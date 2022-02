Teppichflecken: Arten, Aussehen, Reinigungstipps

Verschiedene Arten von Flecken geben Hinweis darauf, was verschüttet wurde

Wie sich dieser Fleck auf den Teppich auswirkt

Und ein paar narrensichere Teppichreinigungstipps, damit Sie Ihren schönen Teppich nicht noch mehr beschädigen.

Verwenden Sie ein sauberes weißes Handtuch und tauchen Sie es in Wasser.

Als nächstes tupfen Sie sanft von den Außenkanten des Teppichs bis zur Mitte.

Mischen Sie nun ca. 250ml Wasser mit einem Viertel Teelöffel milder Handseife und tupfen Sie erneut über den Fleck.

Sobald der Fleck entfernt ist, stellen Sie sicher, dass Sie die auf dem Teppich verbleibende Seife mit klarem Wasser ausspülen, damit keine Rückstände zurückbleiben.

Blutflecken auf Ihrem Teppich sofort mit kaltem Wasser behandelt werden. Bei warmen Temperatun gerinnt Blut, wobei kaltes Wasser verhindert, dass Blut tief in den Teppich sickert.

Wenn Sie einen Wollteppichhaben, geben Sie etwa 2 Esslöffel eines fettlöslichen Geschirrspülmittels in eine Flasche mit kaltem Wasser und sprühen Sie es auf den Blutfleck, bis der Teppich vollständig von der Lösung getränkt ist.

Bei anderen Teppichmaterialien nehmen Sie einen Teelöffel Ammoniak gemischt mit einer Tasse Wasser anstelle von Spülmittel.

Wenn Sie einen weißen Teppich haben, sollten Sie Ammoniak durch Wasserstoffperoxid ersetzen.

Zum Schluss trocknen Sie den Teppich mit einem Tuch oder Papiertuch und spülen Ihn erneut gründlich mit kaltem Wasser ab.

Überprüfen Sie die Hinweise Ihres Teppichherstellers. Wenn Ihr Teppich eine Fleckenbekämpfungsbehandlung aufweist, können Sie den Fleck in der Regel mit einem milden Spülmittel und einer Wasserlösung wie einen wasserlöslichen Fleck behandeln.

Wenn Ihr Teppich unbehandelt ist, sollten Sie am besten mit einer chemischen Reinigungstechnik vorgehen. Nehmen Sie dazu ein Papiertuch und legen Sie es auf den Teppich.

Anschließend bügeln Sie den Teppich warm ab. Dies führt dazu, dass Fette und Öle am Handtuch haften bleiben.

Beginnen Sie, indem Sie den Kaugummi oder das Wachs mit Eis einfrieren und dann mit einem stumpfen Gegenstand wie einem Messer und einem Löffel zerbrechen.

Als nächstes saugen Sie die Gummi- oder Wachsstücke ab, bevor sie weich werden, und verwenden Sie dann ein weißes Handtuch, um den Teppich zu trocknen.

Mit einem solchen weißen Handtuch soll die Flüssigkeit absorbiert werden. Sobald die gesamte Flüssigkeit aufgesaugt ist, trocknen Sie den Teppich mit einem feuchten Tuch.

Dann besprühen Sie den Teppich mit einer Mischung aus 1 Teil Wasser und 1 Teil Essig.

Sprühen Sie nun ca. 1l Wasser gemischt mit 1/2 Teelöffel mildem, nicht bleichmittelartigem Reinigungsmittel auf die Stelle.

Zum Schluss spülen Sie alles gut an und lassen den Teppich an der Luft trocknen.

Beginnen Sie mit der Mischung aus 1 Teil Glycerin,1 Teil klarem Geschirrspülmittel und 8 Teilen Wasser in einem großen Glas oder Eimer.

Als nächstes fügen Sie eine vierte Tasse destillierten Weißweinessig hinzu, um den Geruch zu lindern. Mischen Sie vor der Verwendung alles gut, um den Fleck zu behandeln.

Nehmen Sie nun ein weißes Tuch oder Papiertuch und arbeiten Sie von den Außenkanten des Teppichs zur Mitte hin.

Tupfen Sie den Fleck mit dieser Mischung so lange ab, bis kein Fleck mehr auf das Tuch übertragen wird.

Zum Schluss lassen Sie den Teppich an der Luft trocknen lassen. Achten Sie darauf, ihn von direkter Hitze fernzuhalten.

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Um Schlamm aus Ihrem Teppich zu entfernen, lassen Sie ihn zunächst trocknen und saugen Sie ihn dann ab. Reiben Sie den Teppich nicht mit einem Tuch ab, da dies den Fleck nur tiefer in den Teppich presst.

Saugen Sie nun mehrmals über den Bereich, bis der Großteil des Schmutzes verschwunden ist.

Als nächstes nehmen Sie einen Teelöffel Geschirrspülmittel und mischen Sie ihn in einer Tasse warmes Wasser.

Nehmen Sie nun ein weißes Tuch oder Papiertuch und tupfen Sie den Fleck ab, bis er nicht mehr zu sehen ist.

Lassen Sie den Teppich zum Schluss an der Luft trocknen.

Um nach alten Urinflecken zu suchen, schalten Sie die Lichter des Raumes aus und verwenden Sie ein Schwarzlicht, das alte Urinflecken aufdeckt.

Verwenden Sie nun ein Stück Kreide, um die betroffenen Bereiche auf Ihrem Teppich zu markieren.

Als nächstes absorbieren Sie so viel Urin wie möglich mit weißen Tüchern und verwenden Sie dann ein feuchtes Tuch, um weiter zu tupfen.

Als nächstes mischen Sie einen Teil Weißweinessig mit einem Teil Wasser und sprühen oder tupfen Sie diese Mischung auf die betroffene Stelle.

Verwenden Sie eine Lösung aus einem halben Teelöffel mildem, nicht bleichmittelartigem Reinigungsmittel und ca. 1l Wasser.

Spülen Sie den Teppich aus und lassen Sie ihn trocknen.

Die richtigen Werkzeuge sind entscheidend. Stellen Sie also sicher, dass Sie eine geeignete Teppichreinigungsmaschine mit ausreichender Leistung haben, so dass Ihr Teppich in 6-12 Stunden trocknen kann. So vermeiden Sie das Risiko, Ihren Teppich durch zu viel Feuchtigkeit zu beschädigen.

Verwenden Sie einen Ventilator oder Luftentfeuchter, um die Trocknungszeit zu verkürzen. Denn wenn Ihr Teppich länger als 24 Stunden nass ist, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit für das Wachstum von Schimmel und Bakterien.

Verwenden Sie ein Reinigungsprodukt mit einem pH-Wert von 10 oder weniger und stellen Sie sicher, dass Sie alle Reinigungsmittelrückstände nach der Anwendung ausspülen.

Prüfen Sie Ihre Garantie, da Teppiche mit Fleckenbeständigkeit Produkte erfordern, die speziell für sie entwickelt sind. Ansonsten besteht das Risiko, dass Sie Ihren Teppich beschädigen.

Flecken auf Teppichen sind unvermeidlich. Sie passieren, egal, wie oft Sie Ihre Familie und Gäste daran erinnern, dass die Schuhe an der Tür ausgezogen, die schmutzigen Teller in die Küche gebracht und Untersetzer für Getränke verwendet werden sollten. Beinahe könnte man meinen, dass alles, was nicht auf einen Teppich gehört, früher oder später darauf landet. Aber man will ja auch kein Spielverderber sein.Die Angst, dass Ihr schöner Teppich von hartnäckigen Flecken ruiniert wird, ist real! Hoppla! Von Schmutz bis hin zu Schlamm, Wein und Kaffee gibt es eine Vielzahl potenzieller Flecken, die es zu beachten gilt.Wenn Sie nach Möglichkeiten für eine optimale Entfernung von Teppichflecken suchen, sollten Sie sich über folgendes bewusst sein:Unser umfangreicher Blog deckt alle oben genannten Punkte ab, also fangen wir an!Arten von Teppichflecken und wie man sie entfernt1. Wasserlösliche FleckenDiese Art von Teppichflecken sind in der Regel am einfachsten zu reinigen. Dazu gehören Softdrinks, alkoholische Getränke wie Bier, Wein usw., Marmelade, Obst und Fruchtsäfte. Der beste Weg, solche Flecken zu entfernen, besteht darin, sie zu reinigen, wenn sie noch frisch sind, indem Sie erst die festen Teile entfernen und mit etwas Wasser auswaschen. Bitte reiben Sie den Fleck dabei nicht, da dadurch Flüssigkeiten tief in die Teppichfasern eindringen können.So entfernen Sie wasserlösliche FleckenSie haben Rotwein auf Ihrem Teppich verschüttet? Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie die unliebsamen Flecken entfernen können!2. Proteinbasierte FleckenAuch dabei handelt es sich um wasserlösliche Teppichflecken, allerdings basieren sie auf Proteinen. Das bedeutet, dass die in diesen wasserlöslichen Flecken vorhandenen Enzyme dunkler werden, wenn sie mit Hitze oder Säure in Berührung kommen und sich auf diese Weise in den Teppichfasern festsetzen. Dazu gehören Blut, Milchprodukte, jede Körperflüssigkeit, Fleisch und alle Fleischsäfte.So entfernen Sie proteinbasierte Flecken3. Flecken auf ÖlbasisDiese Art von Teppichflecken sind sehr unangenehm und schwer zu entfernen. Das liegt daran, dass Fett- und Ölflecken auf natürliche Weise an anderen Fetten und Ölen haften. Einige Hersteller sind sich dieser schwer zu entfernenden Flecken bewusst und fügen dem Teppich Behandlungen und Beschichtungen hinzu, um den Prozess der Fleckenentfernung zu unterstützen. Beispiele für diese Art von Flecken sind Lippenstift, Kochfett, Salatdressings sowie Vaseline.So entfernen Sie ölbasierte Flecken4. Wachs- & Gummiflecken:Wachs- und Gummiflecken können sich tief in den Teppichfasern absetzen, wodurch sie im Vergleich zu Flecken auf Ölbasis noch schwerer zu entfernen sind. Wenn Objekte wie Wachs oder Kaugummi tief im Teppich sitzen, kann der Versuch, sie abzuziehen, erhebliche Schäden am Teppich verursachen. Hier ist höchste Geduld gefragt, wenn man solche Flecken entfernt.So entfernen Sie Wachs- und Gummiflecken5. ZigarettenfleckenNikotin in Zigaretten kann dauerhafte gelbe Flecken und einen starken Geruch auf Ihrem Teppich hinterlassen. Leider ist das Entfernen von Nikotinflecken aufwendig und erfordert die Hilfe eines Fachmanns.So entfernen Sie Zigarettenflecken6. Flecken auf Schmutz- und SchlammbasisSchlamm ist nasser Schmutz, der auf dem Teppich landet und schwerer zu entfernen ist, da er den Dreck tiefer in die Teppichfasern drückt. Da der Dreck und Erde aus zersetztem organischem Material besteht, sollten Schlammflecken zunächst genau wie Blut- oder proteinbasierte Flecken behandelt werden.So entfernen Sie Schlammflecken7. UrinfleckenUrinflecken werden häufig durch Haustiere und Kleinkinder verursacht. Diese Flecken entwickeln sich über eine bestimmte Zeit und werden oft erst viel später bemerkt, wodurch die Farbstoffe und Teppichfasern dauerhaft beschädigt werden können, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden.So entfernen Sie UrinfleckenTipps für Teppichreinigung & -pflegeKleine Unfälle passieren einfach! Teppiche immer in makellosem Zustand zu halten, ist eine Herausforderung für alle Teppichbesitzer*innen, weshalb eine professionelle Reinigung alle 12 bis 18 Monate empfohlen wird, um die Farbe, Textur und Teppichfasern intakt zu halten.Wenn Sie sich jedoch entscheiden, die aufwendige Aufgabe der Teppichreinigung selbst zu übernehmen, anstatt einen Fachmann zu beauftragen, kommen hier ein paar Tipps von unseren Experten:Merken Sie sich jedoch, dass die effektive Reinigung eines Teppichs Kenntnisse über verschiedene Teppichflecken sowie über Produkte und Geräte erfordert, die verwendet werden sollten. Für eine stressfreie, zeitsparende und fehlerfreie Teppichreinigung entscheiden Sie sich am besten immer für die Profis. Wie man so schön sagt: „Wenn Sie meinen, dass der Profi zu teuer ist, warten Sie nur, bis ein Amateur ans Werk geht.“Gehen Sie kein Risiko ein! Buchen Sie jetzt einen professionellen teppichreinigung service!