Warum es eine schlechte Idee ist, Ihren Teppich selbst zu reinigen [5 gute Gründe]

Teppiche verleihen jedem Zuhause oder Büro ein ästhetisch ansprechendes Aussehen und ob Erwachsene, Kinder oder Haustiere – Teppiche sind allseits beliebt! Aber wenn sich im selben Teppich Staub, Schmutz und Flecken ansammeln, ist das eine andere Geschichte. Jetzt ist es an der Zeit, ihn reinigen zu lassen!Haben Sie schon einmal versucht, die Teppichreinigung selbst durchzuführen? Dann wissen Sie bestimmt, dass es harte Arbeit ist!Wenn Sie darüber nachdenken, Ihren Teppich selbst zu reinigen, dann überlegen Sie sich es gut! Denn während Sie zwar durch regelmäßiges Staubsaugen, Ihren schönen Teppich vor Schmutz, Staub und Schimmel usw. schützen können, reicht das nicht aus, Ihren Teppich im bestmöglichen Zustand zu halten und kann ein alarmierender Faktor für die Ausbreitung von Krankheiten und Unfällen sein.Mit anderen Worten, professionelle Teppichreiniger werden aus bestimmten Gründen engagiert – und genauso sollten Sie es aus machen! Wenn das nicht reicht, um Sie davon abzuhalten, selbst Hand anzulegen, kommen hier ein paar weitere gute Gründe, an die Sie denken sollten!Wenn wir etwas falsch verstehen, dann ist das Ergebnis oft schlimmer als der Ausgangspunkt. Gleiches gilt, wenn Sie versuchen, Ihren Teppich selbst zu reinigen.Zum Beispiel kaufen Sie ein bestimmtes Produkt, von dem Sie glauben, dass es Ihr Teppichchaos beseitigen kann, aber sind Sie sich sicher, wie viel Teppichreiniger überhaupt benötigt wird oder welches Produkt verwenden werden sollte, um Ihre Teppichfasern zu schonen?Die Wahl des falschen Teppichreinigungsprodukts neben einer nicht ordnungsgemäßen Verwendung führt dazu, dass Teppiche rau und ungemütlich werden, schlecht riechen und manchmal sogar irreparabel beschädigt werden können.Wer sich für einen professionellen Teppichreiniger entscheidet, anstatt es selbst zu probieren, stellt sicher, dass der Teppich in gute und sachkundige Hände gerät, die den Prozess kennen und mit den besten Produkten ausgestattet sind.Sie denken vielleicht – wie kann so etwas wie zu viel Wasser Schaden anrichten? Ist Wasser nicht das Beste, wenn es um die Reinigung geht?Leider nicht, wenn es um Teppiche geht! Teppichfasern sind sehr empfindlich und können leicht abnutzen, wenn sie zu viel Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wodurch das Fundament Ihres Teppichs ruiniert wird!Ein zu nasser Teppich ist außerdem ein Nährboden für Bakterienwachstum wie Schimmel, der letztendlich zur Ausbreitung verschiedener Krankheiten auf Sie, Ihre Familie und sogar Haustiere führt! Aus diesem Grund sollten Sie es vermeiden, Ihre Teppiche selbst zu reinigen.Professionelle Teppichreiniger verfügen über fortschrittliche Wasserpumpen sowie Geräte, die die entsprechende Wassermenge verwenden, sowie über spezielle Premium-Trockner, die eine gründliche Reinigung der Teppiche gewährleisten!