Wie Reinigen Sie Ihre Kita effizient? [Checkliste]

Spielbereiche:In einer Kindertagesstätte finden alle möglichen Aktivitäten statt, weshalb das Reinigen von Spielzeug, Schnullern, Türgriffen, Schreibwaren oder Böden, Wänden und Teppichen absolut notwendig ist. Essensbereiche:Kinder machen Sauereien beim Essen. Natürlich sind Kinder süß, aber was zurückbleibt, ist kein schönes Bild. Oberflächen wie Tische, Stühle oder Hochstühle sollten nicht nur schnell abgewischt, sondern gründlich gereinigt werden, um die Ausbreitung von Bakterien zu reduzieren. Wickelbereiche:Körperflüssigkeiten können Tonnen von Viren, wie das Norovirus und Rotavirus, verbreiten. Die Desinfektion wird somit obligatorisch. Badezimmer- und Toilettenbereiche:Am Ende eines jeden Tages muss in der Reinigung Ihrer Kita sichergestellt werden, dass Toiletten, Waschbecken, Wasserhähne, Arbeitsplatten sowie Badezimmerböden gereinigt und desinfiziert werden, um die Ausbreitung von Keimen und Kreuzkontaminationen zu stoppen.

Wie ein schönes Sprichwort sagt: „Die Zukunft liegt in den Händen der Kinder“ – und nicht entspricht der Wahrheit mehr. Doch eine Sache, die alle Kinder teilen, ohne es zu merken, sind Keime. Wer eine Kindertagesstätte betreibt weiß, dass Keime in allen Ecken von Spielzimmern, Spielplätzen, Klassenzimmern und mehr lauern.Wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, dass Kinder ständig alles anfassen und in den Mund stecken. Nicht nur das, sondern sie berühren auch Gegenstände, die andere Menschen in den Mund genommen haben und begeben sich damit in Bakterien-verseuchtes Terrain. Die Kita Reinigung ist daher ein narrensicherer Weg, um Kinder sicher und gesund zu halten, damit sie jeden Tag Neues lernen können!Eine Kita zu reinigen, umfasst drei verschiedene Aspekte:Die Unterschiede sollten verstanden werden, um einen gründlichen, keimfreien Raum zu erhalten.Dieser Prozess beinhaltet die Verwendung von Seife, Reinigungsmitteln und Wasser, um sichtbaren Schmutz, Erde sowie Ablagerungen von Oberflächen zu entfernen, gefolgt von Wischen und Spülen.Dieser Schritt wird oft nach dem Reinigungsprozess in Bezug auf Geschirr, Lebensmittelkontaktflächen sowie Spielzeug durchgeführt, das Kinder in der Regel in den Mund nehmen. Hierfür werden bestimmte Mittel, wie Bleichmittel, verwendet, um Keime zu entfernen und sicherzustellen, dass Ihre Kindertagesstätte den öffentlichen Gesundheitsvorschriften folgt und sicher ist.Bei dieser Methode wird der gereinigte Bereich mit einer Desinfektionslösungen, wie Ammoniak, behandelt. Das zerstört alle Keime, tut aber nichts für Bakterienwachstum oder Schimmel. Bevor Sie die Desinfektionslösung abwischen, stellen Sie sicher, dass Sie den Bereich trocknen lassen bzw. überprüfen Sie die Empfehlung des Herstellers. Toiletten, Wickelbereiche oder Oberflächen, auf die Körperflüssigkeiten gelangen, müssen unbedingt desinfiziert werden.Denken Sie darüber nach – Eine ineffiziente Reinigung Ihrer Kita betrifft nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Kinder bringen Viren mit nach Hause und in größerem Umfang in die Öffentlichkeit. Eltern kümmern sich um das Wohlergehen ihrer Kinder und ein krankes Kind kann ihnen zusätzlichen Stress bei der Arbeit bereiten.Darüber hinaus fehlten Angestellte laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2013 in der EU durchschnittlich 10,9 Arbeitstage aus krankheitsbedingten Gründen am Arbeitsplatz.Neben einem genauen Zeitplan und einer Regelmäßigkeit sowie der gleichen Reihenfolge für die Reinigung der verschiedenen Bereiche in der Kindertagesstätte, zählt jeder Tag für eine wirklich gründliche Reinigung. Im Folgenden nennen wir ein paar der wichtigsten Kita-Bereiche, die man sich nicht auslassen sollte:Lesen Sie hier den vollständigen Artikel