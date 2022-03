Teppicharten und Was Man Beim Kauf Beachten Sollte

Langlebig & relativ pflegeleicht.

Seine langen Fasern sorgen für eine gemütliche, weiche Textur, während die kurzen Fasern schmutzabweisend sind

Erstaunliche schalldämpfende Qualität.

Niedrige Kosten im Vergleich zu anderen Teppicharten

Ideale Wahl für oft betretene Bereiche

Ermöglicht ein schnelleres Eindringen von Flüssigkeit aufgrund des Materials und kann daher leicht Flecken annehmen

Kann leicht eingerückt werden, wenn schwere Möbel darauf gestellt werden.

Tendenz, Spuren vom Staubsaugen aufzuweisen

Weiche und flauschige Textur kombiniert mit einem warmen und gemütlichen Charme

Eine günstigere Option für persische Orientteppiche

Umweltfreundlich, da er zu 100% aus reiner Wolle besteht

Dieser Teppichtyp ist nicht haustierfreundlich und Flecken können tief in die Wolle dringen, was die Reinigung erschwert

Sehr ungeeignet für stark frequentierte Bereiche

Der haltbarste Teppichtyp aufgrund der starken und robusten Struktur

Unverwechselbare braune, beige und weiße Farbgebung, die gut zu jedem Dekor passt

Umweltfreundlich, ungiftig und ideal für Menschen mit Allergien und Asthma

Wartungsarm und super leicht zu reinigen

Nicht-brennbar und nicht-statisch

Super saugfähig, daher wirkt er u.a. als Luftbefeuchter für Ihr Zuhause und hält es an heißen Tagen kühl

Anfällig für Flecken aufgrund seiner absorbierenden Natur. Daher darf er nicht nass shampooniert oder mit Dampf gereinigt werden

Obwohl Sisal ein robustes Material ist, fühlt es sich rau an und ist keine ideale Option für Personen, die Weichheit und Komfort priorisieren

Teppiche können Ihrem Zuhause nicht nur einen ästhetischen Reiz verleihen, sondern auch Komfort, Haltbarkeit des Bodenbelags, Vielseitigkeit aufgrund der zahlreichen Muster, Farben und Materialien. Abgesehen davon können auch als Schalldämpfer wirken.Ein toller Teppich kann jedem Raum den gewissen Charme verleihen. Doch den perfekten Teppich zu kaufen ist nicht einfach, da Sie eine Vielzahl von Dingen berücksichtigen müssen.Sie kennen sicher das Sprichwort – nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das Gleiche kann bei der Auswahl des Teppichtyps für Ihr Zuhause stimmen. In diesem Blog geben wir Ihnen detaillierte Einblicke über verschiedene Teppicharten und was Sie beim Kauf beachten sollten.Fangen wir an!Der Veloursteppichtyp gilt auch als Plüschflor- oder Samtflorteppich.Dieser Teppichtyp wird meist maschinell aus synthetischen Fasern wie Wolle oder Seide hergestellt. Sein Flor ist kurz und eingedreht. Darüber hinaus hat er eine dichte Oberfläche aufgrund der Fasern enthält, die von oben geschnitten werden.Aufgrund seines samtigen Aussehens schafft er einen luxuriösen und edlen Look und hat gleichzeitig eine wiche Textur. Er gilt auch aufgrund seiner plüschigen, dicken und langlebigen Natur als besonders beliebt.Bei der Reinigung von Veloursteppichen sollte man darauf achten, ihn nicht mit einem Staubsauger zu behandeln, da die Oberfläche offen geschnitten ist. Am besten sollte man diesen Teppichtyp mit einer trockenen Methode reinigen, damit die empfindlichen Fasern nicht durch zu viel Feuchtigkeit ruiniert werden.Aufgrund seines dicken Flors gilt dieser Teppichtyp als hervorragendes schalldichtes und schmutzabweisendes Material. Darüber hinaus hat er eine einzigartige Haltbarkeit, die über die normale Lebensdauer eines Teppichs hinausgeht. Dieser Teppichtyp ist ideal für Wohn- und Geschäftsräume sowie Bereiche mit hohem Fußaufkommen, wie Bürogebäude, sowie Ausstellungen, Veranstaltungshallen etc. Flokatiteppiche sind eine einzigartige Kombination aus einem Woll- und Shaggy-Teppich.Diese Art von Teppich wird mit reiner Schafswolle gewebt. Er hat lange Fasern und fühlt sich etwas grob an.Flokatis haben eine gemütliche, warme und flauschige Textur, sind aber auch ein wenig haarig und ausgefranst. Sie haben eine großartige Qualität, da sie sehr langlebig sind.Flokatiteppiche neigen dazu, während der Reinigung Fasern zu verlieren, also saugen Sie sie nicht ab. Am besten pflegt man Flokatiteppiche, indem man sie vorsichtig mit einer Hundebürste aus Metall abbürstet. Danach sollte man kaltes Wasser verwenden und ihn an der frischen Luft zum Trocknen hängen.Flokatiteppiche werden aufgrund ihrer kuscheligen Eigenschaften gerade in den Wintermonaten meistens in Wohnräumen und auch in großen Zelten verwendet Sisalteppiche werden aus einer Naturfaser hergestellt, die aus den langen stacheligen Blättern der Agave gewonnen wird.Dieser Teppichtyp hat eine robuste und harte Textur und ist sehr widerstandsfähig im Gegensatz zu anderen Naturfaserteppichtypen.Die wichtigste Regel, die Sie bei der Reinigung eines Sisalteppichs beachten sollten, ist, niemals Shampoo zu verwenden oder diesen Teppich nass zu machen, da die Fasern alles sofort aufsaugen. Eine chemische Reinigung und Staubsaugen sind die einzigen effektiven Methoden, um Sisalteppiche erfolgreich sauber zu halten.Sisalteppiche sind ideal für den Einsatz in Wohnzimmern, Fluren oder Treppenbereichen, da sie äußerst rutschfest sind.