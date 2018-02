Stylischer Schutz im Frühjahr und Sommer

adidas Originals präsentiert die neue Spring/Summer Collection.



• Adicolor und & AOP Island und Floral als neue Highlights der Kollektion

• Farb-Update für Metallic Clear Cases und Dual Layerd Cases

• Kompatibel mit iPhone 6/7/8 und X sowie iPhone 6/7/8+ und Samsung S8/S8+ sowie Note 8



ADICOLOR – BASIC RANGE

Die neuen adicolor Cases mit ihrem farbenfrohen Design sind ein Originals Klassiker. Die kräftige Hauptfarbe formt im Zusammenspiel mit dem ikonischen weißen Kleeblatt-Logo auf der Front einen markanten Kontrast. Für optimalen Schutz sind die Hüllen aus flexiblem TPU-Material gefertigt, einem intelligenten Kunststoff, der sowohl hervorragende Schutzeigenschaften als auch Tragekomfort bietet. Die Cases sind in den Farben Schwarz, Blau, Grün, Rot und Gelb für das iPhone 7/8/+ und X erhältlich. Das Snap Case kostet 24,95 Euro, das Booklet Case 29,95 UVP.



METALLIC CLEAR RANGE

Ein Design, das keine Wünsche offen lässt – dafür steht die Metallic Clear Range der neuen Kollektion, die besonders jene ansprechen soll, die den typischen Look von Street-Sportswear mögen. Als optisches Highlight ziert das Kleeblatt-Logo die gesamte Hülle. Zudem bestehen die Cases aus TPU-Material, um den bestmöglichen Schutz für die teuren Smartphones zu garantieren. Die Hüllen sind für das iPhone 7/8/+ und X sowie Samsung S8/+/Note8 und A8 für 22,95 Euro UVP verfügbar.



AOP FLORAL und ISLAND TIME

Diese saisonalen adidas Original Cases AOP FLORAL und ISLAND TIME schützen das Mobilfunkgerät vor Stößen und Kratzern. Zudem bestehen sie ebenfalls aus TPU-Material. Als echter Hingucker bieten sie florale Motive oder einen stylischen Insel-Aufdruck. Erhältlich sind die Hüllen für das iPhone 7/8/+ und X. Der Preis für das Snap Case liegt bei 24,95 Euro und für das Booklet Case bei 29,95 UVP.



DUAL LAYER PROTECTIVE RANGE

Eine neue Dimension des Schutzes – dafür sollen die Dual-Layered Hard Cases stehen. Sie kombinieren technische Raffinesse mit einem einheitlichen und markanten Look. Während das geprägte adidas-Kleeblatt-Logo optische Akzente setzt, sorgt der weiche Gummikern für zuverlässigen Schutz und einen sicheren Griff. Die Cases sind für das iPhone 7/8/+ und X erhältlich, die UVP liegt bei 29,99 Euro.



XBYO RANGE

Für die zen-artige Schlichtheit dieser Cases sind adidas und XbyO bei ihrer Kooperation einen neuen Weg gegangen. Der fachmännisch geschnittene Alcantara-Stoff liegt besonders weich in der Hand und bietet großartigen Halt. Zudem schmückt ein weißes X die Cases, die der Street Wear-Mode mit ihrer Eleganz ein neues Gesicht geben. Die Hüllen sind für das iPhone 6/6s/7/8/+ sowie X erhältlich und kosten 39.95 Euro UVP.



EQT RANGE

Zurück in die 90er: Mit diesem Case im Stil der damals populären Laufschuhe feiert ein großartiges Jahrzehnt ein aufregendes Comeback. Dank der Hülle aus flexiblem TPU-Kunststoff ist es ein Leichtes, das Case am Handy zu befestigen oder wieder zu entfernen. Zudem überzeugen die Hüllen durch ihren authentischen Look mit stilechtem Kartenfach und einem Heat Transfer Equipment ADV Logo. Die EQT-Serie ist für das iPhone 6/6s/7/8/+ und X verfügbar und liegt bei einer UVP von 29.95 Euro für das Snap Case. Das Booklet Case kostet 34,95 Euro UVP.

Telecom Lifestyle Fashion B.V

Telekommunikation trifft Lifestyle und Fashion: Telecom Lifestyle Fashion B.V. ist ein Unternehmen mit einer Leidenschaft für Zubehör rund um die mobile Kommunikation. Ein globaler Partner in Lizenzierung, Design, Entwicklung, Herstellung, Marketing und Vertrieb von hochwertiger Schutzausrüstung für mobile Endgeräte von führenden Luxus-, Lifestyle- und Modemarken.

