Herbst- und Winterkollektion 2017

Zeitlose Designs und optimaler Schutz: Mit der neuen Herbst- und Winterkollektion bringt adidas Originals jetzt ein vielseitiges Case-Portfolio auf den Markt. Dabei leben nicht nur beliebte Motive der 70er-Jahre wieder auf, neue Linien wie Suede, EQT oder XbyO setzen weitere originelle Akzente. Die Hüllen sind ab sofort im ausgewählten Fachhandel und über diverse Online-Quellen erhältlich.



GAZELLE SUEDE RANGE

Die neuen Suede Cases für das iPhone 6/7/+ geben dem Apple-Gerät einen schicken, klaren Look. Die Rückseite ist vollständig mit Kunstleder überzogen, das über das Gehäuse hinausragt, um das Handy zuverlässig vor Schlägen und Stürzen zu schützen. Als Designs stehen die ikonischen drei Streifen oder das markante Dreiblatt-Logo zur Auswahl. Das Snap Case ist für 24.95 und das Booklet Case für 29.95 Euro (UVP) im ausgewählten Fachhandel in den Farben Schwarz, Blau und Rot erhältlich.



METALLIC CLEAR RANGE

Die Designs der Metallic Clear-Kollektion lassen optisch keine Wünsche offen: Der unverkennbare adidas Originals Frühjahrs- und Sommerstil spricht vor allem die Liebhaber von Street-Sportswear in ihrem typischen Look an. Die Cases gibt es bei ausgewählten Fachhändlern in Metallic Burgundy, Silber, Military Green und Gunmetal–Design für 19.95 Euro.



DUAL LAYER PROTECTIVE RANGE

Die Dual Layer Hard Cases vereinen technische Raffinesse mit einem einheitlichen Look. Besondere Merkmale sind zudem das verwendete TPU-Material mit dem darauf geprägten Dreiblatt-Logo. TPU ist ein stabiles, nicht rutschendes Gummi auf Basis von Polycarbonat, einem strapazierfähigen, robusten Kunststoff. Dadurch liegt das Handy angenehm in der Hand und ist zuverlässig geschützt. Die UVP der Cases liegt bei 29.99 Euro.



XBYO RANGE

Für die zen-artige Schlichtheit dieser Cases sind adidas und XbyO bei ihrer Kooperation einen neuen Weg gegangen. Der fachmännisch geschnittene Alcantara-Stoff liegt besonders weich in der Hand und bietet großartigen Halt. Zudem schmückt ein weißes X die Cases, die der Street Wear-Mode mit ihrer Eleganz ein neues Gesicht geben. Die Hüllen sind für das iPhone 6/7/+ erhältlich und kosten 39.95 Euro (UVP).



EQT RANGE

Die 90er feiern mit diesem Case im Stil der damals populären Laufschuhe ein aufregendes Comeback. Dank der Hülle aus flexiblem TPU-Kunststoff ist es ein Leichtes, das Case am Handy zu befestigen oder wieder zu entfernen. Zudem überzeugen die Hüllen durch ihren authentischen Look mit stilechtem Kartenfach und einem Heat Transfer Equipment ADV Logo. Die EQT-Serie ist für das iPhone 6/7/+ verfügbar und liegt bei einer UVP von 29.99 Euro.



70's RANGE

Die aktuellen adidas Originals Cases schützen Smartphones vor Schlägen, Kratzern und anderen Gebrauchsspuren. Das stoß-resistente TPU-Material ist für größten Tragekomfort zudem besonders leicht und sein stylischer Aufdruck, der an die 70er erinnert, setzt optische Akzente. Erhältlich sind die Cases für das iPhone 6/7/+. Der Preis liegt bei 24.95 Euro.

Telecom Lifestyle Fashion B.V

Telekommunikation trifft Lifestyle und Fashion: Telecom Lifestyle Fashion B.V. ist ein Unternehmen mit einer Leidenschaft für Zubehör rund um die mobile Kommunikation. Ein globaler Partner in Lizenzierung, Design, Entwicklung, Herstellung, Marketing und Vertrieb von hochwertiger Schutzausrüstung für mobile Endgeräte von führenden Luxus-, Lifestyle- und Modemarken.

