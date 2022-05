Wie man Veloursteppiche und -polster reinigung

Perfekt für stark frequentierte Bereiche: Aufgrund der langlebigen Natur von Velours und seines Komforts ist es die perfekte Wahl für Ihr Wohn- und Schlafzimmer.

Vielseitig und ästhetisch ansprechend: Mit einer breiten Palette von Motiven und Designs sowie seiner weichen Textur ergänzt es jeden Raum.

Drückt leicht ein: Es mag widersprüchlich klingen, aber Veloursteppich kann leicht in sehr oft betretenen Bereichen und von Möbel eingedrückt werden. Um das zu vermeiden, ist es wichtig, den Teppich regelmäßig und konsequent zu saugen.

Anfällig für Wasserrückständen: Im Vergleich zu anderen Teppichen ist Velours anfällig für Wasserrückständen aufgrund von Florumkehr, die nach einer schlechten Installation auftreten kann. Aber keine Panik, das ist bei Velours ganz normal und kein Herstellungsfehler.

Teppiche und Polster, die so luxuriös sind, wie sie klingen, müssen Velours sein. Nicht nur der Komfort, sondern auch der ästhetische Reiz können nicht genug geschätzt werden.Wir haben in unserem letzten Blog aufgeführt, dass es verschiedenemit einzigartigen Eigenschaften gibt, weshalb die Reinigungen von Teppichen sehr unterschiedlich aussehen kann. In diesem Blog sprechen über die Eigenschaften von Velours und welchen Einfluss diese auf die Reinigung und Pflege haben. Fangen wir an!Velours wird auch als Samt- oder Plüschstoff bezeichnet. Es ist ein dichtes Material mit einem weich-samtigen Aussehen. Wenn Sie nach Raffinesse suchen und sich einen semi-formalen oder klassischen Look wünschen, ist dieses Material für Ihren Teppich und Ihre Polster die perfekte Wahl.Wie die meisten Einrichtungsgegenstände in Ihrem Zuhause muss das Material Velours sorgfältig analysiert werden, um die Vor- und Nachteile sowie die beste Reinigungsmethode zu ermitteln.Nehmen Sie eine weiche Bürste und bürsten Sie so viel Schmutz wie möglich ab.Als nächstes saugen Sie den Veloursteppich bzw. die -polster mit einem Bürstenaufsatz ab, um den verbleibenden Schmutz zu lösen.Fügen Sie nun ein wenig warmen Wasser eine winzige Menge milde Seife hinzu und rühren Sie um. Geben Sie nicht die ganze Seife auf einmal hinein, da sich sonst Klumpen bilden können. Verrühren Sie die Seife gründlich zu Seifenwasser. Wenn Sie eine tiefere Reinigung benötigen, fügen Sie etwas Haushaltsammoniak hinzu.Verwenden Sie ein Musselintuch. Das spezielle Material ist super sanft und schädigt die weichen Fasern des Velours nicht. Tauchen Sie dieses Stoffstück in die Seife und nehmen Sie es heraus, bis es sich nur noch feucht anfühlt. Verwenden Sie nicht zu viel Wasser.Reiben Sie das feuchte Tuch über die Oberfläche Ihrer Polster oder Ihres Teppichs, aber vermeiden Sie bei der Reinigung eine Hin- und Her-Bewegung. Wiederholen Sie dies, bis die Oberfläche der Polster oder des Teppichs sauber ist.Arbeiten Sie mit sauberen Materialien, indem Sie das Tuch und das Wasser nach Bedarf wechseln.Lassen Sie die Polster und den Teppich gründlich trocknen.Bürsten Sie schließlich die Oberfläche der Polster und Ihres Teppichs mit einer Wildlederbürste, um die weiche und luxuriöse Textur des Veloursteppichs wiederherzustellen.Reinigen Sie den Veloursteppich nicht mit Dampf. Denn die starke Hitze kann das Material beschädigen und Verfärbungen verursachen.Rufen Sie Hilfe: Velours ist ein hochempfindlicher Stoff und wird am besten Profis überlassen. Wenn Ihr Veloursteppich und Ihre Polster sehr verschmutzt sind oder Sie nicht riskieren möchten, sie zu beschädigen, beauftragen Sie einen sachkundigen und erfahrenen Fachmann für den Job.Verwenden Sie keine scharfen Reiniger: Vermeiden Sie Seifen mit aggressiven Zusätzen und Farben, um den Veloursteppich und die Polster zu reinigen. Eine klare Seife ist die beste Option.Um sich darum zu kümmern, müssen Sie den Schmutz und Staub mit einem speziellen Aufsatz für Samt absaugen. So entfernen Sie alle Fussel, die sich auf der Oberfläche Ihres Veloursgewebes gebildet haben. Fahren Sie mit dem Staubsauger hin und her, bis Sie eine glatte Textur spüren.Das Beste, was Sie tun können, wenn Sie etwas auf einen Teppich verschütten, ist es schnell auftupfen, und Velours ist keine Ausnahme. Nehmen Sie ein sauberes und saugfähiges weißes Tuch oder Papiertuch, um die Flüssigkeit aufzusaugen.Stellen Sie sicher, dass Sie den Bereich niemals abreiben, sondern nur sanft abtupfen oder das Tuch auf den verschütteten Bereich legen, damit es den größten Teil der Flüssigkeit aufnehmen kann. Lassen Sie die Stelle danach an der Luft trocknen.Lesen Sie hier den vollständigen Artikel