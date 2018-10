Die Herbst-Winter Kollektion 18/19 von bugatti - luxuriöser Schutz für die neuen iPhones

09.10.18

Die Herbst-Winter-Kollektion 18/19 von bugatti wurde speziell für die Bedürfnisse moderner, stilbewusster Kosmopoliten entwickelt und besteht aus aktualisierten Klassikern sowie originellen neuen Produkten. Darüber hinaus beinhaltet die Kollektion Innovationen in Bezug auf Funktionalität und verwendete Materialien. Inspiriert von der Vielfalt und Raffinesse Europas und dem handwerklichen Erbe des Kontinents, bietet bugatti eine modische Kollektion von Smartphone-Zubehör, die jetzt auch für die neuen iPhones erhältlich ist.



DIE HANDGEFERTIGTE BURNISHED COLLECTION



Die BURNISHED-Reihe umfasst vier Arten von Schutzhüllen in zwei Farbvarianten, die alle aus hochwertigem und pflanzlich gegerbtem Full-Grain-Leder hergestellt werden. "Parigi" und "Zurigo" sind Booklet Cases mit einem bzw. fünf Kartenfächern und werden nun mit einer aktualisierten TPU/PC-Halterung geliefert. "Londra" ist ein Snap-Case mit einer Tasche auf der Rückseite. Das elegant-funktionale Universal Sleeve "Francoforte" ist in vier Größen erhältlich und verfügt über einen praktischen D-Ring und eine Tasche auf der Rückseite. Im Laufe der Zeit gewinnt jedes Modell an Individualität, weil die Cases aus Leder gefertigt sind, und so prägende Gebrauchsspuren annehmen, die den Charakter seines Besitzers unterstreichen. Trotz seiner Weichheit ist Full-Grain-Leder extrem langlebig und hat eine hohe Reiß- und Knitterfestigkeit. Die BURNISHED-Kollektion wird in den Farben Cognac und Schwarz für alle neuen iPhone-Modelle erhältlich sein. Das Londra Case und das Francoforte Universal Sleeve werden für 29,99 €, Parigi für 34,99 € und Zurigo für 39,99 € angeboten.



DIE PREMIUM SEE-THROUGH COLLECTION



Das neue See-Through Case ist ein Stilikone und bietet Funktionalität und Schutz in praktischer Form. Und das trotz des schlanken Rahmens und des raffinierten, minimalistischen Designs. Die transparente Smartphonehülle offenbart den schönen, unverwechselbaren Look des Geräts, während die Kartentasche aus Full-Grain-Leder ideal für die Aufbewahrung alltäglicher Dinge wie Kreditkarten oder Geldscheine ist. Die Kombination der kontrastreichen Materialien verleiht ihm ein einzigartiges, klassisches und doch modernes Aussehen, das es für jeden Anlass geeignet macht. Dieses ultraleichte, schlanke, transparente Gehäuse mit einer Tasche aus Full-Grain-Leder auf der Rückseite beweist, dass echter Schutz nicht unbedingt sperrig sein muss. Die Hülle ist für das iPhone X/XS zum Preis von 29,99 € erhältlich.



DIE FLEXCITY COLLECTION



Der beste Weg, ein Telefon sicher aufzubewahren, ist, dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst fällt. Deshalb ist ein guter Grip unerlässlich. Die neue bugatti Flexcity Grip Collection besteht aus einem Universal-Griffband, einem Grip Case und einem Grip Booklet Case Das bugatti Griffband ist in zwei Größen (S & L) erhältlich und kann an jeder Tasche oder Vorrichtung befestigt werden, sodass es einen sicheren Halt bietet. Zudem kann es als Stativ sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden. Das Grip Case ist ebenfalls mit einem Griffband ausgestattet, das einen sicheren Halt am Gerät bietet und das Herunterfallen verhindert. Das Booklet Grip Case bietet Rundumschutz in stylischer Optik und verfügt über einen praktischen Kartenschlitz. Beide Cases eignen sich für das drahtlose Laden. Das rote bugatti-Logo bildet einen markanten Kontrast zum schwarzen Untergrund und verleiht der kompletten Kollektion eine moderne Eleganz, die den Geist der beliebten europäischen Modemarke widerspiegelt. Das Universal Grip ist in den Größen S & L für 14,95 €, das Grip Case und das Booklet Grip Case zum Preis von 34,99 € bzw. 39,99 € erhältlich.



Über Telecom Lifestyle Fashion



Telekommunikation trifft Lifestyle und Fashion: Telecom Lifestyle Fashion B.V. ist ein Unternehmen mit einer Leidenschaft für Zubehör rund um die mobile Kommunikation. Ein globaler Partner in Lizenzierung, Design, Entwicklung, Herstellung, Marketing und Vertrieb von hochwertiger Schutzausrüstung für mobile Endgeräte von führenden Luxus-, Lifestyle- und Modemarken.





