TH Wildau informiert zur 15. Ausbildungs- und Stellenbörse in Lübbenau am 12. September 2018 über aktuelle Studienangebote

Am Mittwoch, dem 12. September 2018, informiert die Technische Hochschule Wildau auf der 15. Ausbildungs- und Studienbörse in Lübbenau (Landkreises Dahme-Spreewald) über ihre Aktuellen Studienangebote in naturwissenschaftlich-technischen, betriebswirtschaftlichen, juristischen, Verwaltungs- und Managementdisziplinen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei auch die dualen Studienangebote, die eine Berufsausbildung mit IHK-Abschluss und ein Hochschulstudium mit Bachelorabschluss verbinden.



Das Zentrum für Studienorientierung und Beratung der TH Wildau gibt am Informationsstand auch Auskunft über Studienvoraussetzungen, Studienbedingungen und Freizeitmöglichkeiten in der Hochschulstadt Wildau.



Die Ausbildungs- und Studienbörse in der Otto-Grotewohl-Turnhalle hat von 10 bis 14 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

