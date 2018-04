Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum in Cottbus eröffnet

Fachliche Qualifizierung

Automatisierungstechnik, Digitale Fabrik, Smart Factory

Logistik, Cyberphysische Systeme

Smart Enterprises

IT-Security & Privacy.

Am 17. April 2018 wurde dasam Lehrstuhl Automatisierungstechnik der BTU Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg eröffnet. Die, ebenso die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, das IHP Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik Frankfurt (Oder) sowie die Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Brandenburg.Das Kompetenzzentrum hilft kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Land Brandenburg bei der Bewältigung der wachsendenund bietet hierfür angepasste modulare Programme an. Dabei soll es vor allem um die Rolle und Stellung des Menschen in modernen Produktionsprozessen gehen. Belegschaften und Führungskräfte werden z.B. über Lernpartnerschaften frühzeitig und aktiv eingebunden, um neue Technologien und Wirtschaftssysteme mitarbeitergerecht einzuführen. Schwerpunkte sind: https://www.th-wildau.de/forschung-transfer/ic3/verbundprojekt-mittelstand-40-kompetenzzentrum-cottbus ). Die Kurse des Kompetenzzentrums werden sowohl in einer Modellfabrik an der BTU als auch in den Schulungszentren der Projektpartner oder direkt vor Ort in KMU durchgeführt.Das Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über das Programm „Mittelstand digital“ gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de