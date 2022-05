Wie man einen Berberteppich sicher reinigt

Was ist ein Berberteppich?

Wie kann ich Flecken von meinem Berberteppich schnell entfernen?

Wie reinige ich meinen Berberteppich am besten?

Was kann ich tun, damit mein Berberteppich wieder wie neu aussieht?

Wie kann ich meinen Berberteppich vor weiteren Schäden schützen?

Besitzen Sie einen Berberteppich? Die effiziente Reinigung dieser Teppichart ist eine Aufgabe, die man nicht unterschätzen sollte.Aber keine Sorge, Sie sind bei uns genau richtig. In unserem Blog beantworten wir von A bis Z alle Fragen in Bezug auf die Reinigung von Berberteppichen.Fangen wir anErinnern Sie sich, wie wir in unseren vorherigen Blogs verschiedeneund ihre Materialien besprochen haben? Im Gegensatz zu vielen anderen Teppichtypen ist Berber kein Material, sondern ein Teppichstil.Man sollte deshalb daran denken, dass Reinigungsmethoden und -produkte, die für gewisse Materialien funktionieren, für Berber nicht geeignet sind.Fallen Sie auch nicht auf den weit verbreiteten Irrglauben herein, dass das Teppichmaterial sowohl als geschlungene als auch als hell beschrieben werden, obwohl es sich dabei nur um die Farbgebung und nicht um das Material handelt.Wenn Sie sich also nicht sicher sind, welchen Teppich Sie haben, ist es immer am besten, ihn von einem Fachmann identifizieren zu lassen.Wenn Sie Flecken entdecken, können diese unterschiedlicher Natur sein – und das wiederum bestimmt die Art der Reinigung.Wenn Sie einen wasserlöslichen Fleck auf Ihrem Berberteppich haben, schrubben Sie den fleckigen Bereich vorsichtig ab, bevor Sie ihn gründlich absaugen. Hinweis: Verwenden Sie nicht zu viel Wasser, damit der Stoff nicht zu nass wird.Für alle anderen Arten von Flecken stellen Sie eine Lösung mit einem Teil Weißweinessig und fünf Teilen Wasser her, tragen Sie diese vorsichtig auf die fleckige Stelle auf, Nehmen Sie dafür ein sauberes weißes Tuch, mit dem Sie den Fleck abtupfen.Das ist bei weitem die sicherste Methode, um Ihren Berberteppich zu reinigen. Befeuchten Sie ein weißes Tuch und rupfen Sie den schmutzigen Bereich auf dem Teppich ab, um zu vermeiden, dass der Fleck in die Fasern gelangt. Nach mehrmaligem Wiederholen lassen Sie den Teppich trocknen.Vermeiden Sie das Schrubben des Teppichs um jeden Preis, da so das Material nur weiter beschädigt wird. Am effizientesten ist es, vom äußersten Teil des Flecks nach innen zu tupfen.und Wasserlösung – Wie wir bereits beschrieben, kann diese Lösung, wenn Wasser allein nicht ausreicht, helfen, Bakterien zu beseitigen und den Fleck aus Ihrem Berberteppich zu lösen.Lesen Sie hier den vollständigen Artikel