiche zu recyceln und das Material wiederzuverwenden. Tatsache ist, dass die größte Recyclinganlage in Europa nur 11.000 bis 20.000 Tonnen Nylongarn produziert, was nur etwa 7% bis 13% der Gesamtnachfrage nach Nylongarn entspricht.Hier kommen wir ins Spiel. Denn wir unterstützen mit unserer Arbeit auch die wirtschaftlichen Kreisläufe.Als neues Unternehmen mit innovativen Lösungen sind wir für unsere Restaurierungsdienstleistungen bekannt. Mit Restaurierung meinen wir nicht nur, Ihren alten Teppich nachzubilden, sondern wir sorgen dafür, dass Ihr antiker oder Vintage-Teppich seinen unvergleichlichen Charme behält.Wenn Sie also darüber nachdenken, Ihren antiken Teppich wegzuwerfen, kontaktieren Sie besser uns, um Ihren Vintage-Teppich zu retten. Durch die Restaurierung bleibt Ihnen Ihr geliebter Teppich noch lange erhalten.Wir tun unser Bestes, damit unsere Kunden ihre 70-80 Jahre alten Vintage-Teppiche dank verschiedener, umweltfreundlicher Technologien weiterhin nutzen können.Da wir Lösungen suchen, um Teppichabfälle zu reduzieren und die Umwelt zu schonen, bieten wir in Deutschland als erstes und einziges Unternehmen Teppichfärben an.Unser Teppichfärbeservice wird von vielen Kunden geschätzt, denn die einzigartigen Ergebnisse überraschen nicht nur, sondern überzeugen.Wenn Sie meinen, dass das hier das Ende vom Lied ist, liegen Sie falsch. Denn wir fangen gerade erst an, Deutschland zum Teppichland zu machen, indem wir Abfälle reduzieren und alte Teppiche restaurieren. Wir sind in mehr als 600 Städten verfügbar, haben über 100.000 zufriedene Kunden und arbeiten mit anderen Unternehmen, wie z.B. Logistikpartnern wie DHL GoGreen, zusammen, um die Abläufe so reibungslos wie möglich zu gestalten.Was wir wollen? Deutschlandweit den besten Teppichservice anbieten.Und wie? Wir entscheiden uns ausschließlich für umweltfreundliche Methoden, unser Expertenteam gibt immer sein Bestes und alle Dienstleistungen werden zu vernünftigen Preisen angeboten, ohne die Qualität der Reinigung zu beeinträchtigen.Wenn Sie also feststellen, dass Ihr Teppich gereinigt werden muss, wenn Sie Ihren alten Teppich verjüngen möchten, oder wenn Sie Ihren Teppich färben und attraktiver aussehen lassen möchten, dann sind wir hier, um Ihnen mit unseren innovativen Technologien zu helfen.