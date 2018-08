Neue Professoren stärken Lehre und Forschung in Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Dr. Martina Münch hat heute, am 29. August 2018, vier neuen Professoren der Technischen Hochschule Wildau ihre Ernennungsurkunden überreicht. Sie werden zum Wintersemester 2018/2019 die Teams der Fachbereiche Ingenieur- und Naturwissenschaften (INW) sowie Wirtschaft, Informatik, Recht (WIR) verstärken.



Dr. rer. nat. Christian Dreyer (*1971) übernimmt eine Professur für Faserverbund-Materialtechnologien am Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften. Er ist seit 2011 am Fraunhofer-Institut für Polymermaterialien und Composite, seit 2016 kommissarischer Leiter des gleichnamigen Forschungsbereiches.



Dr. rer. nat. Lutz Giese (*1963) wird Professor für Regenerative Energiesysteme/Energiemanagement am Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften. Er ist seit 2010 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TH Wildau tätig, davor war er zwölf Jahre bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.



Dr. Alexander Stolpmann (*1965) erhält eine Professur für Bildverarbeitung in der industriellen Produktion am Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften. Er ist Inhaber des Ingenieurbüros Dr. Stolpmann in Goslar und war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel.



Prof. Dr. rer. nat. Rainer Stollhoff (*1980) besetzt eine Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsmathematik und Statistik am Fachbereich Wirtschaft, Informatik, Recht. Seit 2016 war er an der TH Wildau bereits Professor für Quantitative Methoden und Wirtschaftsinformatik.

Technische Hochschule Wildau

Die Technische Hochschule Wildau ist die größte (Fach)Hochschule des Landes Brandenburg. Ihr attraktives Studienangebot umfasst 33 Studiengänge in naturwissenschaftlichen, ingenieurtechnischen, betriebswirtschaftlichen, juristischen und Managementdisziplinen. Ein besonderes Kennzeichen ist ihre Internationalität. Über 20 Prozent der Studierenden kommen aus mehr als 60 Ländern. Kooperationsverträge, Studenten- und Dozentenaustausche verbinden die TH Wildau weltweit mit über 140 akademischen Bildungseinrichtungen.



Als eine der forschungsstärksten Fachhochschulen Deutschlands befördert die TH Wildau Innovationen sowie den Wissens- und Technologietransfer. Wichtige Kompetenzfelder sind Angewandte Biowissenschaften, Informatik/Telematik, Optische Technologien/Photonik, Produktion und Material, Verkehr und Logistik sowie Management und Recht.



Der Campus der TH Wildau befindet sich auf einem traditionsreichen Industrieareal des früheren Lokomotiv- und Schwermaschinenbaus. Die gelungene Symbiose aus denkmalgeschützter Industriearchitektur und preisgekrönten modernen Funktionsgebäuden setzt städtebaulich Maßstäbe..

