Haushaltsreinigung in Deutschland: Gut, Schlecht und Hässlich [Detaillierte Studie]

Folgen bzw. Auswirkungen der Pandemie

Wie sich die Reinigung des Haushalts auf die psychische Gesundheit auswirkt

Negative Konsequenzen der übermäßigen Nutzung von Reinigungsmitteln

Gegenwart und Vergangenheit sowie Demografie des Haushaltsreinigungsmarktes in Deutschland

Wie Benjamin Franklin einmal sagte, gibt es nur zwei Dinge, die im Leben sicher sind: Tod und Steuern. Wenn wir diese Regel auf unser Zuhause anwenden, dann trifft sie vor allem auf eines zu: Schmutz. Und das ist keine Überraschung, denn wir verbringen jede Menge Zeit damit, unsere Häuser sauber aussehen und frisch riechen zu lassen. Die Haushaltsreinigung ist im Wesentlichen eine Praxis, die auf der ganzen Welt durchgeführt wird, wobei jedes Land unterschiedliche Verhaltensweisen und Vorlieben hat.In diesem Blog geben wir Ihnen einen vollständiges Überblick darüber, wie ein typischer Hausputz in Deutschland aussieht, darunter:In diesem Blog sehen wir uns alle Seiten der Haushaltsreinigung an. Fangen wir an!Wenn sich durch die Pandemie eine Sache verändert hat, dann ist es ganz sicher die Neigung zur Hygiene. Die meisten von uns reinigen heute so bewusst und intensiv wie nie zuvor.Die Zahlen sagen alles, dennverbrachte jeder Deutsche durchschnittlich weniger als 5 Stunden pro Woche mit der Reinigung seines Haushalts. Doch mit der Covid-19-Pandemie hat sich dieses Verhalten drastisch geändert, wobei mindestens jede vierte Hausreinigung gründlicher erledigt wird als zuvor.Diese Verschiebung wurde verstärkt in Haushalten mit Kindern beobachtet, wo die Haushaltsreinigung um 40% zugenommen hat. Obwohl Hygiene als Hauptgrund für die zunehmende Sauberkeit aus Angst vor der Ansteckung mit Viren und Infektionen gilt, ist sie nicht der einzige. Saubermachen und Putzen dienten auch als eine Art Ergotherapie, wodurch die Zeit im Lockdown angenehmer und produktiver für alle Beteiligten verbracht wurde.Diese Gründe haben dazu führen, dass nicht nur der Markt für Haushaltsreinigungen bezüglich Dienstleistungen gewachsen ist, sondern auch eine breitere Palette an Reinigungsprodukten gekauft wurde.Wir alle sind uns der großen Vorteile körperlicher Aktivitäten wie Fahrradfahren, Sport oder einfachem Spazierengehen bewusst. Aber hat so etwas wie der Hausputz Vorteile, die noch nicht wirklich diskutiert wurden?Das ist auf jeden Fall so!Lesen Sie hier den ganzen Artikel - https://www.myfair.cleaning/haushaltsreinigung-in-deutschland/