​"Studieren an der TH Wildau" - Informationsveranstaltungen zum Studienstart im Wintersemerster 2018/2019

24. April 2018 : Betriebswirtschaft, Europäisches Management oder Wirtschaft & Recht?

: Betriebswirtschaft, Europäisches Management oder Wirtschaft & Recht? 2. Mai 2018 : Informatikstudiengänge – Telematik oder Wirtschaftsinformatik?

: Informatikstudiengänge – Telematik oder Wirtschaftsinformatik? 19. Juni 2018: Noch keine Entscheidung für einen Studiengang getroffen? Wir helfen, den passenden Studiengang zu finden!

Dasder Technischen Hochschule Wildau bietet einean, mit der sich interessierte Schülerinnen und Schüler von Abschlussklassen über das Studium zum Wintersemester 2018/2019 an der TH vor Ort informieren können. Start ist ammit dem. Am Beispiel des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen wird StudiengangsprecherAnforderungen und Aufbau eines Studiums in Wildau erläutern. Auch Studierende aus dem Bereich Ingenieurwesen stehen im Anschluss für Fragen zur Verfügung.Wer also den Campus „live“ erleben sowie Lehrende und Studierende kennenlernen möchte, sollte diesen Termin und auch die folgenden nicht versäumen:Neben einer allgemeinen Übersicht über das Studium an der TH Wildau, das Bewerbungsverfahren, Studienvorbereitungsoptionen und den Campus erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wichtigen Informationen über die verschiedenen Studienformen: Vollzeitstudium, Teilzeit-, duale und berufsbegleitende Studienmodelle.Alle Veranstaltungen finden jeweils 15:00 Uhr im Haus 13, Hofsaal statt – direkt am Westausgang des S-Bahnhofs Wildau.Anmeldung: studienorientierung@th-wildau.de