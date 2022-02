Wie Sie Rauchgeruch aus Ihrem Teppich entfernen

Nasser Rauch: Diese Art von Rauch wird durch die Verbrennung von Kunststoffen und Gummis bei geringer Hitze verursacht. Ihm folgt ein stechender Geruch und er ist klebrig und schmierig.

Von allen unangenehmen Gerüchen, die ein Zuhause erfüllen können, ist Rauch die unangefochtene Nummer 1. Dieser Geruch bleibt viel länger bestehen als die meisten anderen. Aufgrund Ihrer vielen porösen Fasern sind Teppiche der perfekte Komplize und der abgestandene Gestank kann sich über Monate ziehen.Wenn Sie den Rauchgeruch aus Ihrem Teppich entfernen möchten, sind Sie hier genau richtig, denn unsere Experten hab ein paar hilfreiche Tipps für Sie parat.Legen wir los!Bei leichtem Rauchgeruch können Sie Backpulver auf Ihren Teppich streuen und es für mindestens 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend saugen Sie den Teppich ab und besprühen ihn mit einer Lösung aus einem Teil Essig und zwei Teilen Wasser. Stellen Sie ggf. einen Ventilator auf die höchste Stufe, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.Unsere Experten empfehlen außerdem, eine Tasse Lavendel in das Backpulver zu mischen und es über jeden Quadratzentimeter des Teppichs zu streuen, bevor Sie zu Bett gehen, sodass es über Nacht volle acht Stunden Zeit hat, um die Gerüche aufzusaugen. Saugen Sie den Teppich dann ab.Manchmal wird man während des Kochens abgelenkt und lässt versehentlich das Essen anbrennen. Wir sind schließlich alle nur Menschen! Doch derartige Gerüche können in Ihren Teppichen festhängen, besonders bei hohen Temperaturen. Um diese Art von Rauchgeruch loszuwerden, gehen Sie nach dem oben genannten Verfahren inklusive ein paar zusätzlicher Schritte vor.Nachdem Sie die Backpulver-Lavendel-Mischung aus dem Teppich gesaugt haben, stellen Sie ein paar Schalen mit destilliertem Weißweinessig im Raum auf. Diese Schalen mit Essig wirken als Luftreiniger und absorbieren jeden Geruch aus dem Raum/Teppich. Lassen Sie die Schüsseln für drei bis fünf Tage stehen und sie werden den Rauchgeruch entfernen, als ob er nie da gewesen wäre!Diese Art von Rauchgeruch kann man nur sehr schwer in den Griff bekommen. Auch hier hängt die Lösung letztlich davon ab, woher das Feuer kam und welche Art von Rauch erzeugt wurde.Mitkönnen Sie jede Art von Rauchgeruch entfernen.Wenn Sie sich mit Rauchgeruch herumschlagen und versucht haben, ihn auf eigene Faust loszuwerden, es aber nicht funktioniert hat oder Sie einfach nicht die Zeit haben, dieses Problem anzugehen, dann übergeben Sie diese Aufgabe einfach an die Profis für die Teppichreinigung. Beikennen wir uns mit dieser Art von Problem bestens aus und verfügen über die modernste Ausrüstung, um jeden Rauchgeruch effektiv aus Ihrem Teppich zu entfernen.