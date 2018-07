Team der TH Wildau siegte bei der 7. Solarboot-Regatta am 30. Juni 2018 auf dem brandenburgischen Werbellinsee

Auch bei der siebten Auflage der Solarboot-Regatta auf dem Werbellinsee in der brandenburgischen Schorfheide am 30. Juni 2018 war der „SUNcaTcHer“ der Technischen Hochschule Wildau nicht zu schlagen. Am Ende hatte die von Christopher Brüllke gesteuerte Eigenkonstruktion eine Sekunde Vorsprung auf das Boot aus dem bayerischen Kehlheim und erreichte die bisher einmalige Gesamtpunktzahl 29,5. Auch in den Einzeldisziplinen Slalom und Langdistanz über drei Stunden war das TH-Team siegreich. Insgesamt hatten 17 Teams aus den Niederlanden, Polen, Russland und Deutschland für die Regatta gemeldet.



Spannende Rennen standen auf dem Programm – vom Slalom über Sprints bis zur Langdistanz. Dabei konnte sich das TH-Team – Christopher Brüllke/Automatisierungstechnik, Tobias Reichelt/Maschinenbau, Md. Jewel Samsuddoha/Automatisierungstechnik, Grigori Gau/Automatisierungstechnik – gegen starke Konkurrenz durchsetzen und seinen bereits fünften Sieg in Folge einfahren. Herzlichen Glückwunsch!



Hintergrund:



Interaktion und Integration sind die Kernbotschaften des studentischen Forschungs- und Nachhaltigkeitsprojektes „Solarboot SUNcaTcHer“ an der TH Wildau, das von Prof. Dr.-Ing. Jörg Reiff-Stephan, Studiengangsprecher Automatisierungstechnik, wissenschaftlich begleitet wird. Damit sollen in der Ingenieurausbildung die theoretischen Inhalte speziell der Nutzung regenerativer Energien mit einem Mehr an praktischem Verständnis nachhaltig verknüpft werden.



Die nächsten Bewährungsproben für die fachlichen Fähigkeiten der Automatisierungstechnik- und Maschinenbau-Studierenden stehen bereits im Kalender: Am 21. Juli 2018 findet die Solarboot-Regatta auf dem Brombachsee in Bayern statt. Und am 8. September 2018 folgt dann die „Haus-Regatta“ der TH auf der Dahme bei Wildau. Solarboot-Enthusiasten aus dem In- und Ausland werden sich dort zum vierten Mal treffen und ihre Konstruktionen unter Wettkampfbedingungen testen.

